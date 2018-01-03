15:35, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Marmarabirlik'ten TSK'ya 44 milyon liralÄ±k zeytin

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Marmara Zeytin TarÄ±m SatÄ±ÅŸ Kooperatifleri BirliÄŸi (Marmarabirlik), Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda imzalanan gÄ±da maddeleri tedariki protokolÃ¼ kapsamÄ±nda, TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerine (TSK) yaklaÅŸÄ±k 44 milyon liralÄ±k sofralÄ±k siyah zeytin, yeÅŸil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyaÄŸÄ± temin edecek.

Marmarabirlik'ten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ile GÄ±da, TarÄ±m ve HayvancÄ±lÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± arasÄ±nda askere saÄŸlÄ±klÄ± gÄ±da temini amacÄ±yla gÄ±da maddeleri tedariki protokolÃ¼ imzalandÄ±.

AÃ§Ä±klamada deÄŸerlendirmelerine yer verilen Marmarabirlik YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Hidamet Asa, bir Ã¼retici kuruluÅŸu olarak MehmetÃ§ik'e Ã¼rÃ¼n temin edecek olmaktan bÃ¼yÃ¼k onur duyduklarÄ±nÄ± belirtti. Asa, "DÃ¼nyanÄ±n en bÃ¼yÃ¼k sofralÄ±k siyah zeytin Ã¼reticisi olarak, dÃ¼nyanÄ±n en gÃ¼Ã§lÃ¼ askeri olan TSK'ya sofralÄ±k zeytin ve zeytinyaÄŸÄ± temin edecek olmanÄ±n onurunu yaÅŸÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.

TSK'ya Ã¼rÃ¼n vermenin uzun yÄ±llardÄ±r Marmarabirlik'in hedefleri arasÄ±nda olduÄŸunu bildiren Asa, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"Bu Marmarabirlik tarihinde bir ilktir. Ãœreticinin alÄ±n terini kazanca dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼recek bu karardan dolayÄ± baÅŸta hÃ¼kÃ¼metimiz olmak Ã¼zere, Milli Savunma BakanÄ±mÄ±z SayÄ±n Nurettin Canikli'ye ve tÃ¼m devlet bÃ¼yÃ¼klerimize 32 bin ortaÄŸÄ±mÄ±z adÄ±na ÅŸÃ¼kranlarÄ±mÄ± sunuyorum.

Protokol kapsamÄ±nda Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±na doÄŸrudan temin yoluyla Ã¼rÃ¼n verilecek. SayÄ±n BakanÄ±mÄ±zÄ±n da aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± gibi Milli Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±z Marmarabirlik'ten yaklaÅŸÄ±k 44 milyon liralÄ±k sofralÄ±k siyah zeytin, yeÅŸil zeytin, zeytin ezmesi ve zeytinyaÄŸÄ± temin edecektir. Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kalite standartlarÄ±mÄ±zÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alarak bir Ã¼retici kuruluÅŸu olan Marmarabirlik'i tercih etmesi diÄŸer resmi kurumlar iÃ§in Ã¶nemli bir referans olacaktÄ±r. YapÄ±lan protokolle birlikte artÄ±k tÃ¼m kurumlarÄ±n da kapÄ±larÄ±nÄ±n aralanacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz. Marmarabirlik iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli bir dÃ¶nÃ¼m noktasÄ± olan bu karar aynÄ± zamanda Ã¼reticiye destek anlamÄ± da taÅŸÄ±maktadÄ±r. MehmetÃ§iÄŸimizin tÃ¼kettiÄŸi her Ã¼rÃ¼n Ã¼reticimizin desteklenmesi demektir. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki sÃ¼reÃ§te Ã¼rÃ¼n temininin artacaÄŸÄ±nÄ± tahmin etmekteyiz. DolayÄ±sÄ±yla bundan sonraki hedefimiz, talepleri karÅŸÄ±layabilmek adÄ±na daha Ã§ok satmak yerine daha Ã§ok almak olacaktÄ±r."