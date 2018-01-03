DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
07:08, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba
GÃ¼ncel
GÃ¼ncelleme: 01:45, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

  • PaylaÅŸ
Diyanet'ten kÄ±z Ã§ocuklarÄ± ile ilgili iddialara yalanlama
Diyanet'ten kÄ±z Ã§ocuklarÄ± ile ilgili iddialara yalanlama
Foto: ArÅŸiv

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n erken yaÅŸta evlenebilecekleri yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klamada bulunulduÄŸuna dair haberlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ve kesinlikle gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, bugÃ¼n bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n,Â kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n erken yaÅŸta evlenebilecekleri yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klamada bulunduÄŸuna dair haberlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ve kesinlikle gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n "Dini Terimler SÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼" isimli yayÄ±nÄ±ndaki tanÄ±m ve maddelerin Ã§arpÄ±tÄ±lmasÄ±yla bÃ¶yle bir iddia Ã¼retmenin iyi niyetle izah edilemeyeceÄŸi belirtildi.

"BAÅžKANLIÄžIMIZ TARÄ°HÄ° BOYUNCA ERKEN YAÅžTA EVLÄ°LÄ°KLERE ASLA ONAY VERMEMÄ°ÅžTÄ°R"

BazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n, kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n erken yaÅŸta evlenebilecekleri yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klama yaptÄ±ÄŸÄ±na dair haberlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ve kesinlikle gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"KÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± anne olma ve aile kurma sorumluluÄŸuna sahip olmadan, psikolojik ve biyolojik olgunluÄŸa eriÅŸmeden evlendirmek, nikahta rÄ±za ve irade hÃ¼rriyetini ÅŸart koÅŸan Ä°slam dini ile baÄŸdaÅŸmaz. Nitekim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, tarihi boyunca erken yaÅŸta evliliklere asla onay vermemiÅŸtir, vermeyecektir."

AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, kurum tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen Din ÅžuralarÄ± ve Ä°l MÃ¼ftÃ¼leri Seminerleri gibi Ã¼st dÃ¼zey toplantÄ±larÄ±n sonuÃ§ bildirgelerinde, kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± erken yaÅŸta evlendirmenin asla dini referanslarla desteklenemeyeceÄŸinin defalarca kayda geÃ§irildiÄŸi bildirilerek, Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n de bu yÃ¶nde olduÄŸuna iÅŸaret edildi.

Â 



Ä°lgili Konular Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

GÃ¼ncel Haberleri
Diyanet'ten kÄ±z Ã§ocuklarÄ± ile ilgili iddialara yalanlama
Diyanet'ten kÄ±z Ã§ocuklarÄ± ile ilgili iddialara yalanlama

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n erken yaÅŸta evlenebilecekleri yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klamada bulunulduÄŸuna dair haberlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ve kesinlikle gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Arabuluculukta ilk gÃ¼n karnesi
Arabuluculukta ilk gÃ¼n karnesi

Ä°ÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nda zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde 588 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±
CHP'li vekil SÃ¼ha Aldan hakkÄ±nda 610 kiÅŸiden suÃ§ duyurusu
CHP'li vekil SÃ¼ha Aldan hakkÄ±nda 610 kiÅŸiden suÃ§ duyurusu

MuÄŸla Milletvekili Aldan hakkÄ±nda, 696 sayÄ±lÄ± KHK'ye iliÅŸkin sÃ¶zleri nedeniyle Ankara'da 610 kiÅŸi suÃ§ duyurusunda bulundu
YayladaÄŸÄ± kÄ±rsalÄ±na Suriye'den atÄ±lan 2 top mermisi dÃ¼ÅŸtÃ¼
YayladaÄŸÄ± kÄ±rsalÄ±na Suriye'den atÄ±lan 2 top mermisi dÃ¼ÅŸtÃ¼

Herhangi bir kaybÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± olay sonrasÄ± hudut birlikleri misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verdi
YÄ±ldÄ±z Holding Ãœlker'i kendi ÅŸirketine sattÄ±
YÄ±ldÄ±z Holding, Ãœlker'i kendi ÅŸirketine sattÄ±!

YÄ±ldÄ±z Holding, kendisine ait Ãœlker BiskÃ¼vi'deki %30'a denk gelen hissesini, yine kendi iÅŸtiraki olan ÅŸirketlerinden pladis'e sattÄ±.
Beykoz'a 3 7 kilometre yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yolu
Beykoz'a 3,7 kilometre yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yolu

Ä°BB ve Beykoz Belediyesiâ€™nin ortaklaÅŸa yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ sahil geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda ikinci etap tamamlandÄ±
MuÄŸla ValiliÄŸi'nden kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±
MuÄŸla ValiliÄŸi'nden kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±

MuÄŸla iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
Sosyal medyadan dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k iddiasÄ±na gÃ¶zaltÄ±
Sosyal medyadan dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±k iddiasÄ±na gÃ¶zaltÄ±

Sahte isimle aÃ§tÄ±klarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan 32 kiÅŸiyi hayali telefon satarak dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Edirne'de 506 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±
Edirne'de 506 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±

Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 506 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±.
Yasin BÃ¶rÃ¼ davasÄ±nÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± yakalandÄ±
Yasin BÃ¶rÃ¼ davasÄ±nÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± yakalandÄ±

DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olaylarÄ± bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili dava kapsamÄ±nda aranan E.F. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Liseli genÃ§lerden Afrika'ya su kuyusu
Liseli genÃ§lerden Afrika'ya su kuyusu

Ä°mam hatip lisesi Ã¶ÄŸrencilerinin dÃ¼zenlediÄŸi kermesten elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu aÃ§Ä±lacak
CHP'de 428 delege belli oldu
CHP'de 428 delege belli oldu

CHP'de, 3 MayÄ±s'ta baÅŸlayan takvim Ã§erÃ§evesinde bugÃ¼ne kadar 45 ilde, 428 kurultay delegesi belirlendi. Partinin 36'Ä±ncÄ± OlaÄŸan KurultayÄ± Ã¶ncesinde, gÃ¶zler en Ã§ok delegenin belirleneceÄŸi Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir il kongrelerine Ã§evrildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m Deniz Baykal ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Deniz Baykal ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Almanya'da tedavi gÃ¶ren CHP Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Everest'e yalnÄ±z tÄ±rmanmak artÄ±k yasak
Everest'e yalnÄ±z tÄ±rmanmak artÄ±k yasak

Nepal, dÃ¼nyanÄ±n zirvesi kabul edilen Everest'e tek baÅŸÄ±na tÄ±rmanan daÄŸcÄ±lara yasak getirdi.
Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Zarif telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼
Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Zarif telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad Zarif, telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ankara'da 500 bin fidan Ã¼cretsiz daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±
Ankara'da 500 bin fidan Ã¼cretsiz daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±

Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ±nda ormanlardan kaÃ§ak aÄŸaÃ§ kesimlerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek amacÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya kapsamÄ±nda 500 bin fidan Ã¼cretsiz daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±

Haberler

Diyanet'in alacaÄŸÄ± 9 bin 500 personel iÃ§in ÅŸartlar aÃ§Ä±klandÄ±
Diyanet'in alacaÄŸÄ± 9 bin 500 personel iÃ§in ÅŸartlar aÃ§Ä±klandÄ±

Diyanet "Åženocak sessizliÄŸini" bozdu
Diyanet quot Åženocak sessizliÄŸini quot bozdu

Diyanet'ten Ã¶ÄŸrencilere umre kolaylÄ±ÄŸÄ±
Diyanet'ten Ã¶ÄŸrencilere umre kolaylÄ±ÄŸÄ±

Kutsal topraklarda 13 hacÄ± adayÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti
Kutsal topraklarda 13 hacÄ± adayÄ± hayatÄ±nÄ± kaybetti

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan FETÃ– Raporu
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan FETÃ– Raporu

MÃ¼barek Ã¼Ã§ aylar Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor
MÃ¼barek Ã¼Ã§ aylar Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ baÅŸlÄ±yor

DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan yolculuk
DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ olmayan yolculuk

Diyanet Ä°ÅŸleri fetva rehberi hazÄ±rlayacak
Diyanet Ä°ÅŸleri fetva rehberi hazÄ±rlayacak






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 