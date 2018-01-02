DoÄŸu Guta'daki saldÄ±rÄ±larda son 5 gÃ¼nde 44 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti

Suriye'deÂ BeÅŸÅŸar EsadÂ rejimi, baÅŸkent Åžam'Ä±n doÄŸusundakiÂ DoÄŸu GutaÂ gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesine 14 KasÄ±m'dan itibaren dÃ¼zenlediÄŸi yoÄŸun saldÄ±rÄ±larÄ±n ÅŸiddetini daha da artÄ±rdÄ±.Â
Duma ve Haresta ilÃ§eleri ile Kefer Batna, Sakbe, Merc, Medyere, Arbin, Misraba, Hammuriye ve AynTerma beldelerindeki sivil yerleÅŸim alanlarÄ± yoÄŸun hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±na maruz kalÄ±yor.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekiplerinin sosyal medya hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± rapora gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§lerinin DoÄŸu Guta'ya geÃ§en 4 gÃ¼n iÃ§erisinde dÃ¼zenlediÄŸi hava ve kara saldÄ±rÄ±larÄ±nda 8'i Ã§ocuk, 3'Ã¼ kadÄ±n 38 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 147 sivil yaralandÄ±.
Raporda, sÃ¶z konusu sÃ¼re iÃ§erisinde, rejim gÃ¼Ã§lerinin DoÄŸu Guta'ya 721'den fazla topÃ§u ve 11'i misket bombalÄ± 151 hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenlerken, 85'den fazla karadan karaya fÃ¼ze kullandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Sivil Savunma kaynaklarÄ±nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ± bilgilere gÃ¶re, rejim gÃ¼Ã§lerinin Haresta ilÃ§esine dÃ¼zenlediÄŸi hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 4 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Rejimin Duma ilÃ§esi ve Arbin beldesindeki sivil yerleÅŸimlere gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi topÃ§u saldÄ±rÄ±larÄ±nda birer sivil can verdi.
BÃ¶ylece son 5 gÃ¼nde en az 44 sivil hayatÄ±nÄ± yitirmiÅŸ oldu.
BÃ¶lgede aralÄ±ksÄ±z sÃ¼ren saldÄ±rlar yÃ¼zÃ¼nden Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n artmasÄ±ndan endiÅŸe ediliyor.
Sivil yerleÅŸim alanlarÄ±nÄ± hedef alan saldÄ±rÄ±lar sonucu bÃ¼yÃ¼k yÄ±kÄ±mlar meydana gelirken, Sivil Savunma ekipleri arama kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor.
Ã‡ok sayÄ±da yaralÄ± bÃ¶lgedeki hastanelere kaldÄ±rÄ±larak tedaviye alÄ±nÄ±yor.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yarÄ±sÄ± Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil yaÅŸÄ±yor.
DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesi ilan edilmesine karÅŸÄ±n Rusya garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi rejim 8 aydÄ±r bÃ¶lgeye yÃ¶nelik abluka ve bombardÄ±manlarÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±. Bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda uluslararasÄ± toplum halen sessizliÄŸini koruyor.
Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede 600'den fazlasÄ± acil, binlerce sivil hasta tahliye edilerek tam donanÄ±mlÄ± hastanelere sevk edilmeyi bekliyor.
Hastalardan birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanserli.
DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± verdiÄŸi yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti.Â
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, "Ä°srail ve ABD'nin kararlarÄ± bizim iki siyasi yolda hareket etmemizi gerektiriyor. Birincisi barÄ±ÅŸ sÃ¼recine gÃ¼venmemek hatta onu sona erdirmek, ikincisi ise Ä°srail ile normalleÅŸme ÅŸekillerini bitirmek." dedi.
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentindeki Irak TÃ¼rkmen Cephesi askeri bÃ¶lge sorumlusu Alaattin Abdulmaksut silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
MÄ±sÄ±r'da CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisiâ€™nin, Ã¼lkenin tamamÄ±nda OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal uygulamasÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ ay uzatÄ±lmasÄ± ile ilgili kararname yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD, Ä°sveÃ§ hÃ¼kÃ¼metinin, NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzalamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Rudeyne, "Ä°srail, bu yasayla siyasi sÃ¼reci sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen ilan etti." dedi.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda son 5 gÃ¼nde en az 44 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°ran'daki protestolara iliÅŸkin, "Fransa, Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve maÄŸdur olanlara karÅŸÄ± endiÅŸe duyuyor." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
Ä°ran'da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana devam eden rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde en az 23 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 500'den fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Tayvan'da diÅŸ hekimliÄŸi eÄŸitimine harcadÄ±ÄŸÄ± masraflarÄ± geri Ã¶demesi iÃ§in oÄŸluna aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada anneye yaklaÅŸÄ±k 1 milyon dolar tazminat Ã¶denmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
KÃ¶rfez Ã¼lkeleri, Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmesiyle baÅŸlayan krizin gÃ¶lgesinde yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.
AfD Federal Meclis Grubu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Storch hakkÄ±nda KÃ¶ln SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, yÃ¼zlerce suÃ§ duyurusunda bulunuldu
Kuveyt Parlamento BaÅŸkanÄ± Ganim, pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±ya 6 KÃ¶rfez Ã¼lkesinin de katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Malezya BaÅŸbakanÄ± Necip, "Malezya her zaman MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±m etmeyi sÃ¼rdÃ¼recek" dedi
YaklaÅŸÄ±k 6 ay Ã¶nce ibadete aÃ§Ä±lan KÃ¶ln Merkez Cami, Almanya baÅŸta olmak Ã¼zere Avrupa'nÄ±n her yerinden gelen ziyaretÃ§ilerden yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor
Esad rejiminin Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§erisindeki bir pazar yerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da en az 24 sivil yaralandÄ±
Ä°srail, parlamentoda iÅŸgal altÄ±ndaki topraklardan Ã§ekilme kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran bir yasa geÃ§irdi.