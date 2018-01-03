13:13, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Suriye'de Åžam yakÄ±nlarÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmalar yoÄŸunlaÅŸtÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de BeÅŸÅŸar Esad rejiminin ablukasÄ±ndaki DoÄŸu Guta'ya yoÄŸun saldÄ±rÄ±lar sÃ¼rÃ¼yor. Muhaliflerin rejime ait askeri bir alanÄ± kuÅŸatmaya almasÄ± Ã¼zerine Rusya, rejim gÃ¼Ã§lerine hava desteÄŸi vermeye baÅŸladÄ±.

DoÄŸu Guta'daki AA muhabirlerinin bildirdiÄŸine gÃ¶re, askeri muhalifler, rejimin 14 KasÄ±m 2017'den bu yana yoÄŸun biÃ§imde sÃ¼ren ve son 6 gÃ¼nde ÅŸiddetlenen saldÄ±rÄ±larÄ±na karÅŸÄ±lÄ±k, rejime ait askeri bir alanÄ± kuÅŸatmaya aldÄ±.

BatÄ± ve gÃ¼neyden ilerleyen muhalifler, Åžam merkeze 7 kilometre mesafedeki ZÄ±rhlÄ± AraÃ§lar Ä°daresi isimli alanÄ± Ã§evreledi.

Haresta ilÃ§esi kÄ±rsalÄ±nda, iÃ§inde yÃ¼zlerce rejim askeri bulunan alanÄ±n muhaliflerce kuÅŸatÄ±lmasÄ±yla, 350 civarÄ± bina da alÄ±nmÄ±ÅŸ oldu.

Bu geliÅŸme Ã¼zerine Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± devreye girerek rejime hava desteÄŸi vermeye baÅŸladÄ±.

Sivil Savunma ekiplerinden alÄ±nan bilgiye gÃ¶re, Rusya sabah saatlerinden bu yana Haresta'ya 11 hava saldÄ±rÄ±sÄ± yaparken, rejim de iki defa bombaladÄ±.

Son 6 gÃ¼nde ÅŸiddetlenen saldÄ±rÄ±larda toplam 46 sivil de yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.

Muhaliflerin kontrolÃ¼ndeki DoÄŸu Guta'da yarÄ±sÄ± Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 400 bin sivil yaÅŸÄ±yor.

DoÄŸu Guta, Astana anlaÅŸmalarÄ±nda Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgesi ilan edilmesine karÅŸÄ±n Rusya'nÄ±n garantÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ Ã¼stlendiÄŸi rejim, 8 aydÄ±r bÃ¶lgeye yÃ¶nelik abluka ve bombardÄ±manlarÄ±nÄ± sÄ±kÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±. Bu durum karÅŸÄ±sÄ±nda uluslararasÄ± toplum halen sessizliÄŸini koruyor.

Ä°nsani krizin derinleÅŸtiÄŸi bÃ¶lgede, 600'den fazlasÄ± acil, binlerce sivil hasta tahliye edilerek tam donanÄ±mlÄ± hastanelere sevk edilmeyi bekliyor. Hastalardan birÃ§oÄŸu Ã§ocuk veya ileri evre kanserli. DoÄŸu GutalÄ± Ã§ok sayÄ±da bebek ve Ã§ocuk da aÃ§lÄ±k ve ilaÃ§sÄ±zlÄ±ÄŸa karÅŸÄ± verdiÄŸi yaÅŸam mÃ¼cadelesini kaybetti.