12:47, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Hamas'tan Guatemala'ya KudÃ¼s tepkisi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hamas, Guatemala'nÄ±n Tel Aviv'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini iÅŸgal altÄ±ndaki KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±.

Hamas'tan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Guatemala'nÄ±n Ä°srail lehine ABD ile birlikte BirleÅŸmiÅŸ Milletler Genel Kurulu'nda oy kullanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± bu kararÄ±, halkÄ±mÄ±za ve adil davamÄ±za karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir hata olarak addediyoruz." denildi.

SÃ¶z konusu kararla Guatemala'nÄ±n uluslararasÄ± camiayla da ters dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ne dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, "Bu karar, Filistin halkÄ±nÄ±n tarihi haklarÄ±na aÃ§Ä±k bir saldÄ±rÄ± niteliÄŸindedir." ifadelerine yer verildi.

Hamas, uluslararasÄ± toplumu, Guatemala'yÄ± bu tehlikeli adÄ±mdan vazgeÃ§irmek iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ meÅŸru yolu kullanarak baskÄ± uygulamaya Ã§aÄŸÄ±rdÄ±.

Guatemala CumhurbaÅŸkanÄ± Jimmy Morales, 24 AralÄ±k'ta sosyal medyadan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkesinin Ä°srail'deki bÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸini KudÃ¼s'e taÅŸÄ±ma kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± bildirmiÅŸti.

Ekonomik olarak bÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de ABD yardÄ±mlarÄ±na baÄŸÄ±mlÄ± olan Guatemala bu adÄ±mÄ± BM Genel Kurulu'nda kabul edilen KudÃ¼s kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan atmÄ±ÅŸtÄ±.

TÃ¼rkiye'nin giriÅŸimleriyle hazÄ±rlanan ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n KudÃ¼s'Ã¼n "Ä°srail'in baÅŸkenti" olarak tanÄ±nmasÄ± ve ABD Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸinin KudÃ¼s'e taÅŸÄ±nmasÄ± kararÄ±nÄ± geÃ§ersiz sayan karar, BM Genel Kurulu'nda 128 Ã¼lkenin evet oyuyla kabul edilirken, Guatemala, ABD ve Ä°srail'in yanÄ±nda durarak hayÄ±r oyu kullanmÄ±ÅŸtÄ±.