DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
18:56, 02 Ocak 2018 SalÄ±
OrtadoÄŸu
GÃ¼ncelleme: 18:42, 02 Ocak 2018 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Ä°ran'daki gÃ¶sterilerde hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 23'e yÃ¼kseldi
Ä°ran'daki gÃ¶sterilerde hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 23'e yÃ¼kseldi

Ä°ran'da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana devam eden rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde en az 23 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 500'den fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran'da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana devam edenÂ rejim karÅŸÄ±tÄ±Â gÃ¶sterilerde onlarca kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 500'den fazla kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Ä°ran resmi makamlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ± ve Ã¼lke medyasÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, Loristan eyaletine baÄŸlÄ± Dorud ilÃ§esinde 4, Huzistan eyaletine baÄŸlÄ± Ä°ze ilÃ§esinde 2, Hemedan eyaletine baÄŸlÄ± Tuyserkan ilÃ§esinde 3, Ä°sfahan eyaletine baÄŸlÄ± Åžahin Åžehr kentinde 3, HumeyniÅŸehr kentinde 3, Necef Abad kentinde 1, Gahderican ilÃ§esinde 6 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti. Yine Ä°sfahan eyaletine baÄŸlÄ± Kehriz Seng ilÃ§esinde 1 gÃ¼venlik gÃ¶revlisi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Ä°ran makamlarÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na gÃ¶re, gÃ¶sterilerde en az 500 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. Resmi olmayan kaynaklar ise bu sayÄ±nÄ±n birkaÃ§ kat fazla olduÄŸunu belirtiyor.

Tahran Vali YardÄ±mcÄ±sÄ± Ali Asgar Nasirbaht yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Tahran'da cumartesi gÃ¼nÃ¼ 200, pazar 150, dÃ¼n 100 kiÅŸi olmak Ã¼zere toplam 450 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±." ifadelerini kullandÄ±.Â 

Ä°ran'daki olaylar, 28 AralÄ±k'ta MeÅŸhed'de bir grup gÃ¶stericinin, Ã¼lkedeki hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, iÅŸsizlik, yolsuzluk gibi sorunlarÄ±Â protestoÂ etmesiyle baÅŸladÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere dÃ¶nÃ¼ÅŸen protesto eylemleri, Tahran, KermanÅŸah, SenendeÃ§, Zencan, Åžiraz, Kum, Åžiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek Ã§ok kente yayÄ±ldÄ±.

Â 



Ä°lgili Konular Ä°randaki gÃ¶steriler Ä°randa protesto iran Ä°ran'daki protestolarda 23 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Ä°ran'daki gÃ¶sterilerde hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 23'e yÃ¼kseldi
Ä°ran'daki gÃ¶sterilerde hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 23'e yÃ¼kseldi

Ä°ran'da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana devam eden rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde en az 23 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 500'den fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
DiÅŸÃ§i oÄŸluna dava aÃ§an anneye 1 milyon dolar tazminat
DiÅŸÃ§i oÄŸluna dava aÃ§an anneye 1 milyon dolar tazminat

Tayvan'da diÅŸ hekimliÄŸi eÄŸitimine harcadÄ±ÄŸÄ± masraflarÄ± geri Ã¶demesi iÃ§in oÄŸluna aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada anneye yaklaÅŸÄ±k 1 milyon dolar tazminat Ã¶denmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
KÃ¶rfez Ã¼lkeleri 2018'e krizin gÃ¶lgesinde girdi
KÃ¶rfez Ã¼lkeleri 2018'e krizin gÃ¶lgesinde girdi

KÃ¶rfez Ã¼lkeleri, Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmesiyle baÅŸlayan krizin gÃ¶lgesinde yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.
IrkÃ§Ä± paylaÅŸÄ±mda bulunan Alman milletvekiline suÃ§ duyurusu
IrkÃ§Ä± paylaÅŸÄ±mda bulunan Alman milletvekiline suÃ§ duyurusu

AfD Federal Meclis Grubu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Storch hakkÄ±nda KÃ¶ln SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, yÃ¼zlerce suÃ§ duyurusunda bulunuldu
KÃ¶rfez Ã¼lkeleri parlamento baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na doÄŸru
KÃ¶rfez Ã¼lkeleri parlamento baÅŸkanlarÄ± toplantÄ±sÄ±na doÄŸru

Kuveyt Parlamento BaÅŸkanÄ± Ganim, pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±ya 6 KÃ¶rfez Ã¼lkesinin de katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
quot Malezya her zaman MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±m edecek quot
"Malezya her zaman MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±m edecek"

Malezya BaÅŸbakanÄ± Necip, "Malezya her zaman MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±m etmeyi sÃ¼rdÃ¼recek" dedi
KÃ¶ln Merkez Camisi'ne yoÄŸun ilgi
KÃ¶ln Merkez Camisi'ne yoÄŸun ilgi

YaklaÅŸÄ±k 6 ay Ã¶nce ibadete aÃ§Ä±lan KÃ¶ln Merkez Cami, Almanya baÅŸta olmak Ã¼zere Avrupa'nÄ±n her yerinden gelen ziyaretÃ§ilerden yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor
Ä°dlib'de pazar yerine saldÄ±rÄ±
Ä°dlib'de pazar yerine saldÄ±rÄ±

Esad rejiminin Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§erisindeki bir pazar yerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da en az 24 sivil yaralandÄ±
Knesset'ten DoÄŸu KudÃ¼s'teki iÅŸgali pekiÅŸtiren yasa
Knesset'ten DoÄŸu KudÃ¼s'teki iÅŸgali pekiÅŸtiren yasa

Ä°srail, parlamentoda iÅŸgal altÄ±ndaki topraklardan Ã§ekilme kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran bir yasa geÃ§irdi.
MogadiÅŸu LimanÄ±'nÄ±n geliÅŸtirilmesi projesi baÅŸladÄ±
MogadiÅŸu LimanÄ±'nÄ±n geliÅŸtirilmesi projesi baÅŸladÄ±

Albayrak Grubu, UluslararasÄ± MogadiÅŸu LimanÄ±'nÄ± temizlemeye baÅŸladÄ±
Nijerya'da Boko Haram'Ä±n elindeki 700 rehine kurtarÄ±ldÄ±
Nijerya'da Boko Haram'Ä±n elindeki 700 rehine kurtarÄ±ldÄ±

BatÄ± Afrika Ã¼lkesi Nijerya'nÄ±n kuzeyinde, Boko Haram'a karÅŸÄ± dÃ¼zenlenen operasyonlarda 700 rehinenin kurtarÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
SudanlÄ± mÃ¼lteciler Ã¼lkelerine dÃ¶nÃ¼yor
SudanlÄ± mÃ¼lteciler Ã¼lkelerine dÃ¶nÃ¼yor

BMMYK, Sudan ve Orta Afrika Cumhuriyeti arasÄ±nda imzalanan anlaÅŸma Ã§erÃ§evesinde 402 SudanlÄ± Ã¼lkesine dÃ¶ndÃ¼
Kenya ordusundan EÅŸ-Åžebab'a operasyon
Kenya ordusundan EÅŸ-Åžebab'a operasyon

Somali sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±nda dÃ¼zenlenen operasyonda 5 Åžebab Ã¼yesi Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Esad'dan muhaliflere karÅŸÄ± DEAÅž'la iÅŸ birliÄŸi
Esad'dan muhaliflere karÅŸÄ± DEAÅž'la iÅŸ birliÄŸi

Esad rejiminin, Ekim 2017'den bu yana Rusya'nÄ±n hava desteÄŸi ve DEAÅž ile yaptÄ±ÄŸÄ± iÅŸ birliÄŸiyle, Hama ilinin kuzeyi ile Ä°dlib ilinin gÃ¼neyinde ateÅŸkesi ihlal ettiÄŸi bildirildi
Ä°ran'daki protestolar iÃ§in '3 gÃ¼n' uyarÄ±sÄ±
Ä°ran'daki protestolar iÃ§in '3 gÃ¼n' uyarÄ±sÄ±

Tahran Devrim Mahkemesi BaÅŸkanÄ± Abadi, 3'Ã¼ncÃ¼ ve sonraki gÃ¼nlerde gÃ¶sterilere katÄ±lan eylemcilerin "daha aÄŸÄ±r cezalara Ã§arptÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶yledi.
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±
Ä°ÅŸgal gÃ¼Ã§leri 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±

Ä°srail askerlerinin iÅŸgal altÄ±ndaki BatÄ± Åžeria'da 12 Filistinliyi gÃ¶zaltÄ±na aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi

Haberler

Son Ä°ran ÅžahÄ± Ã¼lkesini bÃ¶yle terk etmiÅŸti
Son Ä°ran ÅžahÄ± Ã¼lkesini bÃ¶yle terk etmiÅŸti

Ä°ran'daki protestolar iÃ§in '3 gÃ¼n' uyarÄ±sÄ±
Ä°ran'daki protestolar iÃ§in '3 gÃ¼n' uyarÄ±sÄ±

Ä°ran, IKBY ile arasÄ±ndaki tÃ¼m sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± yeniden aÃ§tÄ±
Ä°ran IKBY ile arasÄ±ndaki tÃ¼m sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ± yeniden aÃ§tÄ±

Ankara'dan son dakika 'Ä°ran' aÃ§Ä±klamasÄ±
Ankara'dan son dakika 'Ä°ran' aÃ§Ä±klamasÄ±

Ä°ngiltere'den Ä°ran'daki gÃ¶sterilere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama
Ä°ngiltere'den Ä°ran'daki gÃ¶sterilere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama

Almanya'dan Ä°ran iÃ§in 'endiÅŸeli' aÃ§Ä±klama
Almanya'dan Ä°ran iÃ§in 'endiÅŸeli' aÃ§Ä±klama

Ä°ran'daki halk gÃ¶sterilerinin nedenleri
Ä°ran'daki halk gÃ¶sterilerinin nedenleri

Ä°srail'e gÃ¶re 2018'de kendilerini bekleyen 3 bÃ¼yÃ¼k tehlike
Ä°srail'e gÃ¶re 2018'de kendilerini bekleyen 3 bÃ¼yÃ¼k tehlike






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 