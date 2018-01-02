17:21, 02 Ocak 2018 SalÄ±

MuÄŸla ValiliÄŸi'nden kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±





MuÄŸla iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi MuÄŸla iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu. MuÄŸla ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, yarÄ±n MuÄŸla Ã§evresinde gÃ¶rÃ¼lecek saÄŸanak ve yer yer gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n, il merkezi ile KavaklÄ±dere, YataÄŸan, Milas, Bodrum ve DatÃ§aâ€™da kuvvetli, Fethiye, Marmaris, Seydikemer, Dalaman, Ortaca, KÃ¶yceÄŸiz ve Ula ilÃ§elerinde ise kuvvetli ve Ã§ok kuvvetli olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi belirtildi. AÃ§Ä±klamada, yaÄŸÄ±ÅŸlarÄ±n kuvvetli ve Ã§ok kuvvetli olmasÄ± beklendiÄŸinden meydana gelebilecek, ani sel, taÅŸkÄ±n, su baskÄ±nÄ±, yÄ±ldÄ±rÄ±m gibi risklere karÅŸÄ± vatandaÅŸlar uyarÄ±ldÄ±.

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