15:55, 03 Ocak 2018 Çarşamba

Etiyopya’daki tüm siyasi tutuklular serbest bırakılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Etiyopya'daki iktidar koalisyonu Etiyopya Halkları Devrimci Demokrasi Cephesi'ni (EPRDF) oluşturan partilerin başkanları, yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Desalegn, burada yaptığı açıklamada, tüm siyasi tutuklara karşı yöneltilen suçlamaların düşeceğini, siyasi tutukluların kaldığı ve işkencelerle anılan Maekelawi Hapishanesi’nin kapatılarak müzeye dönüştürüleceğini söyledi.

Başbakan Desalegn, “Yargılanan tüm siyasi mahkumlar ve tutuklular serbest kalacak.” diye konuştu.

Ülkenin Oromiya, Ahmara ve Somali eyaletlerinde görülen huzursuzluklar ve etnik çatışmaların ardından gelen bu kararın ülkedeki siyasi tansiyonu düşürmesi bekleniyor.

Muhalif gösteriler ve etnik çatışmalar sebebiyle ülkenin bazı bölgelerinde mobil internet erişimi kısıtlanırken, büyük şehirlerde de Facebook ve Youtube gibi bazı sosyal medya araçlarına erişim sağlanamıyor.

Etiyopyalı muhalif gruplar ve insan hakları örgütleri, sık sık hükümeti muhalif siyasilere yönelik insan hakları ihlalleriyle suçluyor.