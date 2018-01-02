Liseli genÃ§lerden Afrika'ya su kuyusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BayrampaÅŸa Åžehit Halil Ä°brahim YÄ±ldÄ±rÄ±m Anadolu Ä°mam Hatip Lisesi Ã¶ÄŸrencilerinin dÃ¼zenlediÄŸi kermesten elde edilecek gelir, su kuyusu aÃ§Ä±lmak Ã¼zere Afrika'ya gÃ¶nderilecek.
Ã–ÄŸrencilerin "Halil Ä°brahim SofrasÄ±" adÄ±nÄ± verdikleri kermes, okulun fuaye salonunda aÃ§Ä±ldÄ±. Ã–ÄŸrenci velilerinin yaptÄ±ÄŸÄ± ve Ã§eÅŸitli yÃ¶resel lezzetlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± kermes yoÄŸun ilgi gÃ¶rdÃ¼.
Okul Ã–ÄŸrenci BaÅŸkanÄ± HÃ¼seyin BayraktaroÄŸlu, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Afrika'da aÃ§lÄ±k ve susuzluk yaÅŸayan insanlarÄ±n sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±na bir nebze de olsa yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in kermes dÃ¼zenlediklerini sÃ¶yledi.
Sadaka-i cariyeyi hayata geÃ§irecekleri iÃ§in Ã§ok mutlu olduklarÄ±nÄ± belirten BayraktaroÄŸlu, okul idaresinin kendilerine verdiÄŸi destek iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti.
EtkinliÄŸin dÃ¼zenlenmesinde katkÄ±da bulunan Ã¶ÄŸrencilerden Serdar Kesik ise Afrika'daki insanlarÄ±n susuzluÄŸunu gidermek iÃ§in kermes organize ettiklerini sÃ¶yledi.
Kermesten elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Kesik, "Afrika'da insani yardÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yapan dernek ve vakÄ±flarla anlaÅŸma yapÄ±larak bu suyu kuyusu aÃ§Ä±lacak inÅŸallah." dedi.
Ã–te yandan, okulda MirasÄ±mÄ±z DerneÄŸi'nin dÃ¼zenlediÄŸi KudÃ¼s temalÄ± uluslararasÄ± karikatÃ¼r yarÄ±ÅŸmasÄ±na katÄ±lan eserlerin yer aldÄ±ÄŸÄ± sergi de aÃ§Ä±ldÄ±.
Ä°BB ve Beykoz Belediyesiâ€™nin ortaklaÅŸa yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ sahil geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda ikinci etap tamamlandÄ±
MuÄŸla iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
Sahte isimle aÃ§tÄ±klarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan 32 kiÅŸiyi hayali telefon satarak dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 506 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±.
DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olaylarÄ± bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili dava kapsamÄ±nda aranan E.F. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°mam hatip lisesi Ã¶ÄŸrencilerinin dÃ¼zenlediÄŸi kermesten elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu aÃ§Ä±lacak
CHP'de, 3 MayÄ±s'ta baÅŸlayan takvim Ã§erÃ§evesinde bugÃ¼ne kadar 45 ilde, 428 kurultay delegesi belirlendi. Partinin 36'Ä±ncÄ± OlaÄŸan KurultayÄ± Ã¶ncesinde, gÃ¶zler en Ã§ok delegenin belirleneceÄŸi Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir il kongrelerine Ã§evrildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Almanya'da tedavi gÃ¶ren CHP Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Nepal, dÃ¼nyanÄ±n zirvesi kabul edilen Everest'e tek baÅŸÄ±na tÄ±rmanan daÄŸcÄ±lara yasak getirdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad Zarif, telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ±nda ormanlardan kaÃ§ak aÄŸaÃ§ kesimlerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek amacÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya kapsamÄ±nda 500 bin fidan Ã¼cretsiz daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
Karadeniz Teknik Ãœniversitesi'ne 5'i profesÃ¶r, toplam 25 akademisyen alÄ±nacak.
TÃ¼ketici Hukuku EnstitÃ¼sÃ¼ BaÅŸkanÄ± TokbaÅŸ, "VatandaÅŸ, AVM otoparklarÄ±ndaki trafik kazalarÄ±nda sigorta ÅŸirketlerinin tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸmemeli." uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Ä°ran'daki gÃ¶sterilere iliÅŸkin yapÄ±lan son dakika aÃ§Ä±klamada, Ä°ranâ€™da 28 AralÄ±k'ta baÅŸlayan gÃ¶sterilerin yayÄ±larak sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã§Ä±kan olaylarda Ã¶lenlerin olduÄŸu, ayrÄ±ca kamu binalarÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶nÃ¼ndeki haberlerden endiÅŸe duyulduÄŸu belirtildi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, 2017 yÄ±lÄ±nda 157,1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yÃ¼ksek 2. ihracat seviyesine ulaÅŸÄ±ldÄ±.
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin personel ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.