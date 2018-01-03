15:08, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan zamlÄ± memur maaÅŸÄ± aÃ§Ä±klamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Maliye BakanlÄ±ÄŸÄ±nca, enflasyon oranÄ±ndan kaynaklÄ± ilave yÃ¼zde 1,69 artÄ±ÅŸ ile kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n aylÄ±k ve Ã¼cretlerinde ocaktan geÃ§erli olmak Ã¼zere toplamda yÃ¼zde 5,69 artÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±, bÃ¶ylece aile yardÄ±mÄ± Ã¶deneÄŸi dahil en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ±nÄ±n 2 bin 893 liraya yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.

BakanlÄ±ktan, kamu gÃ¶revlileri ve emeklilere yÃ¶nelik zamlara iliÅŸkin yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bu yÄ±l kamu gÃ¶revlilerinin mali ve sosyal haklarÄ±nda yapÄ±lan artÄ±ÅŸlarÄ±n "Kamu GÃ¶revlilerinin Geneline ve Hizmet KollarÄ±na YÃ¶nelik Mali Ve Sosyal Haklara Ä°liÅŸkin 2018 ve 2019 YÄ±llarÄ±nÄ± Kapsayan 4. DÃ¶nem Toplu SÃ¶zleÅŸme" ile belirlendiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.

Bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere kamu gÃ¶revlileri ile memur emeklilerinin tamamÄ±nÄ±n maaÅŸ ve Ã¼cretlerinde yÃ¼zde 4 artÄ±ÅŸ Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ anÄ±msatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 2017 yÄ±lÄ± ikinci altÄ± aylÄ±k dÃ¶neminde enflasyonun yÃ¼zde 5,69 olarak gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi kaydedildi.

Bu enflasyon oranÄ±ndan kaynaklÄ± olarak ilave yÃ¼zde 1,69 artÄ±ÅŸ ile birlikte kamu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n aylÄ±k ve Ã¼cretlerinde ocak ayÄ±ndan geÃ§erli olmak Ã¼zere toplamda yÃ¼zde 5,69 oranÄ±nda artÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat Ã§ekilen aÃ§Ä±klamada, bu Ã§erÃ§evede aile yardÄ±mÄ± Ã¶deneÄŸi dahil en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur maaÅŸÄ±nÄ±n 2 bin 721 liradan 2 bin 893 liraya yÃ¼kseldiÄŸi bildirildi.

AÃ§Ä±klamada, memur emeklilerinin aylÄ±klarÄ±nda da 2018 ocak ayÄ±nda enflasyon zammÄ± dahil yÃ¼zde 5,69 artÄ±ÅŸ yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilerek, en dÃ¼ÅŸÃ¼k memur emekli aylÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bin 871 liradan bin 978 liraya yÃ¼kseldiÄŸi belirtildi.

Bu dÃ¶nemde SSK ve BaÄŸ-Kur emekli aylÄ±klarÄ±nda da yÃ¼zde 5,69 artÄ±ÅŸ saÄŸlandÄ±ÄŸÄ± vurgulanan aÃ§Ä±klamada, "BÃ¶ylece en dÃ¼ÅŸÃ¼k SSK emekli aylÄ±ÄŸÄ± bin 485 liradan bin 570 liraya, en dÃ¼ÅŸÃ¼k esnaf BaÄŸ-Kur emekli aylÄ±ÄŸÄ± ise bin 330 liradan bin 405 liraya yÃ¼kselmiÅŸtir. " ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.