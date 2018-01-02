GÃ¼ncelleme: 19:13, 02 Ocak 2018 SalÄ±

CHP'li vekil SÃ¼ha Aldan hakkÄ±nda 610 kiÅŸiden suÃ§ duyurusu





MuÄŸla Milletvekili Aldan hakkÄ±nda, 696 sayÄ±lÄ± KHK'ye iliÅŸkin sÃ¶zleri nedeniyle Ankara'da 610 kiÅŸi suÃ§ duyurusunda bulundu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi CHP MuÄŸla Milletvekili Ã–mer SÃ¼ha AldanÂ hakkÄ±nda, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± birÂ radyoÂ programÄ±nda sarf ettiÄŸi 696 sayÄ±lÄ±Kanun HÃ¼kmÃ¼nde Kararname'ye (KHK)Â iliÅŸkin sÃ¶zleri nedeniyle 610 kiÅŸiÂ suÃ§ duyurusundaÂ bulundu. Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nca, Aldan hakkÄ±nda baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturmanÄ±n ardÄ±ndan Ankara'da 610 kiÅŸi ÅŸikayette bulundu. SuÃ§ duyurusunda bulunanlar arasÄ±nda bazÄ± 15 Temmuz ÅŸehit yakÄ±nlarÄ± ve gazileri ile vatandaÅŸlar yer alÄ±yor. DiÄŸer illerdeki suÃ§ duyurularÄ±nÄ±n da yetkisizlik kararlarÄ±yla Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶nderilmesi bekleniyor. CHP Milletvekilli Aldan, 26 AralÄ±k 2017'de katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir radyo programÄ±nda, 24 AralÄ±k 2017'de yayÄ±mlanan 696 sayÄ±lÄ± KHK'nin 121. maddesiyle ilgili aÃ§Ä±klamalarda bulunmuÅŸ, Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± da resen soruÅŸturma baÅŸlatmÄ±ÅŸtÄ±.

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