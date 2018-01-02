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07:07, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba
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GÃ¼ncelleme: 19:58, 02 Ocak 2018 SalÄ±

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DoÄŸu Guta'daki saldÄ±rÄ±larda son 5 gÃ¼nde 44 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti
DoÄŸu Guta'daki saldÄ±rÄ±larda son 5 gÃ¼nde 44 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda son 5 gÃ¼nde en az 44 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar EsadÂ rejimi, baÅŸkent Åžam'Ä±n doÄŸusundakiÂ DoÄŸu GutaÂ gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine 14 KasÄ±m'dan itibaren dÃ¼zenlediÄŸi yoÄŸun saldÄ±rÄ±larÄ±n ÅŸiddetini daha da artÄ±rdÄ±.Â 

Duma ve Haresta ilÃ§eleri ile Kefer Batna, Sakbe, Merc, Medyere, Arbin, Misraba, Hammuriye ve AynTerma beldelerindeki sivil yerleÅŸim alanlarÄ± yoÄŸun hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalÄ±yor.

Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§lerinin DoÄŸu Guta'ya geÃ§en 4 gÃ¼n iÃ§erisinde dÃ¼zenlediÄŸi hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±nda 8'i Ã§ocuk, 3'Ã¼ kadÄ±n 38 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 147 sivil yaralandÄ±.

Raporda, sÃ¶z konusu sÃ¼re iÃ§erisinde, rejim gÃ¼Ã§lerinin DoÄŸu Guta'ya 721'den fazla topÃ§u ve 11'i misket bombalÄ± 151 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlerken, 85'den fazla karadan karaya fÃ¼ze kullandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

BUGÃœNKÃœ SALDIRILARDA 6 SÄ°VÄ°L DAHA HAYATINI KAYBETTÄ°

Sivil Savunma kaynaklarÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§lerinin Haresta ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 4 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.

Rejimin Duma ilÃ§esi ve Arbin beldesindeki sivil yerleÅŸimlere gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi topÃ§u saldÄ±rÄ±larÄ±nda birer sivil can verdi.

BÃ¶ylece son 5 gÃ¼nde en az 44 sivil hayatÄ±nÄ± yitirmiÅŸ oldu.

BÃ¶lgede aralÄ±ksÄ±z sÃ¼ren saldÄ±rlar yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.

Sivil yerleÅŸim alanlarÄ±nÄ± hedef alan saldÄ±rÄ±lar sonucu bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±mlar meydana gelirken, Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.

Ã‡ok sayÄ±da yaralÄ± bÃ¶lgedeki hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±nÄ±yor.

ABLUKA VE SALDIRILARIN AÄžIR FATURASI SÄ°VÄ°LLERE Ã‡IKIYOR

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yarÄ±sÄ± Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil yaÅŸÄ±yor.

DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesi ilan edilmesine karÅŸÄ±n Rusya garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi rejim 8 aydÄ±r bÃ¶lgeye yÃ¶nelik abluka ve bombardÄ±manlarÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±. Bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda uluslararasÄ± toplum halen sessizliÄŸini koruyor.

Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede 600'den fazlasÄ± acil, binlerce sivil hasta tahliye edilerek tam donanÄ±mlÄ± hastanelere sevk edilmeyi bekliyor.

Hastalardan birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanserli.

DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± verdiÄŸi yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti.Â 



Ä°lgili Konular BeÅŸÅŸar Esad DoÄŸu Guta Suriye
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