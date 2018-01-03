15:04, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Fransa'da 200 bin eve elektrik verilemiyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Fransa'da etkili "Eleanor" kasÄ±rgasÄ± nedeniyle enerji nakil hatlarÄ±nÄ±n zarar gÃ¶rmesi sonucu yaklaÅŸÄ±k 200 bin haneye elektrik verilemediÄŸi bildirildi.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, hayatÄ± olumsuz etkileyen kasÄ±rgadan dolayÄ± yaklaÅŸÄ±k 200 bin eve elektrik ulaÅŸtÄ±rÄ±lamadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

FransÄ±z basÄ±nÄ±ndaki haberlere gÃ¶re, olumsuz hava ÅŸartlarÄ± sonucu Basel ve Strazburg havalimanlarÄ± uÃ§ak seferlerini durdurdu. Charles de Gaulle HavalimanÄ±'nda ise birÃ§ok seferde gecikmeler yaÅŸandÄ±.

Paris'te rÃ¼zgarÄ±n saatteki hÄ±zÄ±nÄ±n 140 kilometreye ulaÅŸmasÄ±ndan dolayÄ± kentin Ã¶nemli sembollerinden Eyfel Kulesi ziyaretÃ§ilere kapatÄ±ldÄ±.

Meteoroloji Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkenin kuzey ve doÄŸusundaki 48 bÃ¶lgede kasÄ±rga nedeniyle olaÄŸanÃ¼stÃ¼ halin bir alt kademesi olan "turuncu alarm" ilan edildiÄŸi duyurulmuÅŸtu. AÃ§Ä±klamada, kasÄ±rgasÄ±nÄ±n baÅŸkent Paris baÅŸta olmak Ã¼zere Rennes, Lille, Metz ve Strazburg gibi ÅŸehirlerde etkili olduÄŸu, rÃ¼zgarÄ±n saatteki hÄ±zÄ±nÄ±n 130 kilometreye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± kaydedilmiÅŸti.

Fransa'da iki gÃ¼n Ã¶nce etkili "Carmen" fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle 65 bin eve elektrik verilememiÅŸ, bir kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.