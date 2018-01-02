IrkÃ§Ä± paylaÅŸÄ±mda bulunan Alman milletvekiline suÃ§ duyurusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Almanya iÃ§in Alternatif (AfD) partisinin Federal Meclis Grubu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Beatrix von Storch hakkÄ±nda, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± paylaÅŸÄ±mdan dolayÄ± yÃ¼zlerce suÃ§ duyurusunda bulunulduÄŸu bildirildi.
KÃ¶ln SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ulf Willuhn, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Storch hakkÄ±nda, halkÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtmak suÃ§lamasÄ±yla kendilerine yÃ¼zlerce suÃ§ duyurusu ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bu suÃ§ duyurularÄ±nÄ± incelediÄŸini ifade etti.
KÃ¶ln SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu konuda yetkili olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± henÃ¼z bilmediÄŸini sÃ¶yleyen Willuhn, ÅŸimdilik bu konuda diÄŸer kurumlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere devam ettiklerini aktardÄ±.
Willuhn, bundan sonraki adÄ±mÄ±n Storch hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatmak olduÄŸunu ve soruÅŸturma baÅŸlamadan Ã¶nce milletvekilinin dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.
Ã–te yandan KÃ¶ln polisinin de Storch hakkÄ±nda halkÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtmaktan suÃ§ duyurusunda bulunduÄŸu bildirildi.
Storch, Twitter hesabÄ±ndan, KÃ¶ln polisinin baÄŸlÄ± olduÄŸu Kuzey Ren Vestfalya polis teÅŸkilatÄ±nÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi, baÅŸta ArapÃ§a olmak Ã¼zere farklÄ± dillerde mesaj yayÄ±nlamasÄ±na tepki gÃ¶stermiÅŸ ve ''Ãœlkemize neler oluyor? Neden resmi polis sitesi ArapÃ§a paylaÅŸÄ±mda bulunur? Barbar, MÃ¼slÃ¼man erkek sÃ¼rÃ¼sÃ¼nden oluÅŸan grup tecavÃ¼zcÃ¼leri yatÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± mÄ± kastediyorsunuz?'' ifadelerini paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.
Nefret iÃ§erikli paylaÅŸÄ±mda bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle Twitter hesabÄ± 12 saat boyunca askÄ±ya alÄ±nan Storch daha sonra Facebook hesabÄ±ndan, ''Yeni yÄ±l sansÃ¼r yasasÄ±yla baÅŸlÄ±yor ve kurumlarÄ±mÄ±z ithal edilen, bÄ±Ã§aklayan ve yaÄŸmalayan gÃ¶Ã§men gruplarÄ±na boyun eÄŸiyor. Alman polisi Ã¼lkemizde resmi dil Almanca olmasÄ±na raÄŸmen ArapÃ§a iletiÅŸim kuruyor.'' yorumunda bulunmuÅŸtu.
Ä°ran'da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana devam eden rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde en az 23 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 500'den fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Tayvan'da diÅŸ hekimliÄŸi eÄŸitimine harcadÄ±ÄŸÄ± masraflarÄ± geri Ã¶demesi iÃ§in oÄŸluna aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada anneye yaklaÅŸÄ±k 1 milyon dolar tazminat Ã¶denmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
KÃ¶rfez Ã¼lkeleri, Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmesiyle baÅŸlayan krizin gÃ¶lgesinde yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.
AfD Federal Meclis Grubu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Storch hakkÄ±nda KÃ¶ln SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, yÃ¼zlerce suÃ§ duyurusunda bulunuldu
Kuveyt Parlamento BaÅŸkanÄ± Ganim, pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±ya 6 KÃ¶rfez Ã¼lkesinin de katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
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