14:52, 02 Ocak 2018 SalÄ±

Yasin BÃ¶rÃ¼ davasÄ±nÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± yakalandÄ±





DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olaylarÄ± bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili dava kapsamÄ±nda aranan E.F. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi DiyarbakÄ±r'da Yasin BÃ¶rÃ¼, Ahmet Dakak, Riyat GÃ¼neÅŸ ve Hasan GÃ¶kguz'un Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili davanÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± yakalandÄ±. Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerince yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ã§alÄ±ÅŸmalar sonucu DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani (Ayn el-Arap) olaylarÄ± bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼ ve 3 arkadaÅŸÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili davada "Canavarca hisle ve eziyet Ã§ektirerek Ã¶ldÃ¼rme" ve "SilahlÄ± terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne Ã¼ye olma" suÃ§larÄ±ndan aranan E.F.'nin (25) bulunduÄŸu adres tespit edildi. Merkez YeniÅŸehir ilÃ§esindeki sÃ¶z konusu adrese operasyon yapan ekiplerce E.F. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. E.F.'nin emniyetteki iÅŸlemleri sÃ¼rÃ¼yor. 16 yaÅŸÄ±ndaki lise Ã¶ÄŸrencisi Yasin BÃ¶rÃ¼ 2014 yÄ±lÄ±nda DiyarbakÄ±r'da gerÃ§ekleÅŸen Kobani eylemleri sÄ±rasÄ±nda Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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