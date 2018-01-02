KÃ¶ln Merkez Camisi'ne yoÄŸun ilgi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Diyanet Ä°ÅŸleri TÃ¼rk Ä°slam BirliÄŸinin (DÄ°TÄ°B) inÅŸa ettiÄŸi, modern mimarisi ile dikkat Ã§eken KÃ¶ln Merkez Cami, ziyaretÃ§i akÄ±nÄ±na uÄŸruyor.
Cami, Almanya ve diÄŸer Avrupa'nÄ±n diÄŸer Ã¼lkelerinden MÃ¼slÃ¼manlar, okul gruplarÄ± ve KÃ¶ln'e gelen turistler tarafÄ±ndan ziyaret ediliyor.
ZiyaretÃ§ilere uzman ilahiyatÃ§Ä±lar rehberliÄŸinde cami hakkÄ±nda bilgi veriliyor.
Avrupa'nÄ±n en kÃ¶klÃ¼ ÅŸehirlerinden olan KÃ¶ln'Ã¼n sembolleri arasÄ±na giren cami, Avrupa'nÄ±n her yerinden gelen MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n yoÄŸun ilgisiyle Ã¶zellikle bayram ve cuma namazÄ± vakitlerinde dolup taÅŸÄ±yor.
DÄ°TÄ°B Genel BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Nevzat YaÅŸar AÅŸÄ±koÄŸlu, caminin ibadete aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± 9 Haziran 2017'den beri 10 binden fazla kiÅŸi tarafÄ±ndan ziyaret edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
ZiyaretÃ§ilerin memnun ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktaran AÅŸÄ±koÄŸlu, "Gerek MÃ¼slÃ¼man, gerekse diÄŸer dinlerden olsun camiyi ziyaret edenler en Ã§ok caminin iÃ§ sÃ¼slemelerinden Ã§ok etkilendiklerini ifade ettiler." dedi.
Ä°ran'da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana devam eden rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde en az 23 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 500'den fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Tayvan'da diÅŸ hekimliÄŸi eÄŸitimine harcadÄ±ÄŸÄ± masraflarÄ± geri Ã¶demesi iÃ§in oÄŸluna aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada anneye yaklaÅŸÄ±k 1 milyon dolar tazminat Ã¶denmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
KÃ¶rfez Ã¼lkeleri, Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmesiyle baÅŸlayan krizin gÃ¶lgesinde yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.
AfD Federal Meclis Grubu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Storch hakkÄ±nda KÃ¶ln SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, yÃ¼zlerce suÃ§ duyurusunda bulunuldu
Kuveyt Parlamento BaÅŸkanÄ± Ganim, pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±ya 6 KÃ¶rfez Ã¼lkesinin de katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Malezya BaÅŸbakanÄ± Necip, "Malezya her zaman MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±m etmeyi sÃ¼rdÃ¼recek" dedi
YaklaÅŸÄ±k 6 ay Ã¶nce ibadete aÃ§Ä±lan KÃ¶ln Merkez Cami, Almanya baÅŸta olmak Ã¼zere Avrupa'nÄ±n her yerinden gelen ziyaretÃ§ilerden yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor
Esad rejiminin Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§erisindeki bir pazar yerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da en az 24 sivil yaralandÄ±
Ä°srail, parlamentoda iÅŸgal altÄ±ndaki topraklardan Ã§ekilme kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran bir yasa geÃ§irdi.
Albayrak Grubu, UluslararasÄ± MogadiÅŸu LimanÄ±'nÄ± temizlemeye baÅŸladÄ±
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n kuzeyinde, Boko Haram'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonlarda 700 rehinenin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BMMYK, Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde 402 SudanlÄ± Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼
Somali sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda 5 Åžebab Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Esad rejiminin, Ekim 2017'den bu yana Rusya'nÄ±n hava desteÄŸi ve DEAÅž ile yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸiyle, Hama ilinin kuzeyi ile Ä°dlib ilinin gÃ¼neyinde ateÅŸkesi ihlal ettiÄŸi bildirildi
Tahran Devrim Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Abadi, 3'Ã¼ncÃ¼ ve sonraki gÃ¼nlerde gÃ¶sterilere katÄ±lan eylemcilerin "daha aÄŸÄ±r cezalara Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.
Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi