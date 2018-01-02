Sahte diplomayla 17 yÄ±l Ã¶ÄŸretmenlik yapmÄ±ÅŸ

Viral hepatitlere karÅŸÄ± aÅŸÄ± uyarÄ±sÄ±

Prof. Dr. Dulundu, "KaraciÄŸer nakline sebep olan en ciddi etken siroz, bunun da en Ã¶nemli nedeni viral hepatitlerdir. AslÄ±nda siroza neden olan viral hepatitlerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± Ã¶nlenebilir hastalÄ±klardÄ±r. Bunun yolu da aÅŸÄ±lanmaktan geÃ§mektedir." dedi.