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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
07:07, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba
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GÃ¼ncelleme: 01:15, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

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MÄ±sÄ±r OHAL'i 3'Ã¼ncÃ¼ kez uzattÄ±
MÄ±sÄ±r OHAL'i 3'Ã¼ncÃ¼ kez uzattÄ±

MÄ±sÄ±r'da CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisiâ€™nin, Ã¼lkenin tamamÄ±nda OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal uygulamasÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ ay uzatÄ±lmasÄ± ile ilgili kararname yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

MÄ±sÄ±r'daÂ CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisiâ€™nin,Â Ã¼lkenin tamamÄ±ndaÂ OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal (OHAL) uygulamasÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ ayÂ uzatÄ±lmasÄ± ile ilgili kararname yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

MÄ±sÄ±r resmi haber ajansÄ± MENA'nÄ±n haberine gÃ¶re, CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi, 13 Ocak'tan itibaren geÃ§erli olmak Ã¼zere OHAL'i 3 ay daha uzattÄ±.

Kararnamede, Sisi'nin silahlÄ± kuvvetlere ve polise terÃ¶re karÅŸÄ± koyma, finansmanÄ±nÄ± engelleme, can ve mal gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in gerekli tÃ¼m Ã¶nlemleri alma yetkisi verdiÄŸi kaydedildi.

KararÄ±n yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girebilmesi iÃ§in parlamentoda en az 3'te 2 Ã§oÄŸunlukla onaylanmasÄ± gerekiyor.

CumhurbaÅŸkanÄ± Sisi'nin bu kararnamesiyle Ã¼lkede OHAL uygulamasÄ± 3'Ã¼ncÃ¼ kez uzatÄ±lmÄ±ÅŸ oldu.

MÄ±sÄ±r anayasasÄ±na gÃ¶re OHAL uygulamasÄ± Ã¼lke yÃ¶neticilerine olaÄŸanÃ¼stÃ¼ yetkiler saÄŸlÄ±yor.

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, OHALâ€™in uygulandÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde Devlet GÃ¼venlik Mahkemeleri kurdurabiliyor. SÃ¶z konusu mahkemelerin kararlarÄ± temyize gÃ¶tÃ¼rÃ¼lemiyor.

OHAL uygulamasÄ±nda hÃ¼kÃ¼met yetkilileri, Ã¼lkedeki matbu medyanÄ±n tamamÄ±nÄ± baskÄ±dan Ã¶nce kontrol edebildiÄŸi gibi bÃ¼tÃ¼n mektup ve mesajlarÄ± da inceleme yetkisine sahip oluyor.

MÄ±sÄ±r CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi, 9 Nisan 2017 tarihinde Tanta ve Ä°skenderiyeâ€™de kiliselere dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã¼lke genelinde OHAL kararÄ± almÄ±ÅŸtÄ±.

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Ä°lgili Konular sisi OHAL Mursi MÄ±sÄ±r
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