Diyanet'ten kÄ±z Ã§ocuklarÄ± ile ilgili iddialara yalanlama

Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, bugÃ¼n bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n,Â kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n erken yaÅŸta evlenebilecekleri yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klamada bulunduÄŸuna dair haberlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ve kesinlikle gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n "Dini Terimler SÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼" isimli yayÄ±nÄ±ndaki tanÄ±m ve maddelerin Ã§arpÄ±tÄ±lmasÄ±yla bÃ¶yle bir iddia Ã¼retmenin iyi niyetle izah edilemeyeceÄŸi belirtildi.
BazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n, kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n erken yaÅŸta evlenebilecekleri yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klama yaptÄ±ÄŸÄ±na dair haberlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ve kesinlikle gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:
"KÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± anne olma ve aile kurma sorumluluÄŸuna sahip olmadan, psikolojik ve biyolojik olgunluÄŸa eriÅŸmeden evlendirmek, nikahta rÄ±za ve irade hÃ¼rriyetini ÅŸart koÅŸan Ä°slam dini ile baÄŸdaÅŸmaz. Nitekim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, tarihi boyunca erken yaÅŸta evliliklere asla onay vermemiÅŸtir, vermeyecektir."
AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, kurum tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen Din ÅžuralarÄ± ve Ä°l MÃ¼ftÃ¼leri Seminerleri gibi Ã¼st dÃ¼zey toplantÄ±larÄ±n sonuÃ§ bildirgelerinde, kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± erken yaÅŸta evlendirmenin asla dini referanslarla desteklenemeyeceÄŸinin defalarca kayda geÃ§irildiÄŸi bildirilerek, Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n de bu yÃ¶nde olduÄŸuna iÅŸaret edildi.
Â
Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n erken yaÅŸta evlenebilecekleri yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klamada bulunulduÄŸuna dair haberlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ve kesinlikle gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ä°ÅŸÃ§i-iÅŸveren uyuÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±nda zorunlu hale getirilen arabuluculuk uygulamasÄ±nÄ±n ilk gÃ¼nÃ¼nde 588 baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±
MuÄŸla Milletvekili Aldan hakkÄ±nda, 696 sayÄ±lÄ± KHK'ye iliÅŸkin sÃ¶zleri nedeniyle Ankara'da 610 kiÅŸi suÃ§ duyurusunda bulundu
Herhangi bir kaybÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± olay sonrasÄ± hudut birlikleri misliyle karÅŸÄ±lÄ±k verdi
YÄ±ldÄ±z Holding, kendisine ait Ãœlker BiskÃ¼vi'deki %30'a denk gelen hissesini, yine kendi iÅŸtiraki olan ÅŸirketlerinden pladis'e sattÄ±.
Ä°BB ve Beykoz Belediyesiâ€™nin ortaklaÅŸa yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ sahil geniÅŸletme Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda ikinci etap tamamlandÄ±
MuÄŸla iÃ§in kuvvetli yaÄŸÄ±ÅŸ uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu
Sahte isimle aÃ§tÄ±klarÄ± sosyal medya hesabÄ±ndan 32 kiÅŸiyi hayali telefon satarak dolandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± iddia edilen 2 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Edirne'de yasa dÄ±ÅŸÄ± yollardan yurt dÄ±ÅŸÄ±na Ã§Ä±kmaya Ã§alÄ±ÅŸan 506 kaÃ§ak ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ± yakalandÄ±.
DiyarbakÄ±r'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olaylarÄ± bahanesiyle dÃ¼zenlenen izinsiz gÃ¶sterilerde Yasin BÃ¶rÃ¼ ve arkadaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesiyle ilgili dava kapsamÄ±nda aranan E.F. gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Ä°mam hatip lisesi Ã¶ÄŸrencilerinin dÃ¼zenlediÄŸi kermesten elde edilecek gelirle Afrika'da su kuyusu aÃ§Ä±lacak
CHP'de, 3 MayÄ±s'ta baÅŸlayan takvim Ã§erÃ§evesinde bugÃ¼ne kadar 45 ilde, 428 kurultay delegesi belirlendi. Partinin 36'Ä±ncÄ± OlaÄŸan KurultayÄ± Ã¶ncesinde, gÃ¶zler en Ã§ok delegenin belirleneceÄŸi Ä°stanbul, Ankara ve Ä°zmir il kongrelerine Ã§evrildi.
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, Almanya'da tedavi gÃ¶ren CHP Milletvekili Deniz Baykal ile telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Nepal, dÃ¼nyanÄ±n zirvesi kabul edilen Everest'e tek baÅŸÄ±na tÄ±rmanan daÄŸcÄ±lara yasak getirdi.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu ve Ä°ran DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muhammed Cevad Zarif, telefonda gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.
Orman ve Su Ä°ÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÄ±lbaÅŸÄ±nda ormanlardan kaÃ§ak aÄŸaÃ§ kesimlerinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek amacÄ±yla baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kampanya kapsamÄ±nda 500 bin fidan Ã¼cretsiz daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±