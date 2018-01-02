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OrtadoÄŸu
16:29, 02 Ocak 2018 SalÄ±

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Ä°dlib'de pazar yerine saldÄ±rÄ±
Ä°dlib'de pazar yerine saldÄ±rÄ±

Esad rejiminin Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§erisindeki bir pazar yerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da en az 24 sivil yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejimi gÃ¼Ã§leri, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§inde yer alan Cisr eÅŸ ÅžuÄŸur ilÃ§esinin pazar yerine saldÄ±rdÄ±. Roket saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 24 sivil yaralandÄ±.

Cisr eÅŸ ÅžuÄŸur ilÃ§esinin Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) basÄ±n sorumlusu Hadi Harrat, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ã–ÄŸle saatlerinde Esad rejimi, Lazkiye ilinin kÄ±rsalÄ±ndaki Curin askeri Ã¼ssÃ¼nden Cisir eÅŸ ÅžuÄŸur ilÃ§esindeki pazar yerine karadan karaya roket saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 24 sivil yaralandÄ±." dedi.

Roket saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n pazar yerindeki dÃ¼kkanlara bÃ¼yÃ¼k zarar verdiÄŸini sÃ¶yleyen Harrat, saldÄ±rÄ± sonucu aÄŸÄ±r yaralananlarÄ±n ilÃ§e dÄ±ÅŸÄ±ndaki hastanelere sevk edildiÄŸini bildirdi.

Cisr eÅŸ ÅžuÄŸur, Ä°dlib'i Lazkiye'ye baÄŸlayan yolda stratejik bir geÃ§iÅŸ bÃ¶lgesi niteliÄŸi taÅŸÄ±yor.

Bu arada Sivil Savunma ekiplerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Esad rejimi bugÃ¼n Rusyaâ€™nÄ±n hava desteÄŸiyle Hama ilinin doÄŸusu ile Ä°dlib ilinin gÃ¼neyinde yer alan Han Åžeyhun, Maret Numan ve Serakib ilÃ§eleri, MaarÅŸurin, Kefer Secne ve Tel Merdih kÃ¶ylerine yÃ¶nelik en az 23 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.

Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Suriye'nin kuzeyinde, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib ili, 4-5 MayÄ±s 2017'deki Astana toplantÄ±sÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti.

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, ateÅŸkesin garantÃ¶rleri Rusya ve Ä°ran ile yapÄ±lan anlaÅŸma gereÄŸince, 13 Ekim 2017'de ateÅŸkesi gÃ¶zleme amacÄ±yla Ä°dlib'e intikal etmiÅŸti.

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ile mÃ¼cadelenin bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de bittiÄŸini belirtmiÅŸ, Heyet Tahrir Åžam'Ä± kastederek yeni hedefin Nusra Cephesi olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.

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Ä°lgili Konular suriye esad idlib
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