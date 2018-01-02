Ä°dlib'de pazar yerine saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejimi gÃ¼Ã§leri, Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§inde yer alan Cisr eÅŸ ÅžuÄŸur ilÃ§esinin pazar yerine saldÄ±rdÄ±. Roket saldÄ±rÄ±sÄ±nda en az 24 sivil yaralandÄ±.
Cisr eÅŸ ÅžuÄŸur ilÃ§esinin Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) basÄ±n sorumlusu Hadi Harrat, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ã–ÄŸle saatlerinde Esad rejimi, Lazkiye ilinin kÄ±rsalÄ±ndaki Curin askeri Ã¼ssÃ¼nden Cisir eÅŸ ÅžuÄŸur ilÃ§esindeki pazar yerine karadan karaya roket saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlendi. SaldÄ±rÄ±da 24 sivil yaralandÄ±." dedi.
Roket saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n pazar yerindeki dÃ¼kkanlara bÃ¼yÃ¼k zarar verdiÄŸini sÃ¶yleyen Harrat, saldÄ±rÄ± sonucu aÄŸÄ±r yaralananlarÄ±n ilÃ§e dÄ±ÅŸÄ±ndaki hastanelere sevk edildiÄŸini bildirdi.
Cisr eÅŸ ÅžuÄŸur, Ä°dlib'i Lazkiye'ye baÄŸlayan yolda stratejik bir geÃ§iÅŸ bÃ¶lgesi niteliÄŸi taÅŸÄ±yor.
Bu arada Sivil Savunma ekiplerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Esad rejimi bugÃ¼n Rusyaâ€™nÄ±n hava desteÄŸiyle Hama ilinin doÄŸusu ile Ä°dlib ilinin gÃ¼neyinde yer alan Han Åžeyhun, Maret Numan ve Serakib ilÃ§eleri, MaarÅŸurin, Kefer Secne ve Tel Merdih kÃ¶ylerine yÃ¶nelik en az 23 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi.
Sivil Savunma ekipleri, arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Suriye'nin kuzeyinde, TÃ¼rkiye sÄ±nÄ±rÄ±ndaki Ä°dlib ili, 4-5 MayÄ±s 2017'deki Astana toplantÄ±sÄ±nda gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi ilan edilmiÅŸti.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri, ateÅŸkesin garantÃ¶rleri Rusya ve Ä°ran ile yapÄ±lan anlaÅŸma gereÄŸince, 13 Ekim 2017'de ateÅŸkesi gÃ¶zleme amacÄ±yla Ä°dlib'e intikal etmiÅŸti.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, geÃ§en hafta yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž ile mÃ¼cadelenin bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de bittiÄŸini belirtmiÅŸ, Heyet Tahrir Åžam'Ä± kastederek yeni hedefin Nusra Cephesi olduÄŸunu sÃ¶ylemiÅŸti.
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Ä°ran'da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana devam eden rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde en az 23 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 500'den fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Tayvan'da diÅŸ hekimliÄŸi eÄŸitimine harcadÄ±ÄŸÄ± masraflarÄ± geri Ã¶demesi iÃ§in oÄŸluna aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada anneye yaklaÅŸÄ±k 1 milyon dolar tazminat Ã¶denmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
KÃ¶rfez Ã¼lkeleri, Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmesiyle baÅŸlayan krizin gÃ¶lgesinde yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.
AfD Federal Meclis Grubu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Storch hakkÄ±nda KÃ¶ln SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, yÃ¼zlerce suÃ§ duyurusunda bulunuldu
Kuveyt Parlamento BaÅŸkanÄ± Ganim, pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±ya 6 KÃ¶rfez Ã¼lkesinin de katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Malezya BaÅŸbakanÄ± Necip, "Malezya her zaman MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±m etmeyi sÃ¼rdÃ¼recek" dedi
YaklaÅŸÄ±k 6 ay Ã¶nce ibadete aÃ§Ä±lan KÃ¶ln Merkez Cami, Almanya baÅŸta olmak Ã¼zere Avrupa'nÄ±n her yerinden gelen ziyaretÃ§ilerden yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor
Esad rejiminin Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§erisindeki bir pazar yerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da en az 24 sivil yaralandÄ±
Ä°srail, parlamentoda iÅŸgal altÄ±ndaki topraklardan Ã§ekilme kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran bir yasa geÃ§irdi.
Albayrak Grubu, UluslararasÄ± MogadiÅŸu LimanÄ±'nÄ± temizlemeye baÅŸladÄ±
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n kuzeyinde, Boko Haram'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonlarda 700 rehinenin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BMMYK, Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde 402 SudanlÄ± Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼
Somali sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda 5 Åžebab Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Esad rejiminin, Ekim 2017'den bu yana Rusya'nÄ±n hava desteÄŸi ve DEAÅž ile yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸiyle, Hama ilinin kuzeyi ile Ä°dlib ilinin gÃ¼neyinde ateÅŸkesi ihlal ettiÄŸi bildirildi
Tahran Devrim Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Abadi, 3'Ã¼ncÃ¼ ve sonraki gÃ¼nlerde gÃ¶sterilere katÄ±lan eylemcilerin "daha aÄŸÄ±r cezalara Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.
Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi