Etiyopya’daki tüm siyasi tutuklular serbest bırakılacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Etiyopya'daki iktidar koalisyonu Etiyopya Halkları Devrimci Demokrasi Cephesi'ni (EPRDF) oluşturan partilerin başkanları, yerel medya mensuplarıyla bir araya geldi.
Desalegn, burada yaptığı açıklamada, tüm siyasi tutuklara karşı yöneltilen suçlamaların düşeceğini, siyasi tutukluların kaldığı ve işkencelerle anılan Maekelawi Hapishanesi’nin kapatılarak müzeye dönüştürüleceğini söyledi.
Başbakan Desalegn, “Yargılanan tüm siyasi mahkumlar ve tutuklular serbest kalacak.” diye konuştu.
Ülkenin Oromiya, Ahmara ve Somali eyaletlerinde görülen huzursuzluklar ve etnik çatışmaların ardından gelen bu kararın ülkedeki siyasi tansiyonu düşürmesi bekleniyor.
Muhalif gösteriler ve etnik çatışmalar sebebiyle ülkenin bazı bölgelerinde mobil internet erişimi kısıtlanırken, büyük şehirlerde de Facebook ve Youtube gibi bazı sosyal medya araçlarına erişim sağlanamıyor.
Etiyopyalı muhalif gruplar ve insan hakları örgütleri, sık sık hükümeti muhalif siyasilere yönelik insan hakları ihlalleriyle suçluyor.
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolünde bulunan havalimanları ve sınır kapılarının yönetimini henüz merkezi hükümete devretmediği belirtildi.
Cüzcan kentine bağlı Derzab ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 26 kişinin öldürüldü
Ramallah kentinde İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli gencin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdurahman, "Darfur'da silahların ortadan kaldırılmasıyla sosyal ve ekonomik gelişim sağlanacaktır" açıklamasında bulundu
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mısır’da olağanüstü hal uygulamasının uzatıldığından dolayı vatandaşlarını ülkeye gitme konusunda uyardı
Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılacağını açıkladı.
Fransa'da yaşanan "Eleanor" kasırgası sebebiyle yaklaşık 200 bin eve elektrik verilemiyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı
Hindistan hükümeti, hafta sonu ve tatillerde aşırı ilgi gören Tac Mahal'e ziyaretleri sınırlandıracak. Dünyanın yeni 7 harikasından olan anıt mezarı bir günde en fazla 40 bin kişi ziyaret edebilecek
Yunan Hava Kuvvetlerine ait T-2 tipi eğitim uçağı, Kalamata kenti yakınlarındaki hava üssünden havalandığı sırada motorunda meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştü.
İngiltere’de terör listesine alınan "Ulusal Eylem" (National Action) adlı aşırı sağcı örgüte yönelik çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 21-37 yaşlarındaki biri kadın 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi
Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da kara tahtaya yazılarak hazırlanan sokak gazetesi, 17 yıldır okuyucularıyla buluşuyor
Nijerya'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.
Hamas, ABD Başkanı Trump'ın, Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda, Filistin yönetimine ekonomik yardımları kesebileceği tehdidini, "siyasi şantaj" olarak değerlendirdi.
Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da saldırıların şiddeti ve sivil kayıplar artıyor
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng, "ABD ve Kuzey Kore'nin bir an önce diyalog görüşmelerine geri dönmesini, karşılıklı güveni tesis etmesini umuyoruz." dedi.