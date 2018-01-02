GÃ¼ncelleme: 18:14, 02 Ocak 2018 SalÄ±

KÃ¶rfez Ã¼lkeleri 2018'e krizin gÃ¶lgesinde girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

KÃ¶rfez Ã¼lkeleri,Â Suudi Arabistan,Â BirleÅŸik Arap EmirlikleriÂ (BAE),Â BahreynÂ veÂ MÄ±sÄ±rÂ yÃ¶netimlerinin 5 Haziran'daÂ KatarÂ ile tÃ¼mÂ diplomatik iliÅŸkilerini kesmesiyle baÅŸlayan krizin gÃ¶lgesinde yeni yÄ±la merhaba dedi.

Katar'Ä±n "terÃ¶re destek verdiÄŸi" iddialarÄ±yla patlak veren ancak Doha yÃ¶netiminin, "ulusal kararlarÄ± Ã¼zerinde vesayet kurma Ã§abalarÄ±" ÅŸeklinde deÄŸerlendirdiÄŸi kriz, KÃ¶rfez Ã¼lkelerinin ÅŸu ana kadar ÅŸahit olduklarÄ±nÄ±n en kÃ¶tÃ¼sÃ¼ydÃ¼.

SÃ¶z konusu kriz, 37 yÄ±llÄ±k bir oluÅŸum olan KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin (KÄ°K) varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde tehdit ediyor. KÄ°K, arabuluculuk faaliyetleri yÃ¼rÃ¼ten Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir Sabah'Ä±n gayretleriyle hayatta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

Kriz taraflarÄ±n mevcut tutumlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmelerine raÄŸmen KÃ¶rfezliler, 2018 yÄ±lÄ±nda Kuveyt'in Ã§abalarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ±nÄ± temenni ediyor.

KRÄ°ZÄ°N BÄ°TMESÄ°NÄ° UMANLARI HAKLI Ã‡IKARABÄ°LECEK SEBEPLER

Kuveyt'in, KÄ°K dÃ¶nem baÅŸkanÄ± olmasÄ±, arabuluculuk Ã§abalarÄ± iÃ§in daha geniÅŸ hareket imkanÄ±, ortak KÃ¶rfez faaliyetlerinin oluÅŸturulmasÄ±, KÄ°K'in varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesi, kriz taraflarÄ± arasÄ±ndaki uÃ§urumun kapatÄ±lmasÄ±na aÅŸamalÄ± olarak katkÄ±da bulunulmasÄ± gibi fÄ±rsatlar sunuyor.

Kuveyt Meclis BaÅŸkanÄ± Merzuk el-Ganim'in geÃ§en Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ duyurduÄŸu, 8 Ocak'ta KÃ¶rfez Meclis BaÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na ev sahipliÄŸi yapacaklarÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± da krizin bitmesi yÃ¶nÃ¼nde atÄ±lan olumlu adÄ±mlardan biri olarak kabul ediliyor.

Kuveyt Emiri'nin talebi Ã¼zerine yapÄ±lmasÄ± planlanan ve 6 KÃ¶rfez Ã¼lkesinin (Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Umman, Katar ve Kuveyt) davet edildiÄŸi toplantÄ±nÄ±n beklenildiÄŸi gibi gerÃ§ekleÅŸmesi durumunda, son KÄ°K zirvesinin ardÄ±ndan ilk KÃ¶rfez faaliyeti olacaÄŸÄ±, bu gibi ortak faaliyetlerin devam ettiÄŸi anlamÄ± taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± ve kriz iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m yolunda ilk adÄ±mÄ± temsil edebileceÄŸi ifade ediliyor.

Katar'Ä±n Kuveyt'in bu arabuluculuk Ã§abalarÄ±na ve krizin diyalog yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne destek vermesi, ambargo uygulayan Ã¼lkelerin Katar'a yÃ¶nelik suÃ§lamalarÄ± iÃ§in delil getirememesi, uluslararasÄ± Ã§evrelerin diyalogla Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±lar ve 2018 sonunda KÄ°K dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Kuveyt'e destek veren Umman'a geÃ§mesinin, krizin bitmesini isteyenler iÃ§in Ã¼mit verici iÅŸaretler olduÄŸu belirtiliyor.

KRÄ°ZÄ°N BÄ°TMEYECEÄžÄ° YÃ–NÃœNDEKÄ° GÃ–STERGELER

KÃ¶rfez krizinin bitmesini umanlarÄ± haklÄ± Ã§Ä±karabilecek sebepler bulunsa da Ã¼mit edilenin aksine hemen bitmeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde de gÃ¶stergeler bulunuyor.

Ambargo uygulayan Ã¼lkelerin krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ konusunda istekli gÃ¶rÃ¼nmemesi, aksine krizi derinleÅŸtirecek tÃ¼rden aÃ§Ä±klamalar yapmalarÄ± ve bu yÃ¶nde adÄ±mlar atmalarÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m Ã§abalarÄ± Ã¶nÃ¼nde engel teÅŸkil ediyor.