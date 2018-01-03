Dünya Bülteni Haber Portalı

Dünya Bülteni Haber Portalı Dünya Bülteni Haber Portalı


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
Günün Haberleri
19:07, 03 Ocak 2018 Çarşamba
Avrupa
16:02, 03 Ocak 2018 Çarşamba

  • Paylaş
Ukrayna'dan vatandaşlarına Mısır'a seyahat uyarısı
Ukrayna'dan vatandaşlarına Mısır'a seyahat uyarısı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mısır’da olağanüstü hal uygulamasının uzatıldığından dolayı vatandaşlarını ülkeye gitme konusunda uyardı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mısır’da olağanüstü hal uygulamasının uzatıldığından ve ülkedeki güvenlik durumunun zor olduğundan dolayı vatandaşlarını, ülkeye gitmemeleri konusunda uyardı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bu uyarılar, saldırılarını daha sık şekilde dine göre sivil insanlara yönelten İslam Devleti dahil, radikal terör örgütlerinin Mısır’da aktif hale gelmesinden dolayı yapılıyor” denildi.

Mısır’da bulunan vatandaşlara özellikle gidilmemesi gereken bölgeler açık bir şekilde ifade edildi. Bu bölgeler; Sina yarımadasının kuzey ve merkez bölgesi, Nil nehri vadisinin batısındaki çöl bölgeleri, Mısır’ın kuzey sahili, başkenti ve Nil nehrinin deltası ve vadisindeki turistik yerleri, Kızıldeniz sahili (Hurgada, El Gouna, Safaga şehrindeki, Makadi ve Soma koyularındaki tatil tesisleri), Sina yarımadasının güney bölgeleri (Şarm El-Şeyh, Dahab, Taba şehirlerindeki tatil tesisleri) olarak listelendi.

Dışişleri Bakanlığı, “Mısır’daki tatil tesislerinde bulunan vatandaşlara, aşırı dikkatli olmayı, koruma ve güvenlik güçlerinin gözetimi altında olan organize tatil yerinin dışına çıkmamayı öneriyoruz. Organize tatil yerlerinden acil olarak çıkmak gerektiği durumlarda vatandaşlara otel idaresine, yakınları ve tur operatör temsilcilerine bilgi vermesini öneriyoruz” diye devam etti.

Ayrıca Bakanlık, Mısır’da dini bayramların (Hristiyan bayramları dahil) kutlanması sırasında dikkatli olunması ve mümkünse ibadet yerlerini ziyaret etmekten kaçınılması gerektiğini belirtti.

Geçtiğimiz yılın Nisan ayında ülkede iki kiliseyi hedef alan ve en az 45 kişinin hayatını kaybettiği, 100’dan fazla kişinin yaralandığı terör saldırıları sonrası Mısır'da olağanüstü hal uygulaması yürürlüğe sokulmuştu. Yürürlükteki olağanüstü hal uygulaması Temmuz ve Ekim aylarında iki kez daha uzatılmıştı. 2 Ocak’ta Mısır'da olağanüstü hal uygulaması 3 ay daha uzatıldı.

Kaynak: QHA



İlgili Konular Ukrayna Mısır
Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.

  • Paylaş

Bu habere henüz yorum eklenmedi. Yorum Eklemek için tıklayınız.

Avrupa Haberleri
IKBY sınır kapılarını henüz Bağdat'a devretmedi
IKBY sınır kapılarını henüz Bağdat'a devretmedi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolünde bulunan havalimanları ve sınır kapılarının yönetimini henüz merkezi hükümete devretmediği belirtildi.
Afganistan'da 26 DEAŞ üyesi öldürüldü
Afganistan'da 26 DEAŞ üyesi öldürüldü

Cüzcan kentine bağlı Derzab ilçesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi 26 kişinin öldürüldü
Ramallah'ta bir Filistinli şehit oldu
Ramallah'ta bir Filistinli şehit oldu

Ramallah kentinde İsrail askerlerinin müdahalesi sırasında açılan ateş sonucu ağır yaralanan Filistinli gencin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısından quot diyalog quot çağrısı
Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısından "diyalog" çağrısı

Sudan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Abdurahman, "Darfur'da silahların ortadan kaldırılmasıyla sosyal ve ekonomik gelişim sağlanacaktır" açıklamasında bulundu
Ukrayna'dan vatandaşlarına Mısır'a seyahat uyarısı
Ukrayna'dan vatandaşlarına Mısır'a seyahat uyarısı

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Mısır’da olağanüstü hal uygulamasının uzatıldığından dolayı vatandaşlarını ülkeye gitme konusunda uyardı
Etiyopya daki tüm siyasi tutuklular serbest bırakılacak
Etiyopya’daki tüm siyasi tutuklular serbest bırakılacak

Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, ülkedeki tüm siyasi tutukluların serbest bırakılacağını açıkladı.
Fransa'da 200 bin eve elektrik verilemiyor
Fransa'da 200 bin eve elektrik verilemiyor

Fransa'da yaşanan "Eleanor" kasırgası sebebiyle yaklaşık 200 bin eve elektrik verilemiyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle Eyfel Kulesi ziyarete kapatıldı
Tac Mahal ziyaretlerine düzenleme
Tac Mahal ziyaretlerine düzenleme

Hindistan hükümeti, hafta sonu ve tatillerde aşırı ilgi gören Tac Mahal'e ziyaretleri sınırlandıracak. Dünyanın yeni 7 harikasından olan anıt mezarı bir günde en fazla 40 bin kişi ziyaret edebilecek
Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü
Yunanistan'da askeri eğitim uçağı düştü

Yunan Hava Kuvvetlerine ait T-2 tipi eğitim uçağı, Kalamata kenti yakınlarındaki hava üssünden havalandığı sırada motorunda meydana gelen teknik arıza nedeniyle düştü.
İngiltere de aşırı sağcı örgüte operasyon
İngiltere’de aşırı sağcı örgüte operasyon

﻿İngiltere’de terör listesine alınan "Ulusal Eylem" (National Action) adlı aşırı sağcı örgüte yönelik çeşitli adreslere yapılan baskınlarda 21-37 yaşlarındaki biri kadın 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi
Liberyalılar haberi 17 yıldır 'kara tahtadan' alıyorlar
Liberyalılar haberi 17 yıldır 'kara tahtadan' alıyorlar

Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da kara tahtaya yazılarak hazırlanan sokak gazetesi, 17 yıldır okuyucularıyla buluşuyor
Nijerya'da iki saldırı birden 20 ölü
Nijerya'da iki saldırı birden: 20 ölü

Nijerya'da bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 11 kişi hayatını kaybetti.
Hamas Trump'ın yaptığı ucuz bir siyasi şantaj
Hamas: Trump'ın yaptığı ucuz bir siyasi şantaj

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın, Ortadoğu barış sürecinde müzakere masasında olmaması durumunda, Filistin yönetimine ekonomik yardımları kesebileceği tehdidini, "siyasi şantaj" olarak değerlendirdi.
Suriye'de Şam yakınlarında çatışmalar yoğunlaştı
Suriye'de Şam yakınlarında çatışmalar yoğunlaştı

Esad rejiminin ablukasındaki Doğu Guta'da saldırıların şiddeti ve sivil kayıplar artıyor
Çin'den 'nükleer' atışması yapan ABD ve K Kore ye çağrı
Çin'den, 'nükleer' atışması yapan ABD ve K. Kore’ye çağrı

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng, "ABD ve Kuzey Kore'nin bir an önce diyalog görüşmelerine geri dönmesini, karşılıklı güveni tesis etmesini umuyoruz." dedi.
Rus helikopteri Suriye'de düştü
Rus helikopteri Suriye'de düştü

Suriye'de bir Rus helikopteri düştü, iki pilot hayatını kaybetti

Haberler

Mısır OHAL'i 3'üncü kez uzattı
Mısır OHAL'i 3'üncü kez uzattı

Körfez ülkeleri 2018'e krizin gölgesinde girdi
Körfez ülkeleri 2018'e krizin gölgesinde girdi

Antik Mısır dönemine ait 4 bin yıllık grafiti bulundu
Antik Mısır dönemine ait 4 bin yıllık grafiti bulundu

Mısır'da suikast suçlamasıyla yargılanan 8 kişinin idam dosyası müftülükte
Mısır'da suikast suçlamasıyla yargılanan 8 kişinin idam dosyası müftülükte

Ortadoğu'nun gündemi 2018'de de yoğun
Ortadoğu'nun gündemi 2018'de de yoğun

Mısır'ın Türkiye'ye ihracatı arttı
Mısır'ın Türkiye'ye ihracatı arttı

Mısır'da kiliseye silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Mısır'da kiliseye silahlı saldırı Ölü ve yaralılar var

Mısır'da askeri araca saldırı: 2'si rütbeli 7 asker öldü
Mısır'da askeri araca saldırı 2'si rütbeli 7 asker öldü






Türkiye
Dünya
Dubam
Haber Analiz
Röportaj
Kültür Sanat
Tarih Dosyası

Aile-Sağlık-Eğitim
Hayatın İçinden
Türkiye ve Dünya gündemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
Günün Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplık
Makale-Yorum
Dosya
Çevre ve İklim
Bize ulaşın
Sitene Ekle
Künye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 