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"Malezya her zaman Müslümanlara yardım edecek"

Malezya Başbakanı Necip, "Malezya her zaman Müslümanlara yardım etmeyi sürdürecek" dedi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Malezya Başbakanı Necip Rezak, ülkesinin her zaman Müslümanlara yardım etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Necip, kişisel internet sayfasından yaptığı açıklamada, Myanmar'da şiddet gören Arakanlı Müslümanlar ve ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararına değindi.

Malezya’nın Myanmar’da ve Filistin’de zulüm ve baskı gören Müslümanlara her zaman yardım etmeyi sürdüreceğini vurgulayan Necip, “Malezya, Müslüman ülkeler arasında model olmaya devam etmektedir. Bu nedenle hem içeride hem de dışarıda İslam’ı savunmada ve Müslümanların sorunlarının çözümünde etkili rol almaya devam edeceğiz. Dünyanın neresinde olursa olsun ezilenlerin yanında olmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Malezya’nın ABD’nin Kudüs’ü "İsrail’in başkenti" olarak tanıma kararını şiddetle kınadığını vurgulayan Necip, “Malezya bu kararı kesinlikle kabul edemez." değerlendirmesinde bulundu.

ARAKANLI MÜSLÜMANLAR

Necip, Myanmar’da şiddet gören Arakanlı Müslümanların her zaman Malezyalıların kalbinde olduğunu belirtti.

Arakanlı Müslümanlar için yapılan yardımların devam edeceğini ifade eden Necip, “Şu ana kadar Bangladeş ve Myanmar’da bulunan Arakanlı Müslümanlar için yaptığımız yardımlar ortadır. Bu yardımlarımıza devam edeceğiz. Bangladeş’te yaşayan Arakanlı sığınmacılar için 150 hastaya aynı anda hizmet verebilen 50 yataklı bir hastane inşa ettik. Bölgeye tıbbi ve gıda yardımlarımız da devam ediyor.” ifadelerini kullandı.



İlgili Konular Malezya Necip Rezak Myanmar Arakanlı Müslümanlar
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