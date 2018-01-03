Suriye'de Åžam yakÄ±nlarÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yoÄŸunlaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar sÃ¼rÃ¼yor. Muhaliflerin rejime ait askeri bir alanÄ± kuÅŸatmaya almasÄ± Ã¼zerine Rusya, rejim gÃ¼Ã§lerine hava desteÄŸi vermeye baÅŸladÄ±.
DoÄŸu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, askeri muhalifler, rejimin 14 KasÄ±m 2017'den bu yana yoÄŸun biÃ§imde sÃ¼ren ve son 6 gÃ¼nde ÅŸiddetlenen saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, rejime ait askeri bir alanÄ± kuÅŸatmaya aldÄ±.
BatÄ± ve gÃ¼neyden ilerleyen muhalifler, Åžam merkeze 7 kilometre mesafedeki ZÄ±rhlÄ± AraÃ§lar Ä°daresi isimli alanÄ± Ã§evreledi.
Haresta ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, iÃ§inde yÃ¼zlerce rejim askeri bulunan alanÄ±n muhaliflerce kuÅŸatÄ±lmasÄ±yla, 350 civarÄ± bina da alÄ±nmÄ±ÅŸ oldu.
Bu geliÅŸme Ã¼zerine Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± devreye girerek rejime hava desteÄŸi vermeye baÅŸladÄ±.
Sivil Savunma ekiplerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Rusya sabah saatlerinden bu yana Haresta'ya 11 hava saldÄ±rÄ±sÄ± yaparken, rejim de iki defa bombaladÄ±.
Son 6 gÃ¼nde ÅŸiddetlenen saldÄ±rÄ±larda toplam 46 sivil de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.
Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yarÄ±sÄ± Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil yaÅŸÄ±yor.
DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesi ilan edilmesine karÅŸÄ±n Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi rejim, 8 aydÄ±r bÃ¶lgeye yÃ¶nelik abluka ve bombardÄ±manlarÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±. Bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda uluslararasÄ± toplum halen sessizliÄŸini koruyor.
Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, 600'den fazlasÄ± acil, binlerce sivil hasta tahliye edilerek tam donanÄ±mlÄ± hastanelere sevk edilmeyi bekliyor. Hastalardan birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanserli. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± verdiÄŸi yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti.
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin (IKBY) kontrolÃ¼nde bulunan havalimanlarÄ± ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n yÃ¶netimini henÃ¼z merkezi hÃ¼kÃ¼mete devretmediÄŸi belirtildi.
CÃ¼zcan kentine baÄŸlÄ± Derzab ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 26 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
Ramallah kentinde Ä°srail askerlerinin mÃ¼dahalesi sÄ±rasÄ±nda aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu aÄŸÄ±r yaralanan Filistinli gencin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi.
Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Abdurahman, "Darfur'da silahlarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla sosyal ve ekonomik geliÅŸim saÄŸlanacaktÄ±r" aÃ§Ä±klamasÄ±nda bulundu
Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, MÄ±sÄ±râ€™da olaÄŸanÃ¼stÃ¼ hal uygulamasÄ±nÄ±n uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan dolayÄ± vatandaÅŸlarÄ±nÄ± Ã¼lkeye gitme konusunda uyardÄ±
Etiyopya BaÅŸbakanÄ± Hailemariam Desalegn, Ã¼lkedeki tÃ¼m siyasi tutuklularÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Fransa'da yaÅŸanan "Eleanor" kasÄ±rgasÄ± sebebiyle yaklaÅŸÄ±k 200 bin eve elektrik verilemiyor. Åžiddetli rÃ¼zgar nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatÄ±ldÄ±
Hindistan hÃ¼kÃ¼meti, hafta sonu ve tatillerde aÅŸÄ±rÄ± ilgi gÃ¶ren Tac Mahal'e ziyaretleri sÄ±nÄ±rlandÄ±racak. DÃ¼nyanÄ±n yeni 7 harikasÄ±ndan olan anÄ±t mezarÄ± bir gÃ¼nde en fazla 40 bin kiÅŸi ziyaret edebilecek
Yunan Hava Kuvvetlerine ait T-2 tipi eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±, Kalamata kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki hava Ã¼ssÃ¼nden havalandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada motorunda meydana gelen teknik arÄ±za nedeniyle dÃ¼ÅŸtÃ¼.
ï»¿Ä°ngiltereâ€™de terÃ¶r listesine alÄ±nan "Ulusal Eylem" (National Action) adlÄ± aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± Ã¶rgÃ¼te yÃ¶nelik Ã§eÅŸitli adreslere yapÄ±lan baskÄ±nlarda 21-37 yaÅŸlarÄ±ndaki biri kadÄ±n 6 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi
BatÄ± Afrika Ã¼lkelerinden Liberya'da kara tahtaya yazÄ±larak hazÄ±rlanan sokak gazetesi, 17 yÄ±ldÄ±r okuyucularÄ±yla buluÅŸuyor
Nijerya'da bir camiye dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.
Hamas, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸ sÃ¼recinde mÃ¼zakere masasÄ±nda olmamasÄ± durumunda, Filistin yÃ¶netimine ekonomik yardÄ±mlarÄ± kesebileceÄŸi tehdidini, "siyasi ÅŸantaj" olarak deÄŸerlendirdi.
Esad rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'da saldÄ±rÄ±larÄ±n ÅŸiddeti ve sivil kayÄ±plar artÄ±yor
Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ GÄ±ng, "ABD ve Kuzey Kore'nin bir an Ã¶nce diyalog gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geri dÃ¶nmesini, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼veni tesis etmesini umuyoruz." dedi.
Suriye'de bir Rus helikopteri dÃ¼ÅŸtÃ¼, iki pilot hayatÄ±nÄ± kaybetti