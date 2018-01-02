18:23, 02 Ocak 2018 SalÄ±

YÄ±ldÄ±z Holding, Ãœlker'i kendi ÅŸirketine sattÄ±!

AlÄ±m iÅŸleminde pay baÅŸÄ±na fiyat 19.5 lira olarak belirlendi

YÄ±ldÄ±z Holding, Ãœlker BiskÃ¼viâ€™de sermayenin yÃ¼zde 30â€™una denk gelen 102.6 milyon adet hisseyi 2 milyar lira karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda yÃ¼zde 100 kendi iÅŸtiraki olan gÄ±da firmasÄ± pladis Foods Limitedâ€™e sattÄ±.Â Bu iÅŸlem ile birlikte YÄ±ldÄ±z Holdingâ€™in Ãœlker BiskÃ¼viâ€™de kontrol gÃ¼cÃ¼nde herhangi bir deÄŸiÅŸiklik yaÅŸanmadÄ±.

Kamuyu AydÄ±nlatma Platformuâ€™na cuma akÅŸamÄ± yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, borsa dÄ±ÅŸÄ±nda gerÃ§ekleÅŸen alÄ±m iÅŸleminde pay baÅŸÄ±na fiyat 19.5 lira olarak belirlendi. SatÄ±ÅŸ iÅŸlemi atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±k kategorisindeki varlÄ±klarÄ±n, Pladis bÃ¼nyesinde toplama stratejisinin devamÄ±. Buna gÃ¶re, YÄ±ldÄ±z Holding pladis vasÄ±tasÄ±yla, Ãœlker BiskÃ¼vi hisselerinin sahibi olmaya devam edecek.Â

YÄ±ldÄ±z Holding, AralÄ±k 2016â€™da da Ãœlker BiskÃ¼viâ€™nin yÃ¼zde 21â€™ine karÅŸÄ±lÄ±k gelen 71.82 milyon adet hisseyi pladis Foods Limitedâ€™a satmÄ±ÅŸtÄ±. Son yapÄ±lan satÄ±ÅŸla bu oran yÃ¼zde 51â€™e Ã§Ä±ktÄ±.