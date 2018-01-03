16:22, 03 Ocak 2018 Ã‡arÅŸamba

Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ±ndan "diyalog" Ã§aÄŸrÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Sudan CumhurbaÅŸkanÄ± YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed Abdurahman, savaÅŸ yerine diyalog yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± benimsediklerini belirterek, "Darfur'da silahlarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla sosyal ve ekonomik geliÅŸim saÄŸlayacaktÄ±r." dedi.

Abdurahman, Nyala ÅŸehrindeki "BaÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k DeÄŸerleri ve AnlamlarÄ±" konulu sempozyumunda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, devletin silah toplama kampanyasÄ±na deÄŸindi.

Silah toplama projesinin devam edeceÄŸini sÃ¶yleyen Abdurrahman, "SudanlÄ± vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ± devletle birlikte Ã§alÄ±ÅŸmaya davet ediyoruz. BÃ¶lgedeki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n bitmesiyle kalkÄ±nma beraberinde gelecektir. Åžiddet, savaÅŸ, Ã§atÄ±ÅŸma alternatifi olarak diyalog yaklaÅŸÄ±mÄ±na kendimizi adadÄ±k. Darfur'da silahlarÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±yla sosyal ve ekonomik geliÅŸim saÄŸlanacaktÄ±r." diye konuÅŸtu.

Abdurrahman, sorunlarÄ± ortadan kaldÄ±racak bir kadro kurulacaÄŸÄ±na ve kavmiyetÃ§iliÄŸe yer verilmeyeceÄŸine dikkati Ã§ekti.

"GÃ¶nÃ¼llÃ¼ geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ" yapanlara da deÄŸinen Abdurrahman, 5 bin SudanlÄ±nÄ±n kendi isteÄŸiyle Darfur'a dÃ¶ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve Terpa bÃ¶lgesine yerleÅŸtirildiklerini kaydetti.

Modern kÃ¶ylerin inÅŸasÄ±na katkÄ± veren Arap BirliÄŸi ve Afrika BirliÄŸi'ne de teÅŸekkÃ¼r eden Abdurrahman, Sudan'Ä±n yeni bir sayfa aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.