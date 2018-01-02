17:35, 02 Ocak 2018 SalÄ±

KÃ¶rfez Ã¼lkeleri parlamento baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na doÄŸru





Kuveyt Parlamento BaÅŸkanÄ± Ganim, pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±ya 6 KÃ¶rfez Ã¼lkesinin de katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Kuveyt Parlamento BaÅŸkanÄ± Merzuk el-Ganim, pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± planlanan KÃ¶rfez Ã¼lkeleri parlamento baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na tam katÄ±lÄ±m gÃ¶sterileceÄŸini bildirdi. Kuveyt resmi haber ajansÄ± KUNA'da yer alan habere gÃ¶re, Parlamento BaÅŸkanÄ± Ganim, toplantÄ±ya 6 KÃ¶rfez Ã¼lkesinin de (Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Umman, Katar ve Kuveyt) katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. ToplantÄ±ya hazÄ±rlÄ±k iÃ§in temsilci heyetlerin yarÄ±n Kuveyt'e gelmesinin beklendiÄŸini kaydeden Ganim, toplantÄ±dan baÅŸarÄ±lÄ± bir ÅŸekilde Ã§Ä±kÄ±lmasÄ±nÄ± umduÄŸunu ifade etti. Ganim daha Ã¶nce yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Kuveyt'in ev sahipliÄŸinde 8 Ocak'ta KÃ¶rfez Ã¼lkeleri parlamento baÅŸkanlarÄ± konferansÄ± dÃ¼zenleneceÄŸini sÃ¶ylemiÅŸti. Kuveyt'in dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin 38. OlaÄŸan Zirvesi 5 AralÄ±k'ta dÃ¼zenlenmiÅŸti. Zirveye liderler dÃ¼zeyinde sadece Kuveyt Emiri Sabah ile Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamed Al Sani katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmeleri KÃ¶rfez bÃ¶lgesinde krize yol aÃ§mÄ±ÅŸ, Kuveyt ise bu krizde ara bulucu bir rol Ã¼stlenmiÅŸti.

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