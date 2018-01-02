GÃ¼ncelleme: 18:42, 02 Ocak 2018 SalÄ±

Ä°ran'daki gÃ¶sterilerde hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 23'e yÃ¼kseldi





Ä°ran'da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana devam eden rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde en az 23 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 500'den fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°ran'da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana devam edenÂ rejim karÅŸÄ±tÄ±Â gÃ¶sterilerde onlarca kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 500'den fazla kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Ä°ran resmi makamlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ve Ã¼lke medyasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Loristan eyaletine baÄŸlÄ± Dorud ilÃ§esinde 4, Huzistan eyaletine baÄŸlÄ± Ä°ze ilÃ§esinde 2, Hemedan eyaletine baÄŸlÄ± Tuyserkan ilÃ§esinde 3, Ä°sfahan eyaletine baÄŸlÄ± Åžahin Åžehr kentinde 3, HumeyniÅŸehr kentinde 3, Necef Abad kentinde 1, Gahderican ilÃ§esinde 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yine Ä°sfahan eyaletine baÄŸlÄ± Kehriz Seng ilÃ§esinde 1 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼. Ä°ran makamlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na gÃ¶re, gÃ¶sterilerde en az 500 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Resmi olmayan kaynaklar ise bu sayÄ±nÄ±n birkaÃ§ kat fazla olduÄŸunu belirtiyor. Tahran Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Asgar Nasirbaht yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Tahran'da cumartesi gÃ¼nÃ¼ 200, pazar 150, dÃ¼n 100 kiÅŸi olmak Ã¼zere toplam 450 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±." ifadelerini kullandÄ±.Â Ä°ran'daki olaylar, 28 AralÄ±k'ta MeÅŸhed'de bir grup gÃ¶stericinin, Ã¼lkedeki hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, iÅŸsizlik, yolsuzluk gibi sorunlarÄ±Â protestoÂ etmesiyle baÅŸladÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere dÃ¶nÃ¼ÅŸen protesto eylemleri, Tahran, KermanÅŸah, SenendeÃ§, Zencan, Åžiraz, Kum, Åžiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek Ã§ok kente yayÄ±ldÄ±. Â

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