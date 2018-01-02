SPK BaÅŸkanÄ± ErtaÅŸ gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Sermaye PiyasasÄ± Kurulu (SPK) BaÅŸkanÄ± Vahdettin ErtaÅŸ'Ä±n, gÃ¶rev sÃ¼resinin dolmasÄ± nedeniyle gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
SPK'nÄ±n internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, Kurul BaÅŸkanÄ± Vahdettin ErtaÅŸ, gÃ¶rev sÃ¼resinin dolmasÄ± nedeniyle 31 AralÄ±k 2017'de gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±.
ErtaÅŸ, 31 AralÄ±k 2012 tarihli Resmi Gazete'de yayÄ±mlanan Bakanlar Kurulu kararÄ±yla SPK BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini Vedat Akgiray'dan devralmÄ±ÅŸtÄ±.
YÄ±ldÄ±z Holding, kendisine ait Ãœlker BiskÃ¼vi'deki %30'a denk gelen hissesini, yine kendi iÅŸtiraki olan ÅŸirketlerinden pladis'e sattÄ±.
SPK'nÄ±n internet sitesinde yer alan duyuruya gÃ¶re, Kurul BaÅŸkanÄ± Vahdettin ErtaÅŸ, gÃ¶rev sÃ¼resinin dolmasÄ± nedeniyle 31 AralÄ±k 2017'de gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±.
TÃ¼rkiye'nin ihracatÄ± kasÄ±mda yÃ¼zde 11,2 artarak 14 milyar 217 milyon dolar, ithalatÄ± yÃ¼zde 21,3 artarak 20 milyar 537 milyon dolar oldu
â€˜â€™Bitcoinâ€™le maaÅŸ Ã¶demesi yapÄ±labilecek mi, bu para internet alÄ±ÅŸveriÅŸlerinde mi geÃ§erli olabilecek, bu gibi sorulara cevap verebilmek iÃ§in mevzuattaki boÅŸluklar doldurulmalÄ±â€™â€™ diyen Prof. HelvacÄ±, Miras Hukuku kapsamÄ±nda da Bitcoinâ€™le ilgili hukuki zeminin hazÄ±rlanmasÄ± gerektiÄŸine dikkat Ã§ekti.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± TÃ¼fenk, 75 avroya kadar yapÄ±lan sipariÅŸlerin TÃ¼rkiye'ye gÃ¼mrÃ¼ksÃ¼z girebilmesinin haksÄ±z rekabete yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu yÃ¼zden 30 avroya dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aÃ§Ä±kladÄ±
GÃ¼ne yÃ¼kseliÅŸle baÅŸlayan dolar/TL, TÃ¼rkiye Cumhuriyet Merkez BankasÄ±'nÄ±n (TCMB) aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸlayan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 3,47'nin altÄ±na geriledi.
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Moody's, daha Ã¶nce 2 AralÄ±k 2016'da gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸini duyurduÄŸu TÃ¼rkiye'nin kredi notu gÃ¶zden geÃ§irme tarihini gÃ¼ncellenen takviminden Ã§Ä±kardÄ±.
GÃ¼mrÃ¼k Kanununda usulsÃ¼zlÃ¼klere iliÅŸkin para cezalarÄ± artÄ±rÄ±ldÄ±.
DÃ¼nya TÃ¼rk Ä°ÅŸ Konseyi (DTÄ°K) Avrupa BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, 15 Temmuz'daki darbe giriÅŸiminde hedeflerine ulaÅŸamayÄ±p "ekonomik savaÅŸ" aÃ§anlara karÅŸÄ± Avrupa'daki TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na, TÃ¼rkiye'ye bin avro gÃ¶ndererek TÃ¼rk bankalarÄ±nda hesap aÃ§ma kampanyasÄ± baÅŸlattÄ±.
HaklarÄ±nda Ã§Ä±kan haber sonrasÄ± hukuki yollara baÅŸvuran Murat Ãœlker ve YÄ±ldÄ±z Holding, grupla baÄŸlantÄ±lÄ± hisselerden ciddi miktarlarda alÄ±m yaparak, hissedarlarÄ±na haklarÄ±nÄ±n korunmasÄ±nda yolunda mesaj veriyor. Bu hisse alÄ±mlarÄ±nÄ±n, artarak sÃ¼receÄŸi belirtiliyor
UluslararasÄ± kredi derecelendirme kuruluÅŸu Standard & Poor's, TÃ¼rkiye'nin kredi gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ â€˜negatifâ€™ten â€˜duraÄŸanâ€™a yÃ¼kseltti, â€˜BBâ€™ seviyesindeki kredi notunu teyit etti.
Vergi diliminden dolayÄ± Ekim, KasÄ±m ve AralÄ±k aylarÄ±nda Ã¼cretleri bin 300 TL'nin altÄ±na dÃ¼ÅŸen asgari Ã¼cretliler iÃ§in aradaki farkÄ± telafi etmeyi Ã¶ngÃ¶ren kanun teklifi, kabul edildi
Gram altÄ±n bugÃ¼n 128,0 liraya gerilemesinin ardÄ±ndan saat 10.30 itibarÄ±yla Ã¶nceki kapanÄ±ÅŸa gÃ¶re yÃ¼zde 0,6 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸle 128,1 liradan iÅŸlem gÃ¶rÃ¼yor.
Maliye BakanÄ± AÄŸbal, 30 Haziran itibariyle Ã¶denmemiÅŸ vergi, prim borÃ§larÄ± ile gÃ¼mrÃ¼k vergi borÃ§larÄ±na yeniden yapÄ±landÄ±rma getirileceÄŸini, dÃ¼zenlemeden yaklaÅŸÄ±k 5 milyon mÃ¼kellefin yararlanacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi.
Avrupa BirliÄŸi'nin (AB) gÃ¼ndemine, BirleÅŸik KrallÄ±k'ta yapÄ±lan AB referandumundan Ã§Ä±kan Brexit (AB'den ayrÄ±lma) kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ä°talya'daki bankacÄ±lÄ±k krizi oturdu.