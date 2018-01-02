CHP'li vekil SÃ¼ha Aldan hakkÄ±nda 610 kiÅŸiden suÃ§ duyurusu

CHP MuÄŸla Milletvekili Ã–mer SÃ¼ha AldanÂ hakkÄ±nda, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± birÂ radyoÂ programÄ±nda sarf ettiÄŸi 696 sayÄ±lÄ±Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'ye (KHK)Â iliÅŸkin sÃ¶zleri nedeniyle 610 kiÅŸiÂ suÃ§ duyurusundaÂ bulundu.
Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Aldan hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan Ankara'da 610 kiÅŸi ÅŸikayette bulundu.
SuÃ§ duyurusunda bulunanlar arasÄ±nda bazÄ± 15 Temmuz ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ve gazileri ile vatandaÅŸlar yer alÄ±yor.
DiÄŸer illerdeki suÃ§ duyurularÄ±nÄ±n da yetkisizlik kararlarÄ±yla Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilmesi bekleniyor.
CHP Milletvekilli Aldan, 26 AralÄ±k 2017'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir radyo programÄ±nda, 24 AralÄ±k 2017'de yayÄ±mlanan 696 sayÄ±lÄ± KHK'nin 121. maddesiyle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunmuÅŸ, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da resen soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n erken yaÅŸta evlenebilecekleri yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klamada bulunulduÄŸuna dair haberlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ve kesinlikle gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°ÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nda zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde 588 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±
MuÄŸla Milletvekili Aldan hakkÄ±nda, 696 sayÄ±lÄ± KHK'ye iliÅŸkin sÃ¶zleri nedeniyle Ankara'da 610 kiÅŸi suÃ§ duyurusunda bulundu
Herhangi bir kaybÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± olay sonrasÄ± hudut birlikleri misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verdi
YÄ±ldÄ±z Holding, kendisine ait Ãœlker BiskÃ¼vi'deki %30'a denk gelen hissesini, yine kendi iÅŸtiraki olan ÅŸirketlerinden pladis'e sattÄ±.
Ä°BB ve Beykoz Belediyesiâ€™nin ortaklaÅŸa yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ sahil geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda ikinci etap tamamlandÄ±
MuÄŸla iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
Sahte isimle aÃ§tÄ±klarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan 32 kiÅŸiyi hayali telefon satarak dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 506 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±.
DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olaylarÄ± bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili dava kapsamÄ±nda aranan E.F. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°mam hatip lisesi Ã¶ÄŸrencilerinin dÃ¼zenlediÄŸi kermesten elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu aÃ§Ä±lacak
CHP'de, 3 MayÄ±s'ta baÅŸlayan takvim Ã§erÃ§evesinde bugÃ¼ne kadar 45 ilde, 428 kurultay delegesi belirlendi. Partinin 36'Ä±ncÄ± OlaÄŸan KurultayÄ± Ã¶ncesinde, gÃ¶zler en Ã§ok delegenin belirleneceÄŸi Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir il kongrelerine Ã§evrildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Almanya'da tedavi gÃ¶ren CHP Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Nepal, dÃ¼nyanÄ±n zirvesi kabul edilen Everest'e tek baÅŸÄ±na tÄ±rmanan daÄŸcÄ±lara yasak getirdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad Zarif, telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ±nda ormanlardan kaÃ§ak aÄŸaÃ§ kesimlerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek amacÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya kapsamÄ±nda 500 bin fidan Ã¼cretsiz daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±