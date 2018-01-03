Devlet TiyatrolarÄ±'nda gÃ¶rev deÄŸiÅŸimi

KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan edinilen bilgiye gÃ¶re,Â Devlet TiyatrolarÄ±Â (DT) ile Devlet Opera ve Balesi (DOB) yÃ¶netimlerinde gÃ¶rev deÄŸiÅŸiklikleri yapÄ±ldÄ±.
DT Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ olarak 2014 yÄ±lÄ±ndan bu yana Ã§alÄ±ÅŸanÂ Nejat Birecik, gÃ¶revinden alÄ±nÄ±rken, yerine Birecik'ten Ã¶nce genel mÃ¼dÃ¼r iken 2014'te istifa edenÂ Mustafa KurtÂ yeniden getirildi.
SÃ¶z konusu gÃ¶rev deÄŸiÅŸikliÄŸinin "idari tasarruf" gerekÃ§esiyle yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.
Ã–te yandan, boÅŸ bulunan DOB Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revi ise Ã¼nlÃ¼ tenorÂ Murat Karahan'a verildi.
Eski DOB Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Selman Ada hakkÄ±nda geÃ§en aylarda memuriyetten ihraÃ§ kararÄ± alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
HSK, 8'i aÃ§Ä±ÄŸa alÄ±nan, 2'si meslekten ihraÃ§ edilen 10 hakim ve savcÄ±yÄ± mesleÄŸe geri kabul etti.
BÃ¼yÃ¼k Birlik Partisi Genel Merkezi'nin baÅŸkanlÄ±k katÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±nda iki kiÅŸi dumandan etkilendi. YangÄ±n, itfaiye ekiplerince kÄ±sa sÃ¼rede sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼
YÄ±ldÄ±z Holdingâ€™in Ãœlker BiskÃ¼vi'nin sermayesinin yÃ¼zde 30â€™una denk gelen hisseyi 2 milyar liraya yine kendi ÅŸirketi olan Pladis'e satmasÄ±nÄ±n nedenini Murat Ãœlker aÃ§Ä±kladÄ±
DoÄŸu Akdeniz'de gece saatlerinden itibaren fÄ±rtÄ±na beklendiÄŸi bildirildi.
Ã‡anakkale'de yasa dÄ±ÅŸÄ± gÃ¶Ã§ ile ilgili organizatÃ¶rlÃ¼k yaptÄ±klarÄ± iddiasÄ±yla 3 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±
Birlik, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda imzalanan gÄ±da maddeleri tedariki protokolÃ¼ kapsamÄ±nda, TSK'ya sofralÄ±k siyah zeytin, yeÅŸil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyaÄŸÄ± temin edecek
Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±, "En dÃ¼ÅŸÃ¼k memur emekli aylÄ±ÄŸÄ± bin 871 liradan bin 978 liraya yÃ¼kselmiÅŸtir. En dÃ¼ÅŸÃ¼k SSK emekli aylÄ±ÄŸÄ± bin 485 liradan bin 570 liraya, en dÃ¼ÅŸÃ¼k esnaf BaÄŸ-Kur emekli aylÄ±ÄŸÄ± ise bin 330 liradan bin 405 liraya Ã§Ä±ktÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±
Devlet TiyatrolarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Nejat Birecik, gÃ¶revinden alÄ±ndÄ±. Birecik'in yerine, 2014'te DT Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revinden istifa eden Mustafa Kurt getirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani ile telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, Ä°ran'Ä±n toplumsal huzur ve istikrarÄ±nÄ±n korunmasÄ±na Ã¶nem verdiklerini vurguladÄ±.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± BozdaÄŸ, Ä°ran'daki protestolarla ilgili, "TÃ¼rkiye, dÄ±ÅŸ mÃ¼dahalelerle veya ÅŸiddet kullanarak zorla ya da anayasa ve yasalarÄ±n Ã§izdiÄŸi meÅŸru yol dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸka bir yÃ¶ntemle iktidara gelmeye de iktidarÄ± deÄŸiÅŸtirmeye de karÅŸÄ±dÄ±r." dedi.
TÃ¼rkiyeâ€™nin Pekin BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Ã–nen, "TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±nÄ±n Ã‡in vizesi baÅŸvurularÄ±nda internetten randevu sistemine geÃ§iliyor, iÅŸ ve ticari amaÃ§lÄ± seyahatlerde resmi makamlardan davetiye alma zorunluluÄŸu kalkÄ±yor." dedi.
Bakan Nurettin Canikli'den kÄ±ÅŸladaki zehirlenmelere iliÅŸkin aÃ§Ä±klama: Etler, 510 milyon TL'ye Et ve SÃ¼t Kurumu'ndan alÄ±nacak
Memur ve memur emeklilerinin yeni yÄ±lda alacaÄŸÄ± enflasyon farkÄ± zammÄ± ile iÅŸÃ§i emeklilerinin alacaÄŸÄ± zam, AralÄ±k enflasyonunun aÃ§Ä±klanmasÄ± ile belli oldu
DiyarbakÄ±r Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talimatÄ± doÄŸrultusunda jandarmanÄ±n 23 KasÄ±m 2016 ile 1 AralÄ±k 2017 tarihleri arasÄ±nda PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne finans saÄŸlayan kiÅŸi ve ÅŸirketlere yÃ¶nelik operasyonlarÄ±nda gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan 54 ÅŸÃ¼pheliden 14'Ã¼ tutuklandÄ±
Enflasyon, AralÄ±k 2017'de yÃ¼zde 0,69 artarken, yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 11,92 oldu.
Asya KatÄ±lÄ±m BankasÄ± AÅžâ€™nin A Grubu 68 hissedarÄ±n yakalanmasÄ± iÃ§in Ä°stanbul merkezli 9 ilde baÅŸlatÄ±lan operasyonlarda 49 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.