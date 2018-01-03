Hamas: Trump'Ä±n yaptÄ±ÄŸÄ± ucuz bir siyasi ÅŸantaj

Hamas, ABD BaÅŸkanÄ± DonaldÂ Trump'Ä±n, OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸ sÃ¼recinde mÃ¼zakere masasÄ±nda olmamasÄ± durumunda,Â FilistinÂ yÃ¶netimine ekonomik yardÄ±mlarÄ± kesebileceÄŸi tehdidini, "siyasi ÅŸantaj" olarak deÄŸerlendirdi.
Hamas SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Fevzi Berhum yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Trump'Ä±n, Filistin yÃ¶netimi ve UNRWA'ya (BM Filistinli MÃ¼ltecilere YardÄ±m KuruluÅŸu) iÅŸgal gÃ¼Ã§leriyle mÃ¼zakerelere dÃ¶nene kadar yardÄ±mlarÄ± keseceÄŸi tehdidi, ucuz bir siyasi ÅŸantajdÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.
Bu tehdidin, ABD'nin Filistin halkÄ±nÄ±n haklarÄ± konusunda takÄ±ndÄ±ÄŸÄ± "holigan ve ahlak dÄ±ÅŸÄ±" tavrÄ±n yansÄ±masÄ± olduÄŸunu vurgulayan Berhum, Washington yÃ¶netiminin sÃ¶z konusu baskÄ± politikalarÄ±nÄ±n, "Filistin'de iÃ§ birlik ve bÃ¼tÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ artÄ±rmanÄ±n gerekliliÄŸini" ortaya koyduÄŸunu kaydetti.Â
Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nin (IKBY) kontrolÃ¼nde bulunan havalimanlarÄ± ve sÄ±nÄ±r kapÄ±larÄ±nÄ±n yÃ¶netimini henÃ¼z merkezi hÃ¼kÃ¼mete devretmediÄŸi belirtildi.
CÃ¼zcan kentine baÄŸlÄ± Derzab ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen operasyonda terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesi 26 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼
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Hindistan hÃ¼kÃ¼meti, hafta sonu ve tatillerde aÅŸÄ±rÄ± ilgi gÃ¶ren Tac Mahal'e ziyaretleri sÄ±nÄ±rlandÄ±racak. DÃ¼nyanÄ±n yeni 7 harikasÄ±ndan olan anÄ±t mezarÄ± bir gÃ¼nde en fazla 40 bin kiÅŸi ziyaret edebilecek
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Hamas, ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n, OrtadoÄŸu barÄ±ÅŸ sÃ¼recinde mÃ¼zakere masasÄ±nda olmamasÄ± durumunda, Filistin yÃ¶netimine ekonomik yardÄ±mlarÄ± kesebileceÄŸi tehdidini, "siyasi ÅŸantaj" olarak deÄŸerlendirdi.
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Ã‡in DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ GÄ±ng, "ABD ve Kuzey Kore'nin bir an Ã¶nce diyalog gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerine geri dÃ¶nmesini, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± gÃ¼veni tesis etmesini umuyoruz." dedi.
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