FilistinÂ yÃ¶netimi,Â Ä°srailÂ parlamentosunun,Â iÅŸgalÂ altÄ±ndakiÂ DoÄŸu KudÃ¼s'tenÂ Ã§ekilme kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ranÂ yasayÄ± onaylamasÄ±naÂ tepki gÃ¶sterdi.
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Nebil Ebu Rudeyne, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail, bu yasayla siyasi sÃ¼reci sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen ilan etti. AyrÄ±ca dikte politikasÄ±nÄ± uygulama Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na fiili olarak baÅŸladÄ±." ifadesini kullandÄ±.
SÃ¶z konusu adÄ±mÄ±n, Filistin halkÄ± ile onun "siyasi ve dini kimliÄŸine karÅŸÄ± savaÅŸ aÃ§mak" anlamÄ± taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ebu Rudeyne, Ä°srail'i ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±ndan istifade Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± ve bÃ¶lgedeki tÄ±rmanÄ±ÅŸÄ± devam ettirmesi konusunda uyardÄ±.
Ebu Rudeyne, Ä°srail'in bÃ¶lgeyi uÃ§uruma sÃ¼rÃ¼kleyen tutumuyla mÃ¼cadele iÃ§in Arap, Ä°slami ve uluslararasÄ± Ã§abalarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.
Filistin KurtuluÅŸ Ã–rgÃ¼tÃ¼ (FKÃ–) Genel Sekreteri Saib Ureykat ise Ä°srail ve ABD'nin KudÃ¼s'e iliÅŸkin yakÄ±n zamanda aldÄ±ÄŸÄ± kararlarÄ±n, barÄ±ÅŸ sÃ¼recine dair tÃ¼m fÄ±rsatlarÄ± yok ettiÄŸini belirtti.
Ureykat yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±nda, ABD'nin KudÃ¼s'Ã¼ "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±ma kararÄ± ve Ä°srail parlamentosu Knesset'te son dÃ¶nemde kabul edilen yasalara iÅŸaret ederek, "Bu kararlar, barÄ±ÅŸ fÄ±rsatlarÄ± hakkÄ±nda verilen idam hÃ¼kmÃ¼nÃ¼n infazÄ±dÄ±r. Bu hÃ¼kÃ¼m, bÃ¶lge haklarÄ± aleyhindeki ÅŸiddet, aÅŸÄ±rÄ±lÄ±k ve kan dÃ¶kÃ¼lmesi sarmalÄ±nÄ±n devam etmesi anlamÄ±na geliyor." ifadelerine yer verdi.
FKÃ– YÃ¼rÃ¼tme Komitesi Ãœyesi VasÄ±l Ebu Yusuf da AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n uluslararasÄ± hukuku ihlal eden KudÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n uygulamada ÅŸekillenmeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade ederek, "Bu yasanÄ±n Knesset'te kabul edilmesi, Trump'Ä±n KudÃ¼s aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n pratiÄŸe yansÄ±masÄ± niteliÄŸinde." dedi.
Bunun Filistin halkÄ± ve baÅŸkenti KudÃ¼s olan baÄŸÄ±msÄ±z Filistin devletinin kurulmasÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶ren ulusal projelerine karÅŸÄ± aÃ§Ä±k bir savaÅŸ olduÄŸunu sÃ¶yleyen Ebu Yusuf, bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda tutumlarÄ±n belirlenmesi gerektiÄŸini vurguladÄ±.
Ä°srail'le yapÄ±lan tÃ¼m anlaÅŸmalarÄ±n iptal edilmesi, Ä°srail'in tanÄ±nmasÄ±nÄ±n geri Ã§ekilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulunan Ebu Yusuf, ayrÄ±ca Filistin tarafÄ±nda da birliÄŸin saÄŸlanmasÄ± gerektiÄŸini kaydetti.
Ä°ÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten Ã§ekilmeyi onaylamak iÃ§in en az Ã¼Ã§te iki Ã§oÄŸunluk aranmasÄ± ÅŸartÄ±nÄ± getiren yasa, Ä°srail parlamentosu Knesset'te bugÃ¼n kabul edildi.
Buna gÃ¶re 120 sandalyeli parlamentoda iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s dahil kutsal ÅŸehrin herhangi bir kÄ±smÄ±ndan Ã§ekilmeyi onaylamak iÃ§in en az 80 oy gerekecek. Knesset'te daha Ã¶nce bu yÃ¶nde bir karar alabilmek iÃ§in salt Ã§oÄŸunluk yeterliydi.
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Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, "Ä°srail ve ABD'nin kararlarÄ± bizim iki siyasi yolda hareket etmemizi gerektiriyor. Birincisi barÄ±ÅŸ sÃ¼recine gÃ¼venmemek hatta onu sona erdirmek, ikincisi ise Ä°srail ile normalleÅŸme ÅŸekillerini bitirmek." dedi.
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentindeki Irak TÃ¼rkmen Cephesi askeri bÃ¶lge sorumlusu Alaattin Abdulmaksut silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
MÄ±sÄ±r'da CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisiâ€™nin, Ã¼lkenin tamamÄ±nda OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal uygulamasÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ ay uzatÄ±lmasÄ± ile ilgili kararname yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD, Ä°sveÃ§ hÃ¼kÃ¼metinin, NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzalamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Rudeyne, "Ä°srail, bu yasayla siyasi sÃ¼reci sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen ilan etti." dedi.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda son 5 gÃ¼nde en az 44 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°ran'daki protestolara iliÅŸkin, "Fransa, Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve maÄŸdur olanlara karÅŸÄ± endiÅŸe duyuyor." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
Ä°ran'da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana devam eden rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde en az 23 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 500'den fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Tayvan'da diÅŸ hekimliÄŸi eÄŸitimine harcadÄ±ÄŸÄ± masraflarÄ± geri Ã¶demesi iÃ§in oÄŸluna aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada anneye yaklaÅŸÄ±k 1 milyon dolar tazminat Ã¶denmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
KÃ¶rfez Ã¼lkeleri, Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmesiyle baÅŸlayan krizin gÃ¶lgesinde yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.
AfD Federal Meclis Grubu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Storch hakkÄ±nda KÃ¶ln SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, yÃ¼zlerce suÃ§ duyurusunda bulunuldu
Kuveyt Parlamento BaÅŸkanÄ± Ganim, pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±ya 6 KÃ¶rfez Ã¼lkesinin de katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Malezya BaÅŸbakanÄ± Necip, "Malezya her zaman MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±m etmeyi sÃ¼rdÃ¼recek" dedi
YaklaÅŸÄ±k 6 ay Ã¶nce ibadete aÃ§Ä±lan KÃ¶ln Merkez Cami, Almanya baÅŸta olmak Ã¼zere Avrupa'nÄ±n her yerinden gelen ziyaretÃ§ilerden yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor
Esad rejiminin Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§erisindeki bir pazar yerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da en az 24 sivil yaralandÄ±
Ä°srail, parlamentoda iÅŸgal altÄ±ndaki topraklardan Ã§ekilme kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran bir yasa geÃ§irdi.