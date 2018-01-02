GÃ¼ncelleme: 17:47, 02 Ocak 2018 SalÄ±

Beykoz'a 3,7 kilometre yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yolu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KanlÄ±caâ€™dan PaÅŸabahÃ§eâ€™ye uzanan 3 bin 700 metrelik sahilde yapÄ±lan yaya yolu, bisiklet yolu ve iskeleler hizmete aÃ§Ä±ldÄ±.

Ä°stanbul BoÄŸazÄ±'na Ã‡ubuklu-KanlÄ±ca arasÄ±nda kazandÄ±rÄ±lan, bin 300 metre uzunluÄŸu ve 10 metre geniÅŸliÄŸindeki sahil yolu, balÄ±k tutma alanlarÄ± ile bisiklet ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yollarÄ±, vatandaÅŸlardan bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rÃ¼yor.

2015 yÄ±lÄ±nda Ã‡ubuklu-KanlÄ±ca sahil yoluyla baÅŸlayan projenin ikinci etabÄ±nda sahilin PaÅŸabahÃ§eâ€™ye kadar uzatÄ±lmasÄ±yla kazÄ±klar Ã¼zerinde toplamda 3 bin 700 metrelik sahil yolu kazanÄ±ldÄ±.

Ã‡ubuklu iskelesinin arkasÄ±ndan baÅŸlayarak, 2,4 kilometre uzunluÄŸundaki ve 10 metre geniÅŸliÄŸindeki yeni yaya yolu, Ã‡ubuklu ve Ä°BB Beykoz Sosyal Tesislerinin Ã¶nÃ¼nden geÃ§iyor. Yeni yaya yolunda bisiklet ve yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yolu bulunuyor. Projede ayrÄ±ca balÄ±k tutanlarla, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapanlarÄ±n birbirini rahatsÄ±z etmemesi iÃ§in balÄ±k tutma alanlarÄ± yer alÄ±yor.

Projeyle ilÃ§e sakinlerinin kesintisiz bir sahil ÅŸeridine kavuÅŸtuÄŸunu vurgulayan Beykoz Belediye BaÅŸkanÄ± YÃ¼cel Ã‡elikbilek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

â€œÄ°stanbulâ€™un en uzun sahil ÅŸeridine sahip Beykozâ€™da ilÃ§e sakinlerimiz dÃ¼zenli alanlarÄ±n yetersiz olmasÄ± nedeniyle sahilden yeterince yararlanamÄ±yordu. KanlÄ±ca-Ã‡ubuklu Sahil Yoluâ€™nun yapÄ±lmasÄ±yla BoÄŸazâ€™Ä±n gÃ¼zelliÄŸinin vatandaÅŸlarÄ±mÄ±z tarafÄ±ndan yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± nezih bir sahil ÅŸeridi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. PaÅŸabahÃ§e etabÄ±nÄ±n hizmete aÃ§Ä±lmasÄ±yla 3 bin 700 metrelik bir alan halka kazandÄ±rÄ±ldÄ±. Beykoz MeydanÄ± ve Sahil DÃ¼zenleme Projesi ile benzer bir Ã§alÄ±ÅŸma Ã§ok yakÄ±nda baÅŸlayacak. Projeyi hayata geÃ§iren Ä°BB yetkililerine Ã§ok teÅŸekkÃ¼r ediyor, ilÃ§emiz iÃ§in hayÄ±rlÄ± olmasÄ±nÄ± temenni ediyorum."

Projenin Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ aÅŸamasÄ±nda ise PaÅŸabahÃ§eâ€™den Beykozâ€™a kadar yÃ¼zer marinalar inÅŸa edileceÄŸi belirtildi.