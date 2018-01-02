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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:56, 02 Ocak 2018 SalÄ±
Politika
14:20, 02 Ocak 2018 SalÄ±

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CHP'de 428 delege belli oldu
CHP'de 428 delege belli oldu

CHP'de, 3 MayÄ±s'ta baÅŸlayan takvim Ã§erÃ§evesinde bugÃ¼ne kadar 45 ilde, 428 kurultay delegesi belirlendi. Partinin 36'Ä±ncÄ± OlaÄŸan KurultayÄ± Ã¶ncesinde, gÃ¶zler en Ã§ok delegenin belirleneceÄŸi Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir il kongrelerine Ã§evrildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 3-4 Åžubat tarihlerinde Ankara'da yapÄ±lacakÂ 36'ncÄ± OlaÄŸan KurultayÂ Ã¶ncesi,Â ilÃ§e kongreleriÂ tamamlandÄ±.Â 

Adana, Denizli, Giresun, ÅžanlÄ±urfa, NiÄŸde, DÃ¼zce ve Bilecik'in de arasÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± 45 ilde kongrelerin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±Â CHP'de, bugÃ¼ne kadar 428Â kurultay delegesiÂ belirlendi.

Partinin en yÃ¼ksek karar organÄ± olan kurultayda sÃ¶z sahibi toplam bin 247 delege yer alacak.

CHP Genel Merkezinde, genel baÅŸkan ile kurmaylarÄ±nÄ± belirleyecek delegelerin seÃ§imleri yakÄ±ndan takip ediliyor.

ANKARA VE Ä°ZMÄ°R'DE HAFTA SONU VAR

En fazla delegeye sahip Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼k ilden Ankara ve Ä°zmir'de delege seÃ§imleri bu hafta sonunda, 200'e yakÄ±n delegenin belirleneceÄŸi Ä°stanbul'da da 13 Ocak'ta gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

Bu arada, Ã¼Ã§ bÃ¼yÃ¼k kentte kongrelere sayÄ±lÄ± gÃ¼nler kala il baÅŸkanlÄ±klarÄ±na kimlerin aday olacaÄŸÄ± hala merak konusu.

Ankara'da, Ä°l BaÅŸkanÄ± Adnan Keskin'in yeniden seÃ§ilmesine kesin gÃ¶zÃ¼yle bakÄ±lÄ±rken, Ä°zmir ve Ä°stanbul'da ise aday arayÄ±ÅŸlarÄ± devam ediyor.

Ä°stanbul iÃ§in genÃ§, dinamik, sokaÄŸa hakim ve parti iÃ§inde bir gruba taraf olmayacak yeni bir isim arayÄ±ÅŸÄ±nda olunduÄŸu kaydediliyor.

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Ä°lgili Konular Cumhuriyet Halk Partisi chp
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