14:51, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Tac Mahal ziyaretlerine dÃ¼zenleme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hindistan, dÃ¼nyanÄ±n yeni 7 harikasÄ±ndan biri olan Tac Mahal'e ziyaretleri sÄ±nÄ±rlama kararÄ± aldÄ±.

"Indian Express" gazetesinde Ã§Ä±kan habere gÃ¶re, Hindistan KÃ¼ltÃ¼r BakanlÄ±ÄŸÄ±, Hindistan Arkeolojik AraÅŸtÄ±rma Merkezinin (ASI) yaptÄ±ÄŸÄ± Ã¶neri Ã¼zerine hafta sonlarÄ± ve tatillerde aÅŸÄ±rÄ± kalabalÄ±k olan Tac Mahal'e ziyaretlere sÄ±nÄ±rlama getirmeyi kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.

BakanlÄ±k, Agra kentindeki anÄ±t mezarÄ± bir gÃ¼nde en fazla 40 bin turistin ziyaret etmesine izin verecek, ziyaret sÃ¼resini de 3 saat ile sÄ±nÄ±rlandÄ±racak.

Ã–nlemlerin bu hafta yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe girmesi bekleniyor.

Tac Mahal'in giriÅŸ kapÄ±larÄ±ndan birinde perÅŸembe gÃ¼nÃ¼ yaÅŸanan izdihamda 5 kiÅŸi yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

ASI'nin verilerine gÃ¶re, anÄ±t mezarÄ± her gÃ¼n ortalama 35-40 bin turist ziyaret ediyor. Bu rakam, tatil ve hafta sonlarÄ±nda 60-70 bine Ã§Ä±kÄ±yor.

BabÃ¼r Ä°mparatoru Åžah Cihan, Tac Mahal'i doÄŸum yaparken hayatÄ±nÄ± kaybeden eÅŸi MÃ¼mtaz Mahal anÄ±sÄ±na yaptÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. 17. yÃ¼zyÄ±lda yaptÄ±rÄ±lan Tac Mahal, Hindistan'da TÃ¼rk-Ä°slam mimarisinin Ã¶nemli eserleri arasÄ±nda yer alÄ±yor.

Merkezi Ä°sviÃ§re'de bulunan New7Wonder vakfÄ±, 2007'de Tac Mahal'i dÃ¼nyanÄ±n yeni 7 harikasÄ±ndan biri kabul etmiÅŸti.