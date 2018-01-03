12:40, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

NorveÃ§'ten BAE'ye silah ihracatÄ±nÄ± durdurma kararÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

NorveÃ§, BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ne "mÃ¼him bir Ã¶nlem ifadesinin" olduÄŸunu ve "Yemen'deki durumun kapsamlÄ± bir ÅŸekilde deÄŸerlendirilmesi" Ã¼zerine kurulu olan mÃ¼himmat ve silah ihracatÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±.

Yemen'de Suudi liderliÄŸindeki bir koalisyon Ã¼Ã§ yÄ±l boyunca Åžii asilere karÅŸÄ± savaÅŸÄ±yor ve BirleÅŸik Arap Emirlikleri koalisyonun bir parÃ§asÄ±.

New york Times'ta yer alan habere gÃ¶re DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Ine Eriksen Soreide, NorveÃ§'in askeri ihraÃ§larÄ±nÄ±n herhangi birinin Yemen'de kullanÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak insani krizin "bÃ¼yÃ¼k kaygÄ±sÄ±" bulunduÄŸunu "hiÃ§bir bilgi" sunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Soreide, 2010'dan beri NorveÃ§'in BirleÅŸik Arap Emirlikleri'ne silah ve mÃ¼himmat satmasÄ±na izin verdiÄŸini de sÃ¶zlerine ekledi. BAE'ne cephane ve silahlar iÃ§in satÄ±ÅŸlarÄ± askÄ±ya alma kararÄ± 19 AralÄ±k yapÄ±ldÄ± ve bugÃ¼n resmen aÃ§Ä±klandÄ±.

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