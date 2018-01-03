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19:08, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
14:31, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

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Yunanistan'da askeri eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼
Yunanistan'da askeri eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ± dÃ¼ÅŸtÃ¼

Yunan Hava Kuvvetlerine ait T-2 tipi eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±, Kalamata kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki hava Ã¼ssÃ¼nden havalandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada motorunda meydana gelen teknik arÄ±za nedeniyle dÃ¼ÅŸtÃ¼.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistanâ€™da, Mora YarÄ±madasÄ±â€™nÄ±n gÃ¼neyinde yer alan Kalamata kenti yakÄ±nlarÄ±nda Yunan Hava Kuvvetlerine ait T-2 tipi eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.

Yunan basÄ±nÄ±na yansÄ±yan haberlere gÃ¶re, Yunan Hava Kuvvetlerine ait T-2 tipi eÄŸitim uÃ§aÄŸÄ±, Kalamata kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki hava Ã¼ssÃ¼nden havalandÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada motorunda meydana gelen teknik arÄ±za nedeniyle dÃ¼ÅŸtÃ¼.

Kazada, otomatik fÄ±rlatma sistemini kullanan 2 pilotun kurtulduÄŸu bildirildi.

KazanÄ±n ardÄ±ndan bÃ¶lgeye arama ve kurtarma ekiplerinin sevk edildiÄŸi kaydedildi.



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