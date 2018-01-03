14:27, 03 Ocak 2018 Çarşamba

Editörümüz İbrahim Ethem Gören'e yılın kültür yazarı ödülü

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünya Basın Mensupları Derneği (DBMD) 7. kuruluş yıl dönümünü Çırağan Sarayı'nda düzenlediği Başarıda Yılın 'En'leri Ödül Töreniyle kutladı.

Türkiye'nin dört bir tarafından İstanbul’daki etkinliğe gelen edebiyat, sanat, siyaset, akademi, STK, basın, medya ve iş dünyasının önde gelen şahsiyetlerine 2017'nin enleri ödülleri takdim edildi.

DBMD BAŞKANI TUNÇ: DÜNYA BASIN MENSUPLARI ARASINDAKİ İLETİŞİMİ GÜÇLENDİRİYORUZ

DBMD Genel Başkanı Muzaffer Tunç törende yaptığı konuşmada bir yandan dünya basın mensupları arasında iletişim ağını güçlendirirken diğer yandan ülkemizde hemen her alanda başarılı iş, fikir ve uygulamalara imza atan şahsiyetlere ödül takdim etmenin toplum adına mühim bir görev olduğunu ifade ederek programa uzaktan yakından gelen tüm davetlilere derneği adına teşekkür etti.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Bulut, gazeteci Oğuz Haksever, Büyük Azerbaycan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Av.Vugar Kasımlı, Bezmialem Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rümeyza Kazancıoğlu, TV programcısı Müge Anlı, Star gazetesi genel yayın yönetmeni Nuh Albayrak, AA İdari İşler Müdürü Sabri Çelebioğlu ile Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan ödül alan isimler arasında yer alırken, Kültür Sanat Editörümüz İbrahim Ethem Gören’e yılın en iyi kültür sanat yazarı ödülü takdim edildi.

OĞUZ HAKSEVER: HABERCİLİK BASIN İLKELERİYLE YAPILIYORSA GERİSİ TEFERRUATTIR

ATV programcısı Müge Anlı, 2017'nin enleri ödülünü meslektaşlarının elinden alıyor olmasının kendisi için geceye ve ödüle daha bir anlam kattığını ifade ettiği programda gazeteci Oğuz Haksever'in “Sonucu arkadaş “Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır'” dedi, ben de diyorum ki gazetecilik ve dolayısıyla habercilik basın ilkeleri ile yapılıyorsa gerisi teferruattır” şeklindeki sözleri katılımcılardan alkış aldı.

Yılın dış politika yazarı ödülüne layık görülen Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan hemen her meslekten insanın yaptığı çalışmalar ve ürettiği katma değerlerle hayattayken ödüllendirilmesininvakıa mutabık olduğunu belirtirken ironi sadedinden divan şairi Baki’nin “Kadrini seng-i musallâda bilüp ey Baki. Durup el bağlayalar karşında yârân saf saf” beytine atıf yaptı.

Dünya Basın Mensupları Derneği Genel Başkanı Muzaffer Tunç, önümüzdeki yıllarda da başarılı çalışmaları ilgiyle takip etmeye ve ödüllendirmeye devam edecekleri bilgisini paylaştı.