Rus helikopteri Suriye'de düştü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Rusya Savunma Bakanlığı, Mi-24 model bir helikopterin teknik arıza nedeniyle Hama yakınlarında düştüğünü açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hama Hava Üssü'ne 15 kilometre uzaklıkta teknik arıza sonucu düşen helikopterdeki 2 pilotun hayatını kaybettiği bildirildi.
Bir teknisyenin kazadan yaralı kurtulduğu ve Hımeymim Hava Üssü'ne nakledildiği bilgisine yer verildi.
Helikopterin bir saldırı nedeniyle düştüğüne yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığına işaret edilen açıklamada, helikopterin düştüğü bölgede önemli bir hasar oluşmadığı aktarıldı.
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