GÃ¼ncelleme: 18:05, 02 Ocak 2018 SalÄ±

IrkÃ§Ä± paylaÅŸÄ±mda bulunan Alman milletvekiline suÃ§ duyurusu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

AÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Almanya iÃ§in Alternatif (AfD) partisinin Federal Meclis Grubu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Beatrix von Storch hakkÄ±nda, Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± Ä±rkÃ§Ä± paylaÅŸÄ±mdan dolayÄ± yÃ¼zlerce suÃ§ duyurusunda bulunulduÄŸu bildirildi.

KÃ¶ln SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ulf Willuhn, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Storch hakkÄ±nda, halkÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtmak suÃ§lamasÄ±yla kendilerine yÃ¼zlerce suÃ§ duyurusu ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek savcÄ±lÄ±ÄŸÄ±n bu suÃ§ duyurularÄ±nÄ± incelediÄŸini ifade etti.

KÃ¶ln SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bu konuda yetkili olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± henÃ¼z bilmediÄŸini sÃ¶yleyen Willuhn, ÅŸimdilik bu konuda diÄŸer kurumlarla gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere devam ettiklerini aktardÄ±.

Willuhn, bundan sonraki adÄ±mÄ±n Storch hakkÄ±nda soruÅŸturma baÅŸlatmak olduÄŸunu ve soruÅŸturma baÅŸlamadan Ã¶nce milletvekilinin dokunulmazlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

Ã–te yandan KÃ¶ln polisinin de Storch hakkÄ±nda halkÄ± kÄ±ÅŸkÄ±rtmaktan suÃ§ duyurusunda bulunduÄŸu bildirildi.

Storch, Twitter hesabÄ±ndan, KÃ¶ln polisinin baÄŸlÄ± olduÄŸu Kuzey Ren Vestfalya polis teÅŸkilatÄ±nÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ± gecesi, baÅŸta ArapÃ§a olmak Ã¼zere farklÄ± dillerde mesaj yayÄ±nlamasÄ±na tepki gÃ¶stermiÅŸ ve ''Ãœlkemize neler oluyor? Neden resmi polis sitesi ArapÃ§a paylaÅŸÄ±mda bulunur? Barbar, MÃ¼slÃ¼man erkek sÃ¼rÃ¼sÃ¼nden oluÅŸan grup tecavÃ¼zcÃ¼leri yatÄ±ÅŸtÄ±rmayÄ± mÄ± kastediyorsunuz?'' ifadelerini paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±.

Nefret iÃ§erikli paylaÅŸÄ±mda bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle Twitter hesabÄ± 12 saat boyunca askÄ±ya alÄ±nan Storch daha sonra Facebook hesabÄ±ndan, ''Yeni yÄ±l sansÃ¼r yasasÄ±yla baÅŸlÄ±yor ve kurumlarÄ±mÄ±z ithal edilen, bÄ±Ã§aklayan ve yaÄŸmalayan gÃ¶Ã§men gruplarÄ±na boyun eÄŸiyor. Alman polisi Ã¼lkemizde resmi dil Almanca olmasÄ±na raÄŸmen ArapÃ§a iletiÅŸim kuruyor.'' yorumunda bulunmuÅŸtu.