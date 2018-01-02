Sahte diplomayla 17 yÄ±l Ã¶ÄŸretmenlik yapmÄ±ÅŸ

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yozgat'ta 17 yÄ±ldÄ±r sahte diploma ile lisede edebiyat Ã¶ÄŸretmenliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ± belirlenen kiÅŸi, gÃ¶revine son verilerek hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulunuldu.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca yapÄ±lan incelemede, Yozgat'ta Ã§eÅŸitli liselerde 17 yÄ±ldÄ±r edebiyat Ã¶ÄŸretmenliÄŸi gÃ¶revinde bulunan B.G.'nin diplomasÄ±nÄ±n sahte olduÄŸu tespit edildi.
EÄŸitim fakÃ¼ltesinin 4. sÄ±nÄ±fÄ±ndan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen B.G., gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca B.G. hakkÄ±nda cumhuriyet savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na suÃ§ duyurusunda bulunulduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.
Yozgat'ta diplomasÄ±nÄ±n sahte olduÄŸu anlaÅŸÄ±lÄ±nca gÃ¶revden alÄ±nan Ã¶ÄŸretmen hakkÄ±nda savcÄ±lÄ±ÄŸa suÃ§ duyurusunda bulunuldu
GÃ¼rcistan'Ä±n baÅŸkenti Tiflis'te geÃ§en yÄ±l aÃ§Ä±lan TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± Tiflis Okulunda, TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenciler ana dillerinde eÄŸitim alÄ±yor.
BazÄ± yiyeceklerin tÃ¼ketilmesiyle sigaranÄ±n zararlarÄ±nÄ±n azaltÄ±lamayacaÄŸÄ±, zarardan kurtulmanÄ±n tek yolunun sigarayÄ± bÄ±rakmak olduÄŸu vurgulandÄ±.
Mekteb-i TÄ±bbiye'nin devamÄ± olan SaÄŸlÄ±k Bilimleri Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi'nin 2017-2018 EÄŸitim-Ã–ÄŸretim dÃ¶nemi birinci sÄ±nÄ±f Ã¶ÄŸrencileri iÃ§in "Beyaz Ã–nlÃ¼k Giyme TÃ¶reni" dÃ¼zenlendi. TÃ¶rende 101 Ã¶ÄŸrenciye beyaz Ã¶nlÃ¼k giydirildikten sonra hatÄ±ra fotoÄŸrafÄ± Ã§ektirildi.
OMÃœ SaÄŸlÄ±k Bilimleri FakÃ¼ltesi Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. AvcÄ± tarafÄ±ndan lise Ã¶ÄŸrencilerine yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼tÃ¼len araÅŸtÄ±rmada, internet kullanÄ±mÄ± ile obezite arasÄ±ndaki iliÅŸki ortaya konulmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±
2010 KPSS sorularÄ±nÄ±n sÄ±zdÄ±rÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin birer sanÄ±klÄ± altÄ± davada sanÄ±klar, "FETÃ– Ã¼yesi olmak" suÃ§undan 6 yÄ±l 3'er ay hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±
SÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±na iliÅŸkin Ã¶rnek sorular Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n internet sitesinde paylaÅŸÄ±ldÄ±
Aile ve Sosyal Politikalar BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, 973 Ã§ocuÄŸun kaldÄ±ÄŸÄ± son 18 yuva ile yetiÅŸtirme yurdunun dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ tamamlandÄ±
SÄ±navla Ã¶ÄŸrenci alan liselere yerleÅŸtirme sÄ±navÄ±na iliÅŸkin Ã¶rnek sorular, saat 15.00'te "meb.gov.tr" adresinden paylaÅŸÄ±lacak.
Milli EÄŸitim BakanÄ± YÄ±lmaz Ã‡adâ€™daki TÃ¼rkiye Maarif VakfÄ± okullarÄ±nÄ± ziyaret etti
Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ±nca ilahiyat fakÃ¼ltesi mezunlarÄ±nÄ±n din kÃ¼ltÃ¼rÃ¼ ve ahlak bilgisi Ã¶ÄŸretmeni olarak atanabilmesinin Ã¶nÃ¼nde herhangi bir engel kalmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Prof. Dr. Pala, "BilinÃ§sizce tÃ¼ketilen bu vitaminler insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na yarardan Ã§ok zarar veriyor." dedi.
Prof. Dr. Dulundu, "KaraciÄŸer nakline sebep olan en ciddi etken siroz, bunun da en Ã¶nemli nedeni viral hepatitlerdir. AslÄ±nda siroza neden olan viral hepatitlerin bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± Ã¶nlenebilir hastalÄ±klardÄ±r. Bunun yolu da aÅŸÄ±lanmaktan geÃ§mektedir." dedi.
Erciyes Ãœniversitesinde balÄ±n hangi kaÅŸÄ±kla tÃ¼ketilmesi gerektiÄŸine iliÅŸkin araÅŸtÄ±rmada, bilinenin aksine bal tÃ¼ketiminde ahÅŸap kaÅŸÄ±k yerine Ã§elik kaÅŸÄ±k tercih edilmesi gerektiÄŸi belirlendi
Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Ã–zhaseki, yeni dÃ¶nemde bitirme tezi hazÄ±rlayan 200 lisans Ã¶ÄŸrencisine 4 ay sÃ¼re ile ayda 450 lira burs verileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
TÃ¼rk bilim insanlarÄ± tarafÄ±ndan, ameliyat kararÄ±nda zorlanÄ±lan kanserli hastalarda organ iÃ§inde yerleÅŸen tÃ¼mÃ¶rÃ¼, gerÃ§eÄŸine uygun ÅŸekilde gÃ¶steren 3 boyutlu (3D) plastik prototipler geliÅŸtirildi.