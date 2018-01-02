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07:06, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba
Filistin
GÃ¼ncelleme: 22:33, 02 Ocak 2018 SalÄ±

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'Ä°srail, bu yasayla siyasi sÃ¼reci sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen ilan etti'
'Ä°srail, bu yasayla siyasi sÃ¼reci sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen ilan etti'
Foto: ArÅŸiv

Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Rudeyne, "Ä°srail, bu yasayla siyasi sÃ¼reci sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen ilan etti." dedi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

FilistinÂ yÃ¶netimi,Â Ä°srailÂ parlamentosunun,Â iÅŸgalÂ altÄ±ndakiÂ DoÄŸu KudÃ¼s'tenÂ Ã§ekilme kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ranÂ yasayÄ± onaylamasÄ±naÂ tepki gÃ¶sterdi.

Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nebil Ebu Rudeyne, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail, bu yasayla siyasi sÃ¼reci sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen ilan etti. AyrÄ±ca dikte politikasÄ±nÄ± uygulama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na fiili olarak baÅŸladÄ±." ifadesini kullandÄ±.

SÃ¶z konusu adÄ±mÄ±n, Filistin halkÄ± ile onun "siyasi ve dini kimliÄŸine karÅŸÄ± savaÅŸ aÃ§mak" anlamÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ebu Rudeyne, Ä°srail'i ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±ndan istifade Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve bÃ¶lgedeki tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ± devam ettirmesi konusunda uyardÄ±.

Ebu Rudeyne, Ä°srail'in bÃ¶lgeyi uÃ§uruma sÃ¼rÃ¼kleyen tutumuyla mÃ¼cadele iÃ§in Arap, Ä°slami ve uluslararasÄ± Ã§abalarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

"BARIÅž SÃœRECÄ°NÄ°N Ä°NFAZI"

Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FKÃ–) Genel Sekreteri Saib Ureykat ise Ä°srail ve ABD'nin KudÃ¼s'e iliÅŸkin yakÄ±n zamanda aldÄ±ÄŸÄ± kararlarÄ±n, barÄ±ÅŸ sÃ¼recine dair tÃ¼m fÄ±rsatlarÄ± yok ettiÄŸini belirtti.

Ureykat yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ± ve Ä°srail parlamentosu Knesset'te son dÃ¶nemde kabul edilen yasalara iÅŸaret ederek, "Bu kararlar, barÄ±ÅŸ fÄ±rsatlarÄ± hakkÄ±nda verilen idam hÃ¼kmÃ¼nÃ¼n infazÄ±dÄ±r. Bu hÃ¼kÃ¼m, bÃ¶lge haklarÄ± aleyhindeki ÅŸiddet, aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k ve kan dÃ¶kÃ¼lmesi sarmalÄ±nÄ±n devam etmesi anlamÄ±na geliyor." ifadelerine yer verdi.

"ABD KARARININ PRATÄ°ÄžE YANSIMASI"

FKÃ– YÃ¼rÃ¼tme Komitesi Ãœyesi VasÄ±l Ebu Yusuf da AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n uluslararasÄ± hukuku ihlal eden KudÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n uygulamada ÅŸekillenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Bu yasanÄ±n Knesset'te kabul edilmesi, Trump'Ä±n KudÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n pratiÄŸe yansÄ±masÄ± niteliÄŸinde." dedi.

Bunun Filistin halkÄ± ve baÅŸkenti KudÃ¼s olan baÄŸÄ±msÄ±z Filistin devletinin kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren ulusal projelerine karÅŸÄ± aÃ§Ä±k bir savaÅŸ olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ebu Yusuf, bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda tutumlarÄ±n belirlenmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Ä°srail'le yapÄ±lan tÃ¼m anlaÅŸmalarÄ±n iptal edilmesi, Ä°srail'in tanÄ±nmasÄ±nÄ±n geri Ã§ekilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Ebu Yusuf, ayrÄ±ca Filistin tarafÄ±nda da birliÄŸin saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.

Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten Ã§ekilmeyi onaylamak iÃ§in en az Ã¼Ã§te iki Ã§oÄŸunluk aranmasÄ± ÅŸartÄ±nÄ± getiren yasa, Ä°srail parlamentosu Knesset'te bugÃ¼n kabul edildi.

Buna gÃ¶re 120 sandalyeli parlamentoda iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s dahil kutsal ÅŸehrin herhangi bir kÄ±smÄ±ndan Ã§ekilmeyi onaylamak iÃ§in en az 80 oy gerekecek. Knesset'te daha Ã¶nce bu yÃ¶nde bir karar alabilmek iÃ§in salt Ã§oÄŸunluk yeterliydi.

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Ä°lgili Konular Ä°srail KudÃ¼s filistin
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