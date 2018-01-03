Irak TÃ¼rkmen Cephesi askeri bÃ¶lge sorumlusu Abdulmaksut Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼

Heniyye'den intifadanÄ±n etkinleÅŸtirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, "Ä°srail ve ABD'nin kararlarÄ± bizim iki siyasi yolda hareket etmemizi gerektiriyor. Birincisi barÄ±ÅŸ sÃ¼recine gÃ¼venmemek hatta onu sona erdirmek, ikincisi ise Ä°srail ile normalleÅŸme ÅŸekillerini bitirmek." dedi.