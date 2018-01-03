GÃ¼ncelleme: 02:50, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Heniyye'den intifadanÄ±n etkinleÅŸtirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas'Ä±n Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, ABD'nin KudÃ¼sÂ kararÄ±yla mÃ¼cadele iÃ§inÂ Ä°srailÂ ile Ã§Ã¶zÃ¼m ve normalleÅŸme sÃ¼recinin sona erdirilmesi veÂ intifadanÄ±nÂ etkinleÅŸtirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ä°srail parlamentosu Knesset'te, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten Ã§ekilmeyi onaylamak iÃ§in en az Ã¼Ã§te iki Ã§oÄŸunluk aranmasÄ± ÅŸartÄ±nÄ± getiren yasanÄ±n bugÃ¼n kabul edilmesinin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Heniyye, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±yla mÃ¼cadele iÃ§in Ä°srail ile Ã§Ã¶zÃ¼m ve normalleÅŸme sÃ¼recinin sona erdirilmesi ve intifadanÄ±n etkinleÅŸtirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

ABD'nin amacÄ±na ulaÅŸmasÄ±nÄ± engelleyecek ÅŸekilde koordinasyon konusunda bir adÄ±m ileri gitmek, ABD'nin bÃ¶lgedeki siyasetinden zarar gÃ¶ren ve Filistinlilerin haklarÄ±nÄ± destekleyecek uluslararasÄ± taraflarÄ±n tutumlarÄ±ndan yardÄ±m almak gerektiÄŸini ifade eden Heniyye, "Ä°srail ve ABD'nin kararlarÄ± bizim iki siyasi yolda hareket etmemizi gerektiriyor. Birincisi barÄ±ÅŸ sÃ¼recine gÃ¼venmemek hatta onu sona erdirmek, ikincisi ise Ä°srail ile normalleÅŸme ÅŸekillerini bitirmek, Ä°srail'in tÃ¼m hareket sahasÄ±nÄ± kapatarak Filistin'in tamamÄ±nÄ±n muhafazasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± ahmaklÄ±ÄŸÄ±n bedelini Ã¶detmeye Ã§alÄ±ÅŸmak ve Filistin uzlaÅŸÄ±sÄ±nÄ±n acil bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸmesi." dedi.

"ARAPLARIN, MÃœSLÃœMANLARIN VE FÄ°LÄ°STÄ°NLÄ°LERÄ°N DAHÄ°L OLDUÄžU BÄ°R PROGRAM YÃœRÃœTÃœLMELÄ°"

Heniyye, "Ä°srail'in stratejisine karÅŸÄ±, Ä°srail ve ABD'nin kararlarÄ±nÄ±n geÃ§ersiz kalmasÄ±nÄ± ve Filistin davasÄ±nÄ± ulusal kurtuluÅŸ projesi olarak tekrar gÃ¶zden geÃ§irmeyi saÄŸlayacak kapsamlÄ± bir stratejiye dikkati Ã§ekiyoruz." diye konuÅŸtu.

Bu stratejinin nerede olursa olsun her Filistinli tarafÄ±ndan desteklenen Filistin topraklarÄ±nda bir halk intifadasÄ± Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Heniyye, Ä°srail ve ABD'nin kararlarÄ±nÄ±n geÃ§ersiz olmasÄ± iÃ§in AraplarÄ±n, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ve Filistinlilerin dahil olduÄŸu bir program yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.Â