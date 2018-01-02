14:37, 02 Ocak 2018 SalÄ±

Liseli genÃ§lerden Afrika'ya su kuyusu





Ä°mam hatip lisesi Ã¶ÄŸrencilerinin dÃ¼zenlediÄŸi kermesten elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu aÃ§Ä±lacak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BayrampaÅŸa Åžehit Halil Ä°brahim YÄ±ldÄ±rÄ±m Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi Ã¶ÄŸrencilerinin dÃ¼zenlediÄŸi kermesten elde edilecek gelir, su kuyusu aÃ§Ä±lmak Ã¼zere Afrika'ya gÃ¶nderilecek. Ã–ÄŸrencilerin "Halil Ä°brahim SofrasÄ±" adÄ±nÄ± verdikleri kermes, okulun fuaye salonunda aÃ§Ä±ldÄ±. Ã–ÄŸrenci velilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± ve Ã§eÅŸitli yÃ¶resel lezzetlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± kermes yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼. Okul Ã–ÄŸrenci BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin BayraktaroÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Afrika'da aÃ§lÄ±k ve susuzluk yaÅŸayan insanlarÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±na bir nebze de olsa yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in kermes dÃ¼zenlediklerini sÃ¶yledi. Sadaka-i cariyeyi hayata geÃ§irecekleri iÃ§in Ã§ok mutlu olduklarÄ±nÄ± belirten BayraktaroÄŸlu, okul idaresinin kendilerine verdiÄŸi destek iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti. EtkinliÄŸin dÃ¼zenlenmesinde katkÄ±da bulunan Ã¶ÄŸrencilerden Serdar Kesik ise Afrika'daki insanlarÄ±n susuzluÄŸunu gidermek iÃ§in kermes organize ettiklerini sÃ¶yledi. Kermesten elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Kesik, "Afrika'da insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan dernek ve vakÄ±flarla anlaÅŸma yapÄ±larak bu suyu kuyusu aÃ§Ä±lacak inÅŸallah." dedi. Ã–te yandan, okulda MirasÄ±mÄ±z DerneÄŸi'nin dÃ¼zenlediÄŸi KudÃ¼s temalÄ± uluslararasÄ± karikatÃ¼r yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lan eserlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± sergi de aÃ§Ä±ldÄ±.

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