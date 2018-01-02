MogadiÅŸu LimanÄ±'nÄ±n geliÅŸtirilmesi projesi baÅŸladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Albayrak Grubu'nun, Somali'deki UluslararasÄ± MogadiÅŸu LimanÄ±'nÄ± temizleme projesi kapsamÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
MogadiÅŸu LimanÄ±'nda yaklaÅŸÄ±k 20 yÄ±ldan bu yana ilk defa yapÄ±lacak temizlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± projesi, Somali BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mehdi Ahmed Guled, Limanlar BakanÄ± Meryem Uveys ve Albayrak Grubu MogadiÅŸu Liman MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Sami Erol'un katÄ±lÄ±mÄ±yla baÅŸlatÄ±ldÄ±.
MogadiÅŸu Liman MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Erol, burada yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n, DoÄŸu Afrika'nÄ±n en Ã¶nemli limanlarÄ± arasÄ±nda yer alacak ÅŸekilde UluslararasÄ± MogadiÅŸu LimanÄ± hizmetlerini artÄ±rmayÄ± hedefleyen ortak projeler Ã§erÃ§evesinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
BatmÄ±ÅŸ gemilerin kalÄ±ntÄ±larÄ± ile deniz dibinde biriken atÄ±klarÄ± Ã§Ä±karmak iÃ§in en modern ekipmanlarÄ± kullanacaklarÄ±nÄ± aktaran Erol, yÃ¼rÃ¼ttÃ¼kleri projenin tamamlanmasÄ±yla ÅŸu anda 4-5 gemi alan MogadiÅŸu LimanÄ±'nÄ±n, 8-9 bÃ¼yÃ¼k yÃ¼k gemisi alabilecek kapasiteye ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Somali BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Guled de TÃ¼rk ÅŸirketi Albayrak Grubu'nun limandaki Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± takdir ettiklerini dile getirerek, "UmarÄ±m bu proje ile MogadiÅŸu LimanÄ± geliÅŸir ve uluslararasÄ± ticaret gemileri iÃ§in cazibe merkezi haline gelir." dedi.
Somali Limanlar BakanÄ± Uveys ise UluslararasÄ± MogadiÅŸu LimanÄ±'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ kapsayan sÃ¶z konusu projenin, EylÃ¼l 2014'te limanÄ±n idaresini teslim alan ÅŸirket ile hÃ¼kÃ¼met arasÄ±nda yapÄ±lan anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
Uveys, Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±n tamamlanmasÄ±yla bÃ¼yÃ¼k ticaret gemilerini karÅŸÄ±lamak Ã¼zere limandaki derinliÄŸin 14 metreye ulaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Somali hÃ¼kÃ¼metiyle EylÃ¼l 2014'te imzalanan anlaÅŸmaya gÃ¶re, Albayrak Grubu, MogadiÅŸu LimanÄ±'nÄ±n 20 yÄ±llÄ±k iÅŸletme hakkÄ±nÄ± devralmÄ±ÅŸtÄ±.
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