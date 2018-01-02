GÃ¼ncelleme: 19:27, 02 Ocak 2018 SalÄ±

Fransa'dan Ä°ran'daki gÃ¶steriler hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama





Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°ran'daki protestolara iliÅŸkin, "Fransa, Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve maÄŸdur olanlara karÅŸÄ± endiÅŸe duyuyor." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, FransÄ±z yetkililerinÂ Ä°ran'daki protestolarÄ± yakÄ±ndan takip ettiÄŸi ve Ã¶zgÃ¼r bir ÅŸekilde gÃ¶steri yapmanÄ±n temel bir hak olduÄŸunu belirttiÄŸi vurgulanarak, "Fransa, Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve maÄŸdur olanlara karÅŸÄ± endiÅŸe duyuyor." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±. AÃ§Ä±klamada, Fransa'nÄ±n Ä°ran hÃ¼kÃ¼metiyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, protestolar ve insan haklarÄ± konularÄ±nÄ±n en Ã¶nde yer alacaÄŸÄ± kaydedildi. Ä°ran'daki olaylar, 28 AralÄ±k'ta MeÅŸhed'de bir grup gÃ¶stericinin, Ã¼lkedeki hayat pahalÄ±lÄ±ÄŸÄ±, iÅŸsizlik, yolsuzluk gibi sorunlarÄ± protesto etmesiyle baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. KÄ±sa sÃ¼rede rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilere dÃ¶nÃ¼ÅŸen protesto eylemleri, Tahran, KermanÅŸah, SenendeÃ§, Zencan, Åžiraz, Kum, Åžiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak, Hurrem Abad gibi pek Ã§ok kente yayÄ±ldÄ±.

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