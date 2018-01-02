17:12, 02 Ocak 2018 SalÄ±

Sosyal medyadan dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k iddiasÄ±na gÃ¶zaltÄ±





Sahte isimle aÃ§tÄ±klarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan 32 kiÅŸiyi hayali telefon satarak dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Sakarya'da, sahte sosyal medya hesabÄ±ndan hayali telefon sattÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Sakarya Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ AsayiÅŸ Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Yan Kesicilik ve DolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, Marmara ve BatÄ± Karadeniz bÃ¶lgelerindeki illerde, internet Ã¼zerinden telefon satÄ±n alan kiÅŸilerin Ã¼rÃ¼nlerinin eline ulaÅŸmadÄ±ÄŸÄ± ÅŸikayetleri Ã¼zerine Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Ekipler, 32 kiÅŸinin sahte isimle aÃ§Ä±lan sosyal medya hesabÄ± Ã¼zerinden hayali telefon satÄ±ÅŸÄ± yapÄ±larak dolandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirledi. Teknik takip sonucu, sosyal medya hesabÄ±nÄ± kullanan kiÅŸilerin kimliklerini tespit eden ekipler, dÃ¼zenledikleri operasyonda ÅŸÃ¼pheliler B.Ã‡.(28) ile F.G'yi (22) gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±. Emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan adliyeye sevk edilen ÅŸÃ¼phelilerin savcÄ±lÄ±k sorgularÄ± sÃ¼rÃ¼yor. Bu arada zanlÄ±larÄ±n emniyetten Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± esnada ÅŸÃ¼pheli F.G'nin annesi, B.Ã‡'ye, "Allah belanÄ± verdi, oÄŸlumu bulaÅŸtÄ±rdÄ±n pis iÅŸlerine. Kimin hakkÄ±nÄ± yediyseniz Allah Ã§Ä±karsÄ±n sizden." sÃ¶zleriyle tepki gÃ¶sterdi. Â

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