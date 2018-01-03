GÃ¼ncelleme: 01:45, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Diyanet'ten kÄ±z Ã§ocuklarÄ± ile ilgili iddialara yalanlama



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Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n erken yaÅŸta evlenebilecekleri yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klamada bulunulduÄŸuna dair haberlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ve kesinlikle gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca, bugÃ¼n bazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n,Â kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n erken yaÅŸta evlenebilecekleri yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klamada bulunduÄŸuna dair haberlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ve kesinlikle gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Diyanet Ä°ÅŸleri BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n "Dini Terimler SÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼" isimli yayÄ±nÄ±ndaki tanÄ±m ve maddelerin Ã§arpÄ±tÄ±lmasÄ±yla bÃ¶yle bir iddia Ã¼retmenin iyi niyetle izah edilemeyeceÄŸi belirtildi. "BAÅžKANLIÄžIMIZ TARÄ°HÄ° BOYUNCA ERKEN YAÅžTA EVLÄ°LÄ°KLERE ASLA ONAY VERMEMÄ°ÅžTÄ°R" BazÄ± basÄ±n yayÄ±n organlarÄ±nda yer alan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±n, kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ±n erken yaÅŸta evlenebilecekleri yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klama yaptÄ±ÄŸÄ±na dair haberlerin asÄ±lsÄ±z olduÄŸu ve kesinlikle gerÃ§eÄŸi yansÄ±tmadÄ±ÄŸÄ± kaydedilen aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi: "KÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± anne olma ve aile kurma sorumluluÄŸuna sahip olmadan, psikolojik ve biyolojik olgunluÄŸa eriÅŸmeden evlendirmek, nikahta rÄ±za ve irade hÃ¼rriyetini ÅŸart koÅŸan Ä°slam dini ile baÄŸdaÅŸmaz. Nitekim BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, tarihi boyunca erken yaÅŸta evliliklere asla onay vermemiÅŸtir, vermeyecektir." AÃ§Ä±klamada ayrÄ±ca, kurum tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen Din ÅžuralarÄ± ve Ä°l MÃ¼ftÃ¼leri Seminerleri gibi Ã¼st dÃ¼zey toplantÄ±larÄ±n sonuÃ§ bildirgelerinde, kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± erken yaÅŸta evlendirmenin asla dini referanslarla desteklenemeyeceÄŸinin defalarca kayda geÃ§irildiÄŸi bildirilerek, Din Ä°ÅŸleri YÃ¼ksek Kurulunun gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n de bu yÃ¶nde olduÄŸuna iÅŸaret edildi. Â

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