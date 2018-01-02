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15:15, 02 Ocak 2018 SalÄ±

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Sahte diplomayla 17 yÄ±l Ã¶ÄŸretmenlik yapmÄ±ÅŸ
Sahte diplomayla 17 yÄ±l Ã¶ÄŸretmenlik yapmÄ±ÅŸ

Yozgat'ta diplomasÄ±nÄ±n sahte olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±nca gÃ¶revden alÄ±nan Ã¶ÄŸretmen hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulunuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yozgat'ta 17 yÄ±ldÄ±r sahte diploma ile lisede edebiyat Ã¶ÄŸretmenliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen kiÅŸi, gÃ¶revine son verilerek hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulunuldu.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lan incelemede, Yozgat'ta Ã§eÅŸitli liselerde 17 yÄ±ldÄ±r edebiyat Ã¶ÄŸretmenliÄŸi gÃ¶revinde bulunan B.G.'nin diplomasÄ±nÄ±n sahte olduÄŸu tespit edildi.

EÄŸitim fakÃ¼ltesinin 4. sÄ±nÄ±fÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen B.G., gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.

Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca B.G. hakkÄ±nda cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suÃ§ duyurusunda bulunulduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.



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