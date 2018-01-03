13:41, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Nijerya'da iki saldÄ±rÄ± birden: 20 Ã¶lÃ¼





Nijerya'da bir camiye dÃ¼zenlenen bombalÄ± saldÄ±rÄ±da ilk belirlemelere gÃ¶re 11 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Nijerya'da dÃ¼zenlenen iki ayrÄ± saldÄ±rÄ±da en az 20 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti, 30 kiÅŸi yaralandÄ±. Eyalet Valisi Samuel Ortom, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, eyaletin Goma ve Logo bÃ¶lgelerinde, kimliÄŸi tespit edilemeyen kiÅŸilerce saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸini bildirdi. SaldÄ±rÄ±larÄ±n, sÄ±ÄŸÄ±r Ã§obanlarÄ± ile Ã§iftÃ§iler arasÄ±nda yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalardan kaynaklandÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor. Polis sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Moses Iyamu, "SaldÄ±rÄ±nÄ±n olduÄŸu bÃ¶lgede Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Åžu anda Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± sayÄ±sÄ±yla ilgili konuÅŸmak iÃ§in Ã§ok erken." dedi. Nijerya'nÄ±n Orta KuÅŸak bÃ¶lgesinde, Ã§iftÃ§iler ile sÄ±ÄŸÄ±r Ã§obanlarÄ± arasÄ±nda sÄ±k sÄ±k Ã§atÄ±ÅŸmalar oluyor. DoÄŸudaki Adamawa eyaletinde kasÄ±m ayÄ±nda Ã§iftÃ§iler tarafÄ±ndan Fulani sÄ±ÄŸÄ±r Ã§obanlarÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±da Ã§oÄŸunluÄŸu kadÄ±n ve Ã§ocuk yaklaÅŸÄ±k 50 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

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