GÃ¼ncelleme: 23:31, 02 Ocak 2018 SalÄ±

ABD'den Ä°sveÃ§'e 'nÃ¼kleer silah' tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°sveÃ§Â hÃ¼kÃ¼metinin,Â NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzalamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±naÂ ABD'den tepki geldi.

Ä°sveÃ§ gazetesi Aftonbladet'in haberine gÃ¶re, ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, Ä°sveÃ§ Savunma BakanÄ± Peter Hultqvist'e konuyla ilgili mektup gÃ¶nderdi.

Haberde, mektupta, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen nÃ¼kleer silahlarÄ± yasaklayan uluslararasÄ± anlaÅŸmayÄ± Ä°sveÃ§'in imzalamasÄ± durumunda NATO'nun Ä°sveÃ§'in savunma ittifakÄ± ile yakÄ±n ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± yenilemeyeceÄŸinin yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison da anlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ± neticesinde Ä°sveÃ§ ve NATO arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k sorunlar Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.

"ABD'DEN YAPILAN TEHDÄ°T VE BASKIYI KABUL ETMÄ°YORUZ"

Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Margot WallstrÃ¶m, ABD'den gelen aÃ§Ä±klamalara tepki gÃ¶sterdi.

WallstrÃ¶m, devlet televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BM Genel Kurulu'nda kabul edilen nÃ¼kleer silahlarÄ± yasaklayan uluslararasÄ± anlaÅŸmayÄ± imzalamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. NATO ve ABD'den bu konuda yapÄ±lan tehdit ve baskÄ±yÄ± kabul etmiyoruz." dedi.

BaÄŸÄ±msÄ±z bir deÄŸerlendirme ve inceleme yaptÄ±ktan sonra karar vereceklerini kaydeden WallstrÃ¶m, "Tehditler umurumuzda deÄŸil. Bu tÃ¼r aÃ§Ä±klamalarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± kabul edemeyiz. AÃ§Ä±klamalarÄ±n makul ve tehdit iÃ§erici olmamasÄ± gerekir." diye konuÅŸtu.

NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±, BM'de nÃ¼kleer silah sahibi Ã¼lkelerin boykotuna raÄŸmen temmuzda 122 Ã¼lkenin desteÄŸiyle kabul edilmiÅŸti.

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