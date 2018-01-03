16:02, 03 Ocak 2018 Çarşamba

Ukrayna'dan vatandaşlarına Mısır'a seyahat uyarısı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mısır’da olağanüstü hal uygulamasının uzatıldığından ve ülkedeki güvenlik durumunun zor olduğundan dolayı vatandaşlarını, ülkeye gitmemeleri konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu uyarılar, saldırılarını daha sık şekilde dine göre sivil insanlara yönelten İslam Devleti dahil, radikal terör örgütlerinin Mısır’da aktif hale gelmesinden dolayı yapılıyor” denildi.



Mısır’da bulunan vatandaşlara özellikle gidilmemesi gereken bölgeler açık bir şekilde ifade edildi. Bu bölgeler; Sina yarımadasının kuzey ve merkez bölgesi, Nil nehri vadisinin batısındaki çöl bölgeleri, Mısır’ın kuzey sahili, başkenti ve Nil nehrinin deltası ve vadisindeki turistik yerleri, Kızıldeniz sahili (Hurgada, El Gouna, Safaga şehrindeki, Makadi ve Soma koyularındaki tatil tesisleri), Sina yarımadasının güney bölgeleri (Şarm El-Şeyh, Dahab, Taba şehirlerindeki tatil tesisleri) olarak listelendi.

Dışişleri Bakanlığı, “Mısır’daki tatil tesislerinde bulunan vatandaşlara, aşırı dikkatli olmayı, koruma ve güvenlik güçlerinin gözetimi altında olan organize tatil yerinin dışına çıkmamayı öneriyoruz. Organize tatil yerlerinden acil olarak çıkmak gerektiği durumlarda vatandaşlara otel idaresine, yakınları ve tur operatör temsilcilerine bilgi vermesini öneriyoruz” diye devam etti.



Ayrıca Bakanlık, Mısır’da dini bayramların (Hristiyan bayramları dahil) kutlanması sırasında dikkatli olunması ve mümkünse ibadet yerlerini ziyaret etmekten kaçınılması gerektiğini belirtti.



Geçtiğimiz yılın Nisan ayında ülkede iki kiliseyi hedef alan ve en az 45 kişinin hayatını kaybettiği, 100’dan fazla kişinin yaralandığı terör saldırıları sonrası Mısır'da olağanüstü hal uygulaması yürürlüğe sokulmuştu. Yürürlükteki olağanüstü hal uygulaması Temmuz ve Ekim aylarında iki kez daha uzatılmıştı. 2 Ocak’ta Mısır'da olağanüstü hal uygulaması 3 ay daha uzatıldı.

Kaynak: QHA