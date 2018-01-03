LiberyalÄ±lar haberi 17 yÄ±ldÄ±r 'kara tahtadan' alÄ±yorlar

BatÄ± AfrikaÂ Ã¼lkelerinden Liberya'nÄ±n baÅŸkentÂ Monrovia'daki sokak gazetesi her gÃ¼n kara tahta Ã¼zerine tebeÅŸirle yazÄ±lan haberler sokaktan geÃ§en okuyucularÄ±yla Ã¼cretsiz buluÅŸuyor.
Åžehir merkezine yakÄ±n yol kenarÄ±nda yer alan kara tahta gazete, Ã¼lkenin resmi dili olan Ä°ngilizce yayÄ±n yapÄ±yor.
Daily Talk Gazetesi YayÄ±n YÃ¶netmeni Alfred Sirleaf, 2000'den beri okuyucularÄ±nÄ± gÃ¼nlÃ¼k ulusal ve uluslararasÄ± haberler ile buluÅŸturduklarÄ±nÄ± dile getirerek, "Kara tahta Ã¼zerine tebeÅŸir ve fotoÄŸraflar ile hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gazetemiz, LiberyalÄ±lara Ã¼cretsiz haber sunmak amacÄ±yla yayÄ±na baÅŸladÄ±. Bizim amacÄ±mÄ±z halkÄ±mÄ±zÄ±n Ã¼lke ve dÃ¼nyadaki olaylar ile ilgili bilgilenmesi ve eÄŸitilmesidir." dedi.
Gazetenin tahta Ã¼zerine tek sayfa olarak yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Sirleaf, "Sokak gazetemize baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda sayfanÄ±n merkezinde ve kenarlarÄ±nda Liberya'daki ve dÃ¼nyadaki olaylar ile ilgili geliÅŸmeleri kolaylÄ±kla okuyabilirsiniz." diye konuÅŸtu.
Sirleaf, "The Daily Talk sokak gazetesinin gelirleri birkaÃ§ reklamdan ibaret. TahtanÄ±n reklam bÃ¶lÃ¼mÃ¼ne bazÄ± firmalarÄ±n reklamlarÄ±nÄ± yazÄ±yoruz. Onlar da bize kamera, kaÄŸÄ±t, kÄ±rtasiye Ã¼rÃ¼nleri gibi malzeme desteÄŸinde bulunuyorlar." ifadelerini kullandÄ±.
Haberlerin yanÄ± sÄ±ra fotoÄŸraflarla gazeteyi sÃ¼slediklerini kaydeden Sirleaf, gazetenin 7 kiÅŸilik bir bir ekip tarafÄ±ndan Ã§Ä±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ã¼lkenin farklÄ± bÃ¶lgelerinden gÃ¶nÃ¼llÃ¼ gazetecilerin de haber gÃ¶nderdiÄŸini anlattÄ±.
Gazeteye olan ilginin Ã¼lke gÃ¼ndemine gÃ¶re deÄŸiÅŸtiÄŸine dikkati Ã§eken Sirleaf, "SeÃ§im zamanlarÄ±nda ya da tartÄ±ÅŸmalÄ± dÃ¶nemlerde gazeteye ilgi artÄ±yor ama Ã¼lke gÃ¼ndemi sakin ise azalÄ±yor. Mesela seÃ§im zamanlarÄ±nda gÃ¼nlÃ¼k 5 bin okuyucumuz oluyor." dedi.
Gazetenin okuyucularÄ±ndan Elkannah Johnson ise gazeteyi her gÃ¼n okuduÄŸunu ve bu yolla Ã¼lkedeki ve dÃ¼nyadaki olaylar ile ilgili bilgi sahibi olduÄŸunu kaydetti.
Johnson, tebeÅŸirle yazÄ±lan kara tahta gazetenin kendileri iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli olduÄŸu belirterek, "Bazen buradaki haberler ana akÄ±m medya yayÄ±n organlarÄ±ndan bile daha Ã¶nce yayÄ±nlanÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.Â Â
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