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14:22, 02 Ocak 2018 SalÄ±

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Knesset'ten DoÄŸu KudÃ¼s'teki iÅŸgali pekiÅŸtiren yasa
Knesset'ten DoÄŸu KudÃ¼s'teki iÅŸgali pekiÅŸtiren yasa
Foto: ArÅŸiv

Ä°srail, parlamentoda iÅŸgal altÄ±ndaki topraklardan Ã§ekilme kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran bir yasa geÃ§irdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail parlamentosu Knesset'te geÃ§en bir yasaylaÂ iÅŸgalÂ altÄ±ndakiÂ DoÄŸu KudÃ¼sÂ dahil kutsal ÅŸehrin herhangi bir kÄ±smÄ±ndan Ã§ekilmeyi onaylamak iÃ§in parlamentoda en az Ã¼Ã§te iki Ã§oÄŸunluk aranmasÄ± ÅŸartÄ± getirdi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±yan kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Tel Aviv yÃ¶netimi DoÄŸu KudÃ¼s'teki iÅŸgali pekiÅŸtirme yÃ¶nÃ¼nde adÄ±mlar atÄ±yor.

Åžehrin demografisini deÄŸiÅŸtirmek iÃ§in yasa dÄ±ÅŸÄ± Yahudi iÅŸgal birimlerini sÃ¼rekli geniÅŸleten Ä°srail, parlamentoda iÅŸgal altÄ±ndaki topraklardan Ã§ekilme kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran bir yasa geÃ§irdi.

Ã‡EKÄ°LMEYÄ° ONAYLAMAK Ä°Ã‡Ä°N EN AZ 80 OY GEREKECEK

Buna gÃ¶re 120 sandalyeli parlamentoda iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s dahil kutsal ÅŸehrin herhangi bir kÄ±smÄ±ndan Ã§ekilmeyi onaylamak iÃ§in en az 80 oy gerekecek.

Knesset'in resmi internet sayfasÄ±nda yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, yeni yasanÄ±n aynÄ± zamanda KudÃ¼s'Ã¼n sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± yeniden belirleyerek geniÅŸletme imkanÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ± vurgulandÄ±.

Bu yasadan Ã¶nce yasal olarak KudÃ¼s'Ã¼n belediye sÄ±nÄ±rlarÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'ya doÄŸru geniÅŸletme imkanÄ± bulunmuyordu.

Koalisyon ortaÄŸÄ± olan aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Yahudi Evi partisi milletvekillerinden Åžuli Moalem-Refaeli tarafÄ±ndan hazÄ±rlanan yasa tasarÄ±sÄ±nÄ±n parlamentoda 51'e karÅŸÄ± 64 oyla kabul edildiÄŸi belirtildi.

KUDÃœS'TEKÄ° YARIM ASIRLIK Ä°ÅžGAL

DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼ 5 Haziran 1967'de iÅŸgal eden Ä°srail, 1980'de tek taraflÄ± olarak kentin doÄŸusunu ve batÄ±sÄ±nÄ± "birleÅŸik baÅŸkent" ilan etti.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi (BGMK), 1980'de kabul ettiÄŸi 478 sayÄ±lÄ± kararla, Ä°srail'in ilhak ve baÅŸkent ilanÄ±nÄ± geÃ§ersiz saydÄ±.

BMGK kararÄ± Ã§erÃ§evesinde ABD dahil uluslararasÄ± toplum, DoÄŸu KudÃ¼s'Ã¼n iÅŸgal altÄ±nda olduÄŸunu kabul ediyor. Ä°srail yÃ¶netimini tanÄ±yan tÃ¼m Ã¼lkelerin bÃ¼yÃ¼kelÃ§ilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. HiÃ§bir Ã¼lke, KudÃ¼s'Ã¼ ya da doÄŸu ve batÄ± bÃ¶lÃ¼mlerini baÅŸkent olarak kabul etmiyor.

ABD, Trump'Ä±n hamlesiyle KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±yan ilk Ã¼lke oldu.Â 



Ä°lgili Konular knesset doÄŸu kudÃ¼s Ä°srail KudÃ¼s
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