KÃ¶rfez Ã¼lkeleri 2018'e krizin gÃ¶lgesinde girdi

KÃ¶rfez Ã¼lkeleri,Â Suudi Arabistan,Â BirleÅŸik Arap EmirlikleriÂ (BAE),Â BahreynÂ veÂ MÄ±sÄ±rÂ yÃ¶netimlerinin 5 Haziran'daÂ KatarÂ ile tÃ¼mÂ diplomatik iliÅŸkilerini kesmesiyle baÅŸlayan krizin gÃ¶lgesinde yeni yÄ±la merhaba dedi.
Katar'Ä±n "terÃ¶re destek verdiÄŸi" iddialarÄ±yla patlak veren ancak Doha yÃ¶netiminin, "ulusal kararlarÄ± Ã¼zerinde vesayet kurma Ã§abalarÄ±" ÅŸeklinde deÄŸerlendirdiÄŸi kriz, KÃ¶rfez Ã¼lkelerinin ÅŸu ana kadar ÅŸahit olduklarÄ±nÄ±n en kÃ¶tÃ¼sÃ¼ydÃ¼.
SÃ¶z konusu kriz, 37 yÄ±llÄ±k bir oluÅŸum olan KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin (KÄ°K) varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± da aÃ§Ä±k bir ÅŸekilde tehdit ediyor. KÄ°K, arabuluculuk faaliyetleri yÃ¼rÃ¼ten Kuveyt Emiri Åžeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir Sabah'Ä±n gayretleriyle hayatta kalmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
Kriz taraflarÄ±n mevcut tutumlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmelerine raÄŸmen KÃ¶rfezliler, 2018 yÄ±lÄ±nda Kuveyt'in Ã§abalarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ±nÄ± temenni ediyor.
Kuveyt'in, KÄ°K dÃ¶nem baÅŸkanÄ± olmasÄ±, arabuluculuk Ã§abalarÄ± iÃ§in daha geniÅŸ hareket imkanÄ±, ortak KÃ¶rfez faaliyetlerinin oluÅŸturulmasÄ±, KÄ°K'in varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmesi, kriz taraflarÄ± arasÄ±ndaki uÃ§urumun kapatÄ±lmasÄ±na aÅŸamalÄ± olarak katkÄ±da bulunulmasÄ± gibi fÄ±rsatlar sunuyor.
Kuveyt Meclis BaÅŸkanÄ± Merzuk el-Ganim'in geÃ§en Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ duyurduÄŸu, 8 Ocak'ta KÃ¶rfez Meclis BaÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na ev sahipliÄŸi yapacaklarÄ± aÃ§Ä±klamasÄ± da krizin bitmesi yÃ¶nÃ¼nde atÄ±lan olumlu adÄ±mlardan biri olarak kabul ediliyor.
Kuveyt Emiri'nin talebi Ã¼zerine yapÄ±lmasÄ± planlanan ve 6 KÃ¶rfez Ã¼lkesinin (Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Umman, Katar ve Kuveyt) davet edildiÄŸi toplantÄ±nÄ±n beklenildiÄŸi gibi gerÃ§ekleÅŸmesi durumunda, son KÄ°K zirvesinin ardÄ±ndan ilk KÃ¶rfez faaliyeti olacaÄŸÄ±, bu gibi ortak faaliyetlerin devam ettiÄŸi anlamÄ± taÅŸÄ±yacaÄŸÄ± ve kriz iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m yolunda ilk adÄ±mÄ± temsil edebileceÄŸi ifade ediliyor.
Katar'Ä±n Kuveyt'in bu arabuluculuk Ã§abalarÄ±na ve krizin diyalog yoluyla Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ne destek vermesi, ambargo uygulayan Ã¼lkelerin Katar'a yÃ¶nelik suÃ§lamalarÄ± iÃ§in delil getirememesi, uluslararasÄ± Ã§evrelerin diyalogla Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§aÄŸrÄ±lar ve 2018 sonunda KÄ°K dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Kuveyt'e destek veren Umman'a geÃ§mesinin, krizin bitmesini isteyenler iÃ§in Ã¼mit verici iÅŸaretler olduÄŸu belirtiliyor.
KÃ¶rfez krizinin bitmesini umanlarÄ± haklÄ± Ã§Ä±karabilecek sebepler bulunsa da Ã¼mit edilenin aksine hemen bitmeyeceÄŸi yÃ¶nÃ¼nde de gÃ¶stergeler bulunuyor.
Ambargo uygulayan Ã¼lkelerin krizin Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ konusunda istekli gÃ¶rÃ¼nmemesi, aksine krizi derinleÅŸtirecek tÃ¼rden aÃ§Ä±klamalar yapmalarÄ± ve bu yÃ¶nde adÄ±mlar atmalarÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m Ã§abalarÄ± Ã¶nÃ¼nde engel teÅŸkil ediyor.
Ä°ran'da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana devam eden rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde en az 23 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 500'den fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Tayvan'da diÅŸ hekimliÄŸi eÄŸitimine harcadÄ±ÄŸÄ± masraflarÄ± geri Ã¶demesi iÃ§in oÄŸluna aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada anneye yaklaÅŸÄ±k 1 milyon dolar tazminat Ã¶denmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
KÃ¶rfez Ã¼lkeleri, Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmesiyle baÅŸlayan krizin gÃ¶lgesinde yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.
AfD Federal Meclis Grubu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Storch hakkÄ±nda KÃ¶ln SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, yÃ¼zlerce suÃ§ duyurusunda bulunuldu
Kuveyt Parlamento BaÅŸkanÄ± Ganim, pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±ya 6 KÃ¶rfez Ã¼lkesinin de katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Malezya BaÅŸbakanÄ± Necip, "Malezya her zaman MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±m etmeyi sÃ¼rdÃ¼recek" dedi
YaklaÅŸÄ±k 6 ay Ã¶nce ibadete aÃ§Ä±lan KÃ¶ln Merkez Cami, Almanya baÅŸta olmak Ã¼zere Avrupa'nÄ±n her yerinden gelen ziyaretÃ§ilerden yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor
Esad rejiminin Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§erisindeki bir pazar yerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da en az 24 sivil yaralandÄ±
Ä°srail, parlamentoda iÅŸgal altÄ±ndaki topraklardan Ã§ekilme kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran bir yasa geÃ§irdi.
Albayrak Grubu, UluslararasÄ± MogadiÅŸu LimanÄ±'nÄ± temizlemeye baÅŸladÄ±
BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n kuzeyinde, Boko Haram'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonlarda 700 rehinenin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BMMYK, Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde 402 SudanlÄ± Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼
Somali sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda 5 Åžebab Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Esad rejiminin, Ekim 2017'den bu yana Rusya'nÄ±n hava desteÄŸi ve DEAÅž ile yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸiyle, Hama ilinin kuzeyi ile Ä°dlib ilinin gÃ¼neyinde ateÅŸkesi ihlal ettiÄŸi bildirildi
Tahran Devrim Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Abadi, 3'Ã¼ncÃ¼ ve sonraki gÃ¼nlerde gÃ¶sterilere katÄ±lan eylemcilerin "daha aÄŸÄ±r cezalara Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.
Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi