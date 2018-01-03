13:23, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Hamas: Trump'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± ucuz bir siyasi ÅŸantaj





Hamas, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸ sÃ¼recinde mÃ¼zakere masasÄ±nda olmamasÄ± durumunda, Filistin yÃ¶netimine ekonomik yardÄ±mlarÄ± kesebileceÄŸi tehdidini, "siyasi ÅŸantaj" olarak deÄŸerlendirdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Hamas, ABD BaÅŸkanÄ± DonaldÂ Trump'Ä±n, OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸ sÃ¼recinde mÃ¼zakere masasÄ±nda olmamasÄ± durumunda,Â FilistinÂ yÃ¶netimine ekonomik yardÄ±mlarÄ± kesebileceÄŸi tehdidini, "siyasi ÅŸantaj" olarak deÄŸerlendirdi. Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Fevzi Berhum yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Trump'Ä±n, Filistin yÃ¶netimi ve UNRWA'ya (BM Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸu) iÅŸgal gÃ¼Ã§leriyle mÃ¼zakerelere dÃ¶nene kadar yardÄ±mlarÄ± keseceÄŸi tehdidi, ucuz bir siyasi ÅŸantajdÄ±r." ifadelerini kullandÄ±. Bu tehdidin, ABD'nin Filistin halkÄ±nÄ±n haklarÄ± konusunda takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± "holigan ve ahlak dÄ±ÅŸÄ±" tavrÄ±n yansÄ±masÄ± olduÄŸunu vurgulayan Berhum, Washington yÃ¶netiminin sÃ¶z konusu baskÄ± politikalarÄ±nÄ±n, "Filistin'de iÃ§ birlik ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ artÄ±rmanÄ±n gerekliliÄŸini" ortaya koyduÄŸunu kaydetti.Â

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