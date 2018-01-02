GÃ¼ncelleme: 18:28, 02 Ocak 2018 SalÄ±

DiÅŸÃ§i oÄŸluna dava aÃ§an anneye 1 milyon dolar tazminat





Tayvan'da diÅŸ hekimliÄŸi eÄŸitimine harcadÄ±ÄŸÄ± masraflarÄ± geri Ã¶demesi iÃ§in oÄŸluna aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada anneye yaklaÅŸÄ±k 1 milyon dolar tazminat Ã¶denmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Tayvan'daÂ diÅŸ hekimliÄŸiÂ eÄŸitimineÂ harcadÄ±ÄŸÄ± masraflarÄ±Â geri Ã¶demesiÂ iÃ§in oÄŸlunaÂ dava aÃ§an anne, 1 milyon dolar tazminatÂ alacak.Â BBC'nin haberine gÃ¶re, annesi tarafÄ±ndan dava edilen diÅŸ hekimi, 1997 yÄ±lÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ktan sonra aylÄ±k kazancÄ±nÄ±n yÃ¼zde 60'Ä±nÄ± annesine vereceÄŸini taahhÃ¼t eden bir sÃ¶zleÅŸme imzaladÄ±. Anne Luo'nun benzer bir anlaÅŸma yaptÄ±ÄŸÄ± bÃ¼yÃ¼k oÄŸlunun sÃ¶zleÅŸmeye sadÄ±k kaldÄ±ÄŸÄ±, Ã¶te yandan kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸlunun annesine eÄŸitim masraflarÄ±nÄ± Ã¶demeyi reddettiÄŸi belirtildi. YÃ¼ksek Mahkeme, yÄ±llarca bekledikten sonra kÃ¼Ã§Ã¼k oÄŸluna dava aÃ§an anneyi haklÄ± ve sÃ¶zleÅŸmeyi geÃ§erli bularak diÅŸ hekiminin, annesine yaklaÅŸÄ±k 1 milyon dolar tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti. OÄŸul Chu'nun dava sÄ±rasÄ±nda, Ã§ocuk yetiÅŸtirmenin maddi karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ± olmamasÄ± gerektiÄŸini ve 20 yaÅŸÄ±ndayken imzaladÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zleÅŸmenin geÃ§erli sayÄ±lamayacaÄŸÄ±nÄ± savunduÄŸu kaydedildi. Chu ayrÄ±ca mezun olduktan sonra yÄ±llarca annesinin diÅŸ kliniÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve annesinin, bugÃ¼n Ã¶demesine karar verilenden Ã§ok daha fazla para kazanmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Anne Luo'nun, boÅŸandÄ±ktan sonra iki oÄŸlunun eÄŸitimleri iÃ§in 1,7 milyon dolar harcadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Â

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