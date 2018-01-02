GÃ¼ncelleme: 20:35, 02 Ocak 2018 SalÄ±

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan tedavi edilmeyen HIV'li hasta iÃ§in soruÅŸturma

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±'nca,Â DiyarbakÄ±r'da birÂ hastanedeÂ HIV'li hastanÄ±n ameliyatÄ±na doktorlarÄ±n girmediÄŸi iddialarÄ±na iliÅŸkin, "TedavidenÂ imtinaÂ etmek veyaÂ hasta seÃ§mekÂ gibi hekim meslek etiÄŸiyle baÄŸdaÅŸmayan davranÄ±ÅŸlarÄ± tasvip etmiyor; bu ve benzer davranÄ±ÅŸlarÄ±n tespiti halinde gerekli yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uygulanacaÄŸÄ±nÄ±n kamuoyunca bilinmesini istiyoruz." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

BazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda "HIV'li olduÄŸu iÃ§in ameliyat edilmedi" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yer alan habere iliÅŸkin bakanlÄ±ktan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, sÃ¶z konusu iddialarla ilgili olarak SaÄŸlÄ±k Meslekleri Kurulu'nun gÃ¶rev, sorumluluk ve yetkileri Ã§erÃ§evesinde gerekli adÄ±mlarÄ± atacaÄŸÄ± bildirildi.

"HEKÄ°MÄ°N MESLEK ETÄ°ÄžÄ°YLE BAÄžDAÅžMAYAN DAVRANIÅžLARI TASVÄ°P EDÄ°LMÄ°YOR"

Kurulun Ã§alÄ±ÅŸma usulleri gereÄŸi Ã¶ncelikle ilgili Ã¼niversite tarafÄ±ndan gerekli inceleme ve soruÅŸturmalar yapÄ±larak sonucun SaÄŸlÄ±k Meslekleri Kuruluna intikal ettirilmesi gerektiÄŸi ifade edilen aÃ§Ä±klamada, ÅŸunlar kaydedildi:

"SaÄŸlÄ±k Meslekleri Kurulumuz, bu safhalarÄ±n tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gerekli Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± yapacaktÄ±r. SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± olarak, tedaviden imtina etmek veya hasta seÃ§mek gibi hekim meslek etiÄŸiyle baÄŸdaÅŸmayan davranÄ±ÅŸlarÄ± tasvip etmiyor; bu ve benzer davranÄ±ÅŸlarÄ±n tespiti halinde gerekli yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n uygulanacaÄŸÄ±nÄ±n kamuoyunca bilinmesini istiyoruz."

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