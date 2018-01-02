14:15, 02 Ocak 2018 SalÄ±

Nijerya'da Boko Haram'Ä±n elindeki 700 rehine kurtarÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BatÄ± Afrika Ã¼lkesiÂ Nijerya'nÄ±n kuzeyinde Boko Haram'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonlarda 700Â rehinenin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Nijerya Haber AjansÄ±na (NAN) gÃ¶re, Ã¼lkenin kuzeyindeki Borno eyaletine baÄŸlÄ± Monguno kentinde Boko Haram'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonda 700 kiÅŸi kurtarÄ±ldÄ±.

Nijerya ordusu adÄ±na aÃ§Ä±klama yapan Albay Timothy Antigha, Monguno'da 242 askerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± operasyonda kurtarÄ±lanlar arasÄ±nda kadÄ±n ve Ã§ocuklarÄ±n bulunduÄŸunu belirtti.

Antigha, Boko Haram Ã¼yelerinin, kaÃ§Ä±rdÄ±ÄŸÄ± insanlarÄ± zorla tarlalarda Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bazÄ± kadÄ±nlara tecavÃ¼z ettiklerini ve bu nedenle kurtarÄ±lan iki kadÄ±nÄ±n hastanede doÄŸum yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Nijerya'da 2000'li yÄ±llarÄ±n baÅŸÄ±ndan beri varlÄ±k gÃ¶steren, lideri Muhammed Yusuf'un gÃ¶zaltÄ±ndayken Ã¶lmesinin ardÄ±ndan 2009'da kitlesel ÅŸiddet eylemleri dÃ¼zenlemeye baÅŸlayan Boko Haram, 17 bine yakÄ±n kiÅŸinin Ã¶lmesine neden oldu. Ã–rgÃ¼t, geÃ§en yÄ±ldan beri komÅŸu Ã¼lkeler Kamerun, Benin, Ã‡ad ve Nijer'i de hedef aldÄ±.