16:45, 02 Ocak 2018 SalÄ±

KÃ¶ln Merkez Camisi'ne yoÄŸun ilgi





YaklaÅŸÄ±k 6 ay Ã¶nce ibadete aÃ§Ä±lan KÃ¶ln Merkez Cami, Almanya baÅŸta olmak Ã¼zere Avrupa'nÄ±n her yerinden gelen ziyaretÃ§ilerden yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸinin (DÄ°TÄ°B) inÅŸa ettiÄŸi, modern mimarisi ile dikkat Ã§eken KÃ¶ln Merkez Cami, ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±na uÄŸruyor. Cami, Almanya ve diÄŸer Avrupa'nÄ±n diÄŸer Ã¼lkelerinden MÃ¼slÃ¼manlar, okul gruplarÄ± ve KÃ¶ln'e gelen turistler tarafÄ±ndan ziyaret ediliyor. ZiyaretÃ§ilere uzman ilahiyatÃ§Ä±lar rehberliÄŸinde cami hakkÄ±nda bilgi veriliyor. Avrupa'nÄ±n en kÃ¶klÃ¼ ÅŸehirlerinden olan KÃ¶ln'Ã¼n sembolleri arasÄ±na giren cami, Avrupa'nÄ±n her yerinden gelen MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yoÄŸun ilgisiyle Ã¶zellikle bayram ve cuma namazÄ± vakitlerinde dolup taÅŸÄ±yor. DÄ°TÄ°B Genel BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Nevzat YaÅŸar AÅŸÄ±koÄŸlu, caminin ibadete aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± 9 Haziran 2017'den beri 10 binden fazla kiÅŸi tarafÄ±ndan ziyaret edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. ZiyaretÃ§ilerin memnun ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran AÅŸÄ±koÄŸlu, "Gerek MÃ¼slÃ¼man, gerekse diÄŸer dinlerden olsun camiyi ziyaret edenler en Ã§ok caminin iÃ§ sÃ¼slemelerinden Ã§ok etkilendiklerini ifade ettiler." dedi.

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