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Nisa-ül Aksa Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, Mescid-i Aksa konulu hutbe yazma ve okuma yarışması düzenlendi.
Nisa-ül Aksa Derneği'nce erkek imam hatip lisesi öğrencilerine yönelik, hutbe yazma ve okuma yarışması gerçekleştirildi. Kent genelindeki imam hatip okullarından 52 öğrencinin katıldığı yarışmada, 12 öğrenci finale kaldı. Finalistlerin Süleymaniye Camisi'ndeki "hutbe okuma" etkinliği ile yarışma sona erdi.
Dereceye girebilmek için cami minberinde hutbelerini okuyan öğrenciler, 7 jüri üyesi tarafından 100 puan üzerinden değerlendirildi. Yarışmacılar diksiyon 30, beden dili 20, dinleyenleri etkileme ve göz teması 10, minber kullanımı ve kendine güven 10 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutuldu.
Yarışmanın birincisi Kudüs ziyareti ve 2 bin lira, ikincisi Kudüs ziyareti ve bin lira, üçüncüsü ise Kudüs ziyareti ile ödüllendirilirken, mansiyon sahibi öğrenciye de 250 lira para ödül verilecek.
Nisa-ül Aksa Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Zeliha Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 40 öğrencinin seçili kurul tarafından 'hutbe yazma' bölümünde elendiği yarışmanın son bölümünde 12 öğrencinin yazdıkları hutbeyi cuma hutbesi esaslarına göre okuduğunu belirtti.
Dursun, Kudüs'ün gündemden düşmemesi gereken bir konu olduğu için böyle bir çalışma yaptıklarını kaydetti.
Ödüllerin, ilerleyen günlerde gerçekleştirilecek programla sahiplerine takdim edileceği bildirildi.
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