Beykoz'a 3,7 kilometre yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yolu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
KanlÄ±caâ€™dan PaÅŸabahÃ§eâ€™ye uzanan 3 bin 700 metrelik sahilde yapÄ±lan yaya yolu, bisiklet yolu ve iskeleler hizmete aÃ§Ä±ldÄ±.
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'na Ã‡ubuklu-KanlÄ±ca arasÄ±nda kazandÄ±rÄ±lan, bin 300 metre uzunluÄŸu ve 10 metre geniÅŸliÄŸindeki sahil yolu, balÄ±k tutma alanlarÄ± ile bisiklet ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yollarÄ±, vatandaÅŸlardan bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor.
2015 yÄ±lÄ±nda Ã‡ubuklu-KanlÄ±ca sahil yoluyla baÅŸlayan projenin ikinci etabÄ±nda sahilin PaÅŸabahÃ§eâ€™ye kadar uzatÄ±lmasÄ±yla kazÄ±klar Ã¼zerinde toplamda 3 bin 700 metrelik sahil yolu kazanÄ±ldÄ±.
Ã‡ubuklu iskelesinin arkasÄ±ndan baÅŸlayarak, 2,4 kilometre uzunluÄŸundaki ve 10 metre geniÅŸliÄŸindeki yeni yaya yolu, Ã‡ubuklu ve Ä°BB Beykoz Sosyal Tesislerinin Ã¶nÃ¼nden geÃ§iyor. Yeni yaya yolunda bisiklet ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yolu bulunuyor. Projede ayrÄ±ca balÄ±k tutanlarla, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapanlarÄ±n birbirini rahatsÄ±z etmemesi iÃ§in balÄ±k tutma alanlarÄ± yer alÄ±yor.
Projeyle ilÃ§e sakinlerinin kesintisiz bir sahil ÅŸeridine kavuÅŸtuÄŸunu vurgulayan Beykoz Belediye BaÅŸkanÄ± YÃ¼cel Ã‡elikbilek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
â€œÄ°stanbulâ€™un en uzun sahil ÅŸeridine sahip Beykozâ€™da ilÃ§e sakinlerimiz dÃ¼zenli alanlarÄ±n yetersiz olmasÄ± nedeniyle sahilden yeterince yararlanamÄ±yordu. KanlÄ±ca-Ã‡ubuklu Sahil Yoluâ€™nun yapÄ±lmasÄ±yla BoÄŸazâ€™Ä±n gÃ¼zelliÄŸinin vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± nezih bir sahil ÅŸeridi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. PaÅŸabahÃ§e etabÄ±nÄ±n hizmete aÃ§Ä±lmasÄ±yla 3 bin 700 metrelik bir alan halka kazandÄ±rÄ±ldÄ±. Beykoz MeydanÄ± ve Sahil DÃ¼zenleme Projesi ile benzer bir Ã§alÄ±ÅŸma Ã§ok yakÄ±nda baÅŸlayacak. Projeyi hayata geÃ§iren Ä°BB yetkililerine Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyor, ilÃ§emiz iÃ§in hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum."
Projenin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ aÅŸamasÄ±nda ise PaÅŸabahÃ§eâ€™den Beykozâ€™a kadar yÃ¼zer marinalar inÅŸa edileceÄŸi belirtildi.
Ä°BB ve Beykoz Belediyesiâ€™nin ortaklaÅŸa yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ sahil geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda ikinci etap tamamlandÄ±
MuÄŸla iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
Sahte isimle aÃ§tÄ±klarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan 32 kiÅŸiyi hayali telefon satarak dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 506 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±.
DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olaylarÄ± bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili dava kapsamÄ±nda aranan E.F. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°mam hatip lisesi Ã¶ÄŸrencilerinin dÃ¼zenlediÄŸi kermesten elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu aÃ§Ä±lacak
CHP'de, 3 MayÄ±s'ta baÅŸlayan takvim Ã§erÃ§evesinde bugÃ¼ne kadar 45 ilde, 428 kurultay delegesi belirlendi. Partinin 36'Ä±ncÄ± OlaÄŸan KurultayÄ± Ã¶ncesinde, gÃ¶zler en Ã§ok delegenin belirleneceÄŸi Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir il kongrelerine Ã§evrildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Almanya'da tedavi gÃ¶ren CHP Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Nepal, dÃ¼nyanÄ±n zirvesi kabul edilen Everest'e tek baÅŸÄ±na tÄ±rmanan daÄŸcÄ±lara yasak getirdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad Zarif, telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ±nda ormanlardan kaÃ§ak aÄŸaÃ§ kesimlerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek amacÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya kapsamÄ±nda 500 bin fidan Ã¼cretsiz daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
Karadeniz Teknik Ãœniversitesi'ne 5'i profesÃ¶r, toplam 25 akademisyen alÄ±nacak.
TÃ¼ketici Hukuku EnstitÃ¼sÃ¼ BaÅŸkanÄ± TokbaÅŸ, "VatandaÅŸ, AVM otoparklarÄ±ndaki trafik kazalarÄ±nda sigorta ÅŸirketlerinin tuzaÄŸÄ±na dÃ¼ÅŸmemeli." uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Ä°ran'daki gÃ¶sterilere iliÅŸkin yapÄ±lan son dakika aÃ§Ä±klamada, Ä°ranâ€™da 28 AralÄ±k'ta baÅŸlayan gÃ¶sterilerin yayÄ±larak sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ã§Ä±kan olaylarda Ã¶lenlerin olduÄŸu, ayrÄ±ca kamu binalarÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ yÃ¶nÃ¼ndeki haberlerden endiÅŸe duyulduÄŸu belirtildi.
GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanlÄ±ÄŸÄ± verilerine gÃ¶re, 2017 yÄ±lÄ±nda 157,1 milyar dolarla Cumhuriyet tarihinin en yÃ¼ksek 2. ihracat seviyesine ulaÅŸÄ±ldÄ±.
Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin personel ihtiyacÄ±nÄ±n karÅŸÄ±lanmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.