ABD'den Ä°sveÃ§'e 'nÃ¼kleer silah' tepkisi

Ä°sveÃ§Â hÃ¼kÃ¼metinin,Â NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzalamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±naÂ ABD'den tepki geldi.
Ä°sveÃ§ gazetesi Aftonbladet'in haberine gÃ¶re, ABD Savunma BakanÄ± James Mattis, Ä°sveÃ§ Savunma BakanÄ± Peter Hultqvist'e konuyla ilgili mektup gÃ¶nderdi.
Haberde, mektupta, BM Genel Kurulu'nda kabul edilen nÃ¼kleer silahlarÄ± yasaklayan uluslararasÄ± anlaÅŸmayÄ± Ä°sveÃ§'in imzalamasÄ± durumunda NATO'nun Ä°sveÃ§'in savunma ittifakÄ± ile yakÄ±n ortaklÄ±ÄŸÄ±nÄ± yenilemeyeceÄŸinin yazÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison da anlaÅŸmanÄ±n imzalanmasÄ± neticesinde Ä°sveÃ§ ve NATO arasÄ±nda bÃ¼yÃ¼k sorunlar Ã§Ä±kacaÄŸÄ±nÄ± kaydetti.
Ä°sveÃ§ DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Margot WallstrÃ¶m, ABD'den gelen aÃ§Ä±klamalara tepki gÃ¶sterdi.
WallstrÃ¶m, devlet televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "BM Genel Kurulu'nda kabul edilen nÃ¼kleer silahlarÄ± yasaklayan uluslararasÄ± anlaÅŸmayÄ± imzalamayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. NATO ve ABD'den bu konuda yapÄ±lan tehdit ve baskÄ±yÄ± kabul etmiyoruz." dedi.
BaÄŸÄ±msÄ±z bir deÄŸerlendirme ve inceleme yaptÄ±ktan sonra karar vereceklerini kaydeden WallstrÃ¶m, "Tehditler umurumuzda deÄŸil. Bu tÃ¼r aÃ§Ä±klamalarÄ±n yapÄ±lmasÄ±nÄ± kabul edemeyiz. AÃ§Ä±klamalarÄ±n makul ve tehdit iÃ§erici olmamasÄ± gerekir." diye konuÅŸtu.
NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±, BM'de nÃ¼kleer silah sahibi Ã¼lkelerin boykotuna raÄŸmen temmuzda 122 Ã¼lkenin desteÄŸiyle kabul edilmiÅŸti.
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Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, "Ä°srail ve ABD'nin kararlarÄ± bizim iki siyasi yolda hareket etmemizi gerektiriyor. Birincisi barÄ±ÅŸ sÃ¼recine gÃ¼venmemek hatta onu sona erdirmek, ikincisi ise Ä°srail ile normalleÅŸme ÅŸekillerini bitirmek." dedi.
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentindeki Irak TÃ¼rkmen Cephesi askeri bÃ¶lge sorumlusu Alaattin Abdulmaksut silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
MÄ±sÄ±r'da CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisiâ€™nin, Ã¼lkenin tamamÄ±nda OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal uygulamasÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ ay uzatÄ±lmasÄ± ile ilgili kararname yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD, Ä°sveÃ§ hÃ¼kÃ¼metinin, NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzalamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Rudeyne, "Ä°srail, bu yasayla siyasi sÃ¼reci sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen ilan etti." dedi.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda son 5 gÃ¼nde en az 44 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°ran'daki protestolara iliÅŸkin, "Fransa, Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve maÄŸdur olanlara karÅŸÄ± endiÅŸe duyuyor." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
Ä°ran'da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana devam eden rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde en az 23 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 500'den fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Tayvan'da diÅŸ hekimliÄŸi eÄŸitimine harcadÄ±ÄŸÄ± masraflarÄ± geri Ã¶demesi iÃ§in oÄŸluna aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada anneye yaklaÅŸÄ±k 1 milyon dolar tazminat Ã¶denmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
KÃ¶rfez Ã¼lkeleri, Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmesiyle baÅŸlayan krizin gÃ¶lgesinde yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.
AfD Federal Meclis Grubu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Storch hakkÄ±nda KÃ¶ln SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, yÃ¼zlerce suÃ§ duyurusunda bulunuldu
Kuveyt Parlamento BaÅŸkanÄ± Ganim, pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±ya 6 KÃ¶rfez Ã¼lkesinin de katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Malezya BaÅŸbakanÄ± Necip, "Malezya her zaman MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±m etmeyi sÃ¼rdÃ¼recek" dedi
YaklaÅŸÄ±k 6 ay Ã¶nce ibadete aÃ§Ä±lan KÃ¶ln Merkez Cami, Almanya baÅŸta olmak Ã¼zere Avrupa'nÄ±n her yerinden gelen ziyaretÃ§ilerden yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor
Esad rejiminin Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§erisindeki bir pazar yerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da en az 24 sivil yaralandÄ±
Ä°srail, parlamentoda iÅŸgal altÄ±ndaki topraklardan Ã§ekilme kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran bir yasa geÃ§irdi.