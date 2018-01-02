15:59, 02 Ocak 2018 SalÄ±

SPK BaÅŸkanÄ± ErtaÅŸ gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±





SPK'nÄ±n internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, Kurul BaÅŸkanÄ± Vahdettin ErtaÅŸ, gÃ¶rev sÃ¼resinin dolmasÄ± nedeniyle 31 AralÄ±k 2017'de gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sermaye PiyasasÄ± Kurulu (SPK) BaÅŸkanÄ± Vahdettin ErtaÅŸ'Ä±n, gÃ¶rev sÃ¼resinin dolmasÄ± nedeniyle gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi. SPK'nÄ±n internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, Kurul BaÅŸkanÄ± Vahdettin ErtaÅŸ, gÃ¶rev sÃ¼resinin dolmasÄ± nedeniyle 31 AralÄ±k 2017'de gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±. ErtaÅŸ, 31 AralÄ±k 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan Bakanlar Kurulu kararÄ±yla SPK BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Vedat Akgiray'dan devralmÄ±ÅŸtÄ±.

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