Arabuluculukta ilk gÃ¼n karnesi

Ä°ÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nda zorunlu hale getirilenÂ arabuluculuk uygulamasÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde 588 baÅŸvuru alÄ±ndÄ±.
Ä°ÅŸ Mahkemeleri Kanunu'nun TBMM'de kabul edilerek, yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesinin ardÄ±ndan iÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nda dava aÃ§madan Ã¶nce zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasÄ± bugÃ¼n baÅŸladÄ±.
BaÅŸvurular, TÃ¼rkiye genelinde 108 adliyede kurulan arabuluculuk bÃ¼rolarÄ± ile bÃ¼rolarÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± yerlerde Sulh Hukuk Mahkemeleri YazÄ± Ä°ÅŸleri MÃ¼dÃ¼rlÃ¼kleri tarafÄ±ndan alÄ±ndÄ±. BaÅŸvurularda, herhangi bir Ã¼cret talep edilmedi.
UygulamanÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde 588 uyuÅŸmazlÄ±k, arabuluculuÄŸa taÅŸÄ±ndÄ±. SÃ¶z konusu uyuÅŸmazlÄ±klar, taraflarÄ±n bir araya gelmesiyle yapÄ±lacak gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulacak.
Ä°ÅŸÃ§i ve iÅŸveren, dava aÃ§madan Ã¶nce arabulucuya baÅŸvuracak. BaÅŸvurularda, yargÄ± gideri, harÃ§, tanÄ±k, bilirkiÅŸi Ã¼creti gibi bir Ã¶deme yapma zorunluluÄŸu bulunmayacak.
Arabuluculuk gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri 3 hafta iÃ§erisinde tamamlanacak. Zorunlu durumlarda arabulucu tarafÄ±ndan bu sÃ¼re en fazla bir hafta daha uzatÄ±labilecek. BÃ¶ylece, iÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±klarÄ±nda uzun yÄ±llar sÃ¼ren mahkeme sÃ¼reÃ§leri sona erecek.
TaraflarÄ±n anlaÅŸamamasÄ± durumunda ilk 2 saatlik arabuluculuk Ã¼creti Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanacak. AnlaÅŸma saÄŸlanmasÄ± halinde ise arabuluculuk hizmeti karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda anlaÅŸÄ±lan miktarÄ±n yÃ¼zde 3'Ã¼nÃ¼ bir taraf, yÃ¼zde 3'Ã¼nÃ¼ diÄŸer taraf Ã¶deyecek. Ãœcretin tamamÄ±nÄ± taraflardan biri de karÅŸÄ±layabilecek.
Arabuluculuk gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri gizli yapÄ±lacak, iÅŸÃ§i ve iÅŸverenin kendi aralarÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸma, sÃ¶zleÅŸme metninde gizli kalacak. Arabulucu da bu gizliliÄŸe uyacak.
Taraflar anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nda arabulucu anlaÅŸma metni hazÄ±rlayacak, anlaÅŸÄ±lan hususlarla ilgili bir daha dava aÃ§Ä±lamayacak. BÃ¶ylece sorun tamamen Ã§Ã¶zÃ¼lecek.
UyuÅŸmazlÄ±klara iliÅŸkin arabuluculuk gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin ilk oturumuna katÄ±lmak zorunlu olacak. GeÃ§erli bir mazeret gÃ¶stermeksizin ilk toplantÄ±ya katÄ±lmayan taraf, son tutanakta belirtilecek ve bu taraf, davada kÄ±smen veya tamamen haklÄ± Ã§Ä±ksa bile yargÄ±lama giderinin tamamÄ±ndan sorumlu tutulacak. AyrÄ±ca bu taraf lehine vekalet Ã¼cretine hÃ¼kmedilmeyecek.
Her iki tarafÄ±n da ilk toplantÄ±ya katÄ±lmamasÄ± sebebiyle sona eren arabuluculuk faaliyeti Ã¼zerine aÃ§Ä±lacak davalarda taraflarÄ±n yargÄ±lama giderleri kendi Ã¼zerlerinde bÄ±rakÄ±lacak.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n erken yaÅŸta evlenebilecekleri yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klamada bulunulduÄŸuna dair haberlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ve kesinlikle gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°ÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nda zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde 588 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±
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