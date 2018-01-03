Heniyye'den intifadanÄ±n etkinleÅŸtirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

Hamas'Ä±n Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Ä°smail Heniyye, ABD'nin KudÃ¼sÂ kararÄ±yla mÃ¼cadele iÃ§inÂ Ä°srailÂ ile Ã§Ã¶zÃ¼m ve normalleÅŸme sÃ¼recinin sona erdirilmesi veÂ intifadanÄ±nÂ etkinleÅŸtirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Ä°srail parlamentosu Knesset'te, iÅŸgal altÄ±ndaki DoÄŸu KudÃ¼s'ten Ã§ekilmeyi onaylamak iÃ§in en az Ã¼Ã§te iki Ã§oÄŸunluk aranmasÄ± ÅŸartÄ±nÄ± getiren yasanÄ±n bugÃ¼n kabul edilmesinin ardÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapan Heniyye, ABD'nin KudÃ¼s kararÄ±yla mÃ¼cadele iÃ§in Ä°srail ile Ã§Ã¶zÃ¼m ve normalleÅŸme sÃ¼recinin sona erdirilmesi ve intifadanÄ±n etkinleÅŸtirilmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
ABD'nin amacÄ±na ulaÅŸmasÄ±nÄ± engelleyecek ÅŸekilde koordinasyon konusunda bir adÄ±m ileri gitmek, ABD'nin bÃ¶lgedeki siyasetinden zarar gÃ¶ren ve Filistinlilerin haklarÄ±nÄ± destekleyecek uluslararasÄ± taraflarÄ±n tutumlarÄ±ndan yardÄ±m almak gerektiÄŸini ifade eden Heniyye, "Ä°srail ve ABD'nin kararlarÄ± bizim iki siyasi yolda hareket etmemizi gerektiriyor. Birincisi barÄ±ÅŸ sÃ¼recine gÃ¼venmemek hatta onu sona erdirmek, ikincisi ise Ä°srail ile normalleÅŸme ÅŸekillerini bitirmek, Ä°srail'in tÃ¼m hareket sahasÄ±nÄ± kapatarak Filistin'in tamamÄ±nÄ±n muhafazasÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ±, yaptÄ±ÄŸÄ± ahmaklÄ±ÄŸÄ±n bedelini Ã¶detmeye Ã§alÄ±ÅŸmak ve Filistin uzlaÅŸÄ±sÄ±nÄ±n acil bir ÅŸekilde gerÃ§ekleÅŸmesi." dedi.
Heniyye, "Ä°srail'in stratejisine karÅŸÄ±, Ä°srail ve ABD'nin kararlarÄ±nÄ±n geÃ§ersiz kalmasÄ±nÄ± ve Filistin davasÄ±nÄ± ulusal kurtuluÅŸ projesi olarak tekrar gÃ¶zden geÃ§irmeyi saÄŸlayacak kapsamlÄ± bir stratejiye dikkati Ã§ekiyoruz." diye konuÅŸtu.
Bu stratejinin nerede olursa olsun her Filistinli tarafÄ±ndan desteklenen Filistin topraklarÄ±nda bir halk intifadasÄ± Ã¼zerinde yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Heniyye, Ä°srail ve ABD'nin kararlarÄ±nÄ±n geÃ§ersiz olmasÄ± iÃ§in AraplarÄ±n, MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n ve Filistinlilerin dahil olduÄŸu bir program yÃ¼rÃ¼tÃ¼lmesi gerektiÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.Â
Hamas Siyasi BÃ¼ro BaÅŸkanÄ± Heniyye, "Ä°srail ve ABD'nin kararlarÄ± bizim iki siyasi yolda hareket etmemizi gerektiriyor. Birincisi barÄ±ÅŸ sÃ¼recine gÃ¼venmemek hatta onu sona erdirmek, ikincisi ise Ä°srail ile normalleÅŸme ÅŸekillerini bitirmek." dedi.
Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentindeki Irak TÃ¼rkmen Cephesi askeri bÃ¶lge sorumlusu Alaattin Abdulmaksut silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti.
MÄ±sÄ±r'da CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisiâ€™nin, Ã¼lkenin tamamÄ±nda OlaÄŸanÃ¼stÃ¼ Hal uygulamasÄ±nÄ±n Ã¼Ã§ ay uzatÄ±lmasÄ± ile ilgili kararname yayÄ±nladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD, Ä°sveÃ§ hÃ¼kÃ¼metinin, NÃ¼kleer SilahlarÄ±n YasaklanmasÄ± AnlaÅŸmasÄ±'nÄ± imzalamayÄ± planladÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±na tepki gÃ¶sterdi.
Filistin Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ebu Rudeyne, "Ä°srail, bu yasayla siyasi sÃ¼reci sonlandÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± resmen ilan etti." dedi.
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin, abluka altÄ±nda tuttuÄŸu DoÄŸu Guta bÃ¶lgesine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±larda son 5 gÃ¼nde en az 44 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Fransa DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ä°ran'daki protestolara iliÅŸkin, "Fransa, Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan ve maÄŸdur olanlara karÅŸÄ± endiÅŸe duyuyor." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
Ä°ran'da perÅŸembe gÃ¼nÃ¼nden bu yana devam eden rejim karÅŸÄ±tÄ± gÃ¶sterilerde en az 23 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 500'den fazla kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Tayvan'da diÅŸ hekimliÄŸi eÄŸitimine harcadÄ±ÄŸÄ± masraflarÄ± geri Ã¶demesi iÃ§in oÄŸluna aÃ§tÄ±ÄŸÄ± davada anneye yaklaÅŸÄ±k 1 milyon dolar tazminat Ã¶denmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±.
KÃ¶rfez Ã¼lkeleri, Suudi Arabistan, BirleÅŸik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve MÄ±sÄ±r yÃ¶netimlerinin 5 Haziran'da Katar ile tÃ¼m diplomatik iliÅŸkilerini kesmesiyle baÅŸlayan krizin gÃ¶lgesinde yeni yÄ±lÄ± karÅŸÄ±ladÄ±.
AfD Federal Meclis Grubu BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Storch hakkÄ±nda KÃ¶ln SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±na, yÃ¼zlerce suÃ§ duyurusunda bulunuldu
Kuveyt Parlamento BaÅŸkanÄ± Ganim, pazartesi gÃ¼nÃ¼ yapÄ±lmasÄ± planlanan toplantÄ±ya 6 KÃ¶rfez Ã¼lkesinin de katÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
Malezya BaÅŸbakanÄ± Necip, "Malezya her zaman MÃ¼slÃ¼manlara yardÄ±m etmeyi sÃ¼rdÃ¼recek" dedi
YaklaÅŸÄ±k 6 ay Ã¶nce ibadete aÃ§Ä±lan KÃ¶ln Merkez Cami, Almanya baÅŸta olmak Ã¼zere Avrupa'nÄ±n her yerinden gelen ziyaretÃ§ilerden yoÄŸun ilgi gÃ¶rÃ¼yor
Esad rejiminin Suriye'de Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi iÃ§erisindeki bir pazar yerine dÃ¼zenlediÄŸi saldÄ±rÄ±da en az 24 sivil yaralandÄ±
Ä°srail, parlamentoda iÅŸgal altÄ±ndaki topraklardan Ã§ekilme kararÄ± alÄ±nmasÄ±nÄ± zorlaÅŸtÄ±ran bir yasa geÃ§irdi.