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GÃ¼ncelleme: 18:56, 02 Ocak 2018 SalÄ±

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YayladaÄŸÄ± kÄ±rsalÄ±na Suriye'den atÄ±lan 2 top mermisi dÃ¼ÅŸtÃ¼
YayladaÄŸÄ± kÄ±rsalÄ±na Suriye'den atÄ±lan 2 top mermisi dÃ¼ÅŸtÃ¼
Foto: ArÅŸiv

Herhangi bir kaybÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± olay sonrasÄ± hudut birlikleri misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hatay'Ä±nÂ YayladaÄŸÄ±Â ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±naÂ Suriye'denÂ atÄ±lanÂ 2 top mermisiÂ dÃ¼ÅŸtÃ¼.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejimine ait bir noktadan atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen 2 top mermisi YayladaÄŸÄ± ilÃ§esi BelengÃ¶z Hudut Karakolu yakÄ±nlarÄ±ndaki boÅŸ araziye isabet etti.

Herhangi bir kaybÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± olay sonrasÄ± hudut birlikleri atÄ±ÅŸÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± noktaya misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verdi.

Bu arada BeÅŸÅŸar Esad rejimine ait birliklerin, Hatay sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki kÃ¶ylere yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±larÄ± devam ediyor.



Ä°lgili Konular Suriye YayladaÄŸÄ± Hatay
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